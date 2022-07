EXPORT Die Solothurner Industrie ächzt unter dem historisch starken Franken: «Die Marge ist weg, die Schmerzgrenze erreicht» Der starke Franken hat zahlreiche Industrieunternehmen Produktionen im europäischen Ausland aufbauen lassen. Bleibt die Parität zwischen Euro und Schweizer Franken lange bestehen, könnten auch Forschung und Entwicklung abwandern. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.07.2022, 12.47 Uhr

Die Niederlassung von Ypsomed in Solothurn. Wolfgang Wagmann

Der Euro hat einen historisch tiefen Wert erreicht. Wie nach dem Frankenschock am 15. Januar 2015 und den darauf folgenden Tagen kostet 1 Euro seit dem 5. Juli weniger als 1 Franken. Der starke Franken wiederum trifft die Solothurner Wirtschaft härter als den Rest der Schweiz. Denn der Kanton weist überdurchschnittlich viele Beschäftigte im zweiten Sektor aus, der Industrie, die traditionell stärker von den Exporten abhängt.

Für Betriebe, die einen Grossteil ihres Umsatzes im Ausland machen, bedeutet eine Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro nichts anderes als eine Kostensteigerung. Für die gleiche Leistung bezahlen Kunden aus dem Euroraum auf einen Schlag plötzlich mehr.

Wie der starke Franken die Produkte aus der Schweiz verteuert

Ypsomed-CEO Simon Michel. Bruno Kissling

Ein Beispiel: Vor einem Monat, am 14. Juni, lag der Eurokurs noch bei 1.048 Franken, am 11. Juli bei 0.987, was einer Aufwertung des Frankens von fast 6 Prozent entspricht. Innerhalb eines Monats sind also sämtliche Exportprodukte, die aus der Schweiz in den Euroraum verkauft werden, fast 6 Prozent teurer geworden.

Viele der grösseren Unternehmen haben deshalb angefangen, Produktionsstandorte im europäischen Ausland aufzubauen. Wie zum Beispiel Ypsomed: 2017, zwei Jahre nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Euromindestkurs aufzugeben, hat das Medtech-Unternehmen im deutschen Schwerin Land gekauft.

Seit 2019 wird dort produziert. Ypsomed-CEO Simon Michel sagt: «Wären wir immer noch gleich aufgestellt wie vor fünf Jahren, hätte uns die erneute Abwertung des Euros von rund 1.05 auf 0.99 6 Millionen Franken gekostet.»

Die Aufwertung des Frankens treibt viele ins Ausland

Die Abhängigkeit von den Wechselkursen zu reduzieren, funktioniert im Prinzip einfach. Man verschiebt Kosten ins europäische Ausland und versucht, diese auf ein ähnliches Niveau wie die Euroeinnahmen zu bringen. Alles, was man nicht wechseln muss, verursacht keinen Währungsverlust. Natürliches Hedging nennt man das im Fachjargon.

«Der starke Franken ist nicht existenzbedrohend für die Ypsomed, aber er führt ganz klar zur Verlagerung von Investitionen», so Michel. Und: «Bei einem Kurs unter 1.10 Franken werden Unternehmen ab einer gewissen Grösse ihre Produktion in der Schweiz nicht mehr ausbauen.» Der starke Franken hat also bei zahlreichen mittleren und grösseren Unternehmen dazu geführt, dass sie in Produktionskapazitäten im Ausland investiert haben.

Zugleich bleiben fast alle dem Kanton Solothurn und der Schweiz treu. Was hier bleibt? Forschung und Entwicklung, Patentabteilungen, Management – kurz: qualifizierte Arbeitsplätze. Ebenfalls in der Schweiz bleibt so ein Grossteil der Gewinne, welche die Unternehmen repatriieren können. Ein Minimum wird dann im steuertechnisch weniger attraktiven Ausland versteuert, ein Maximum hierzulande. So bleibt der Wohlstand erhalten oder wächst gar.

Werden bald auch Firmensitze in den EU-Raum verlegt?

Nun aber kommt die Krux. Simon Michel ist sich sicher, dass mit der Franken-Euro-Parität für viele Unternehmen eine Schmerzgrenze erreicht ist. Fällt der Euro noch weiter, ist Michel überzeugt, dass erste Unternehmen darüber nachdenken werden, auch Forschung, Entwicklung und Management im Ausland aufzubauen. Und damit würden künftig auch mehr Gewinne kaum mehr hierzulande versteuert werden können.

