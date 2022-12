Waschbären im Kanton Solothurn werden konsequent geschossen

Exot Herziges Tier, grosse Schäden: Die wenigen Waschbären im Kanton Solothurn werden konsequent abgeschossen Sie gehören nicht hierher, verbreiten sich aber trotzdem langsam im Kanton Solothurn: Waschbären. Und da sie nicht nur grosse Schäden anrichten können, sondern auch einheimische Tiere konkurrenzieren, wird jedes Tier «entfernt». Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.00 Uhr

Sie können schwimmen, sie können klettern: Auch darum verbreiten sich Waschbären, wenn nicht kontrolliert, sehr schnell. Raphael Rohner

Es sind schon sehr herzige Tiere, diese Waschbären. Herzig, aber unerwünscht. Wo immer ein solches Tier im Kanton Solothurn gesichtet wird, wird Jagd darauf gemacht. In einer Verfügung des Kantons aus dem Jahr 2018 heisst es: Sämtliche gebietsfremde Tiere, die in die freie Wildbahn gelangt sind, müssen aus dieser wieder entfernt werden. Nebst den Waschbären betrifft das etwa Dam- oder Sikahirsche, die Nilgans oder den Marderhund.

Der Grund: Waschbären konkurrenzieren einheimische Wildtiere, wie etwa Füchse oder Marder. Darüber hinaus können sie auch grosse Schäden verursachen. Insbesondere an Häusern. In Siedlungsgebieten fühlen sich die Tiere besonders wohl, finden sie dort doch problemlos Nahrung. Und da sie nicht nur gut schwimmen, sondern auch klettern können, stellen auch Gebäude keine Hindernisse dar.

Die Waschbären stammen ursprünglich aus Amerika. Ihres Pelzes wegen wurden sie auch in europäischen Zuchtfarmen gehalten. Aus diesen Zuchten sind manche Tiere ausgebrochen, andere sollen freigelassen worden sein. Mittlerweile haben sich die Tiere vor allem in Deutschland verbreitet und gelangen nun auch über die Grenze hinaus in die Schweiz.

Nur vereinzelt Tiere im Kanton

Auch im Kanton Solothurn leben Waschbären in freier Wildbahn. Wie viele genau, wisse man nicht, sagt Mark Struch vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Es seien aber nur vereinzelte Tiere. In Holderbank und Gänsbrunnen seien schon Waschbären erlegt worden, in Lommiswil und Beinwil habe man zudem Tiere nachgewiesen.

Allerdings seien die Waschbären auf dem Vormarsch, so Struch. «Aktuell haben wir noch kaum Probleme. Aber das kann sich ändern, wenn sich die Tiere unkontrolliert verbreiten.»

Genau das soll verhindert werden. Darum gilt im Kanton Solothurn die Weisung: Wo immer Waschbären gesichtet werden, sollen sie schnellstmöglich erlegt werden. Noch im Frühling, an einer Weiterbildung der Jagdaufseher, habe man dies thematisiert, sagt Struch.

Auch der Blick in die Jagdstatistik zeigt, dass die Waschbären immer stärker in den Fokus des Kantons geraten: Vier Tiere wurden vergangenes Jahr im Kanton Solothurn geschossen. Die Jahre zuvor gar keine – höchstens wegen eines Autos oder Zugs starb einmal ein Waschbär.

Gejagt wird oft mit Fallen

Waschbären können auf verschiedene Arten gejagt werden. Zum einen auf der freien Jagd, und zwar das ganze Jahr über, eine Schonzeit gibt es nicht. Häufiger werde aber auf Fallen zurückgegriffen, sagt Struch. Die Tiere werden gefangen und anschliessend erlegt. Da rettet sie auch ihr herziges Aussehen nicht.

Zum Beispiel mit solchen Fallen werden Waschbären gefangen. Bild: zvg

Struch: «Waschbären sind putzige Tiere, der ‹Jöö-Effekt› ist garantiert. Aber sie haben auch eine andere Seite.» Bei Neophyten, also gebietsfremden Pflanzen, sei akzeptiert, dass man sie bekämpfe. Aber bei Neozoen, gebietsfremden Tieren, noch weniger.