Michel wünscht sich deshalb ein aktiveres Auftreten der SNB. Diese aber hält sich wohl aufgrund der Inflationsdifferenz (EU-Raum rund 8 Prozent, Schweiz 3,6 Prozent) vornehm zurück. Michel findet, sie könnte wenigstens darüber nachdenken, den Schweizer Franken aktiv abzuwerten, indem man zum Beispiel weiter in andere Währungen investiert und klar kommuniziert, dass bei Parität Schluss ist. Exportorientierte Unternehmen brauchen Gewissheit, dass es so etwas gäbe wie eine Untergrenze. Michel sagt:

«So aber zwingt uns die SNB, immer mehr Kapazitäten im Ausland aufzubauen.»

Die Nachbur AG ist in Holderbank beheimatet. Der starke Franken hat daran nichts geändert und wird nichts ändern. Bruno Kissling

So, wie das viele mittlere und grössere Unternehmen wie Ypsomed mit ihren weltweit 2000 Mitarbeitenden in den letzten Jahren gemacht haben. Aber nicht alle. Bewusst dagegen entschieden hat sich zum Beispiel die Nachbur AG aus Holderbank. CEO Daniel Graf sagt: «Wir arbeiten in einem Nischenmarkt und unser wichtigstes Kapital ist das Know-how unserer Mitarbeitenden.»

«Die Schmerzgrenze ist erreicht, die Marge ist weg»

Man habe sich mit einer Expansion ins Ausland auseinandergesetzt, schon vor mehreren Jahren, aber man habe sich letztlich auch ganz klar dagegen entschieden. Weil man höchstens in Deutschland ähnlich qualifizierte Leute finde, so Graf. Auch jetzt sei ein Wegzug kein Thema, versichert er. Obschon er auch sagt: «Die Schmerzgrenze ist erreicht, die Marge ist weg, unter den momentanen Bedingungen machen wir keinen Gewinn.»

Sein Unternehmen produziert Dreh- und Frästeile sowie ganze Baugruppen. Rund 105 Mitarbeitende beschäftigt die Nachbur AG und 60 Prozent ihrer Produktion gehen ins Ausland, grossmehrheitlich in den EU-Raum. Sie haben die Preise mit ihren Kunden vertraglich fixiert, ausgehend von den Werten des Euros letzten Jahres zwischen 1.05 und 1.08 Franken.

Aber die Kunden im Ausland sind nicht das einzige Problem. Der starke Franken habe auch in der Region dazu geführt, dass sich Schweizer Kunden überlegen würden, im Ausland einzukaufen. Einfach, weil auf einen Schlag alles deutlich günstiger wurde. Graf sagt:

«Der SNB gelingt es immer wieder, den Markt zu überraschen und damit auch uns Unternehmer. Wie zuletzt mit der Erhöhung des Leitzinssatzes.»

Graf ist bewusst, dass der Euro seit seiner Einführung im Jahr 1999 im Durchschnitt pro Jahr 1,74 Prozent an Wert verloren hat. Und er ist überzeugt, dass man mit dieser Entwicklung auch umgehen könnte, ohne ins Ausland zu verlagern. Durch Prozessinnovation, Automatisierung, Steigerung der Effizienz letztlich. Aber eine rasche Aufwertung des Schweizer Frankens wie im letzten Monat, das bereitet ihm Kopfschmerzen.

Denn die Kunden hätten für vieles Verständnis. Für teurere Rohstoffe wegen Knappheiten und Lieferkettenprobleme, für alles, was letztlich im Preis nach oben geht wegen der Inflation, aber bei den Wechselkursen endet das Entgegenkommen. Das sei halt das Unternehmerrisiko, so die Haltung. Kurzfristig kann Graf nichts gegen den starken Franken machen. Und so bleibt ihm nichts, als Innovationen zu forcieren und auf Besserung zu hoffen.

Was aber, wenn der Euro langfristig so schwach bleibt oder gar weiter sinkt? «Das Unternehmen ist kurz- und mittelfristig sicher nicht gefährdet. Und wir haben schon viele Krisen durchgestanden, wir werden auch diese meistern, davon bin ich überzeugt», sagt Graf.

