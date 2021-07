Grossevents erhalten einen Schutzschirm: 5 Millionen Franken

Eventbranche Ein 5-Millionen-Schutzschirm für Grossevents mit überkantonaler Bedeutung – wem hilft das überhaupt? Die Solothurner Regierung spricht Millionen für einen Schutzschirm für Grossveranstaltungen. Im Kanton Solothurn bringt das nur ganz wenigen Veranstaltungen eine zusätzliche Sicherheit. Eine Spurensuche. Sébastian Lavoyer 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer macht das Rennen? Die Hürden, um an die Schutzschirm-Millionen für Grossveranstaltungen zu kommen, sind für die meisten Eventveranstalter zu hoch.

Hanspeter Baertschi

Es tönt nach einem grossen Batzen. Am 16. Juli hat die Solothurner Regierung dem Kantonsrat einen Verpflichtungskredit von 5 Millionen Franken beantragt, um Grossanlässe mit überkantonaler Bedeutung eine gewisse Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben. Andere Kantone verzichten auf einen solchen Schutzschirm. Solothurn aber will Veranstaltern von Grossevents einen Teil der ungedeckten Kosten abnehmen, falls es zu einer Absage aufgrund von verschärften Covid-Massnahmen kommt. Aber wer kann überhaupt profitieren?

Charly Koller, der mit seinem Sohn Kevin, Schlager-Events im «Luxory»-Saal in Grenchen organisiert, sagt: «Wir haben selten 1000 Leute. Und das braucht es, um in den Genuss dieses Schutzschirms zu kommen. Ausserdem muss man jeden Anlass anmelden und spezifische Bewilligungen einholen, das bringt uns nichts.» Markus Wälti hat derweil grosse Pläne. Bis Ende September organisiert er zusammen mit Harri Kunz von der Up! Event AG rund 32 Anlässe beim Attisholz. Unter dem Titel Limited Edition erwarten die Zuschauer Konzerte, Comedy, Kinderzirkus und Synphonieorchester. Aber auch Wälti sagt:

«Uns bringt der Schutzschirm nichts.»

Warum? Weil sie gar nicht Platz haben für 1000 Leute in der Arena beim Attisholz. Sie darf nur zu zwei Dritteln gefüllt werden, so die Vorgabe des Bundes, das wären knapp über 600 Leute, die sie reinlassen dürften. Dann müssten sie aber sitzen. Um der Sitzpflicht aus dem Weg zu gehen, begrenzen sie die Zuschauerzahl freiwillig auf 500. Die HESO sei aber wohl ein Kandidat für den finanziellen Schutzschirm, meint Wälti schliesslich.

Die HESO trägt während zwei Wochen ein hohes finanzielles Risiko

Heso-OK-Präsident Urs Unterlerchner bei der Eröffnung der Herbstmesse 2019.

Hanspeter Bärtschi

Also fragen wir bei OK-Präsident Urs Unterlerchner nach. Letztes Jahr habe man die Herbstmesse in Absprache mit dem Kanton abgesagt. 2021 soll die HESO stattfinden, sofern es die epidemiologische Lage zulässt. Unterlerchner sagt: «Im Kanton Solothurn ist es definitiv so, dass es nur wenige Veranstaltungen gibt, welche die Kriterien erfüllen, die in der kantonalen Verordnung genannt werden.»

Es muss ein Anlass sein mit überkantonaler Ausstrahlung, für Publikumsmessen zum Beispiel bedeutet das, dass mehr als 25 Prozent der Aussteller von ausserhalb des Kantons kommen. Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher sind ebenfalls Voraussetzungen, bei mehrtägigen Veranstaltungen wohlgemerkt pro Tag. Unterlerchner sagt:

«Wir sind überzeugt, dass wir diese Voraussetzungen erfüllen. Der Kanton gibt uns auch entsprechende Signale, aber definitiv ist noch nichts.»

Innerhalb der nächsten Tage erwartet er die Bewilligung durch den Kanton. Man arbeite gemeinsam daran. Erst wenn er diese hat, weiss er mit Sicherheit, dass die HESO unter den Schutzschirm fallen würde. Der Aufwand ist beträchtlich: Schutzkonzept, Eingangskonzept (Kontrollen der 3G: getestet, geimpft oder genesen), Hygienemassnahmen etc. Doch das sei prinzipiell kein Problem, so Unterlerchner, sie seien Profis.

So unkompliziert wie 2019 wird die HESO, sollte sie 2021 tatsächlich stattfinden, mit Sicherheit nicht. Hanspeter Bärtschi

Schwieriger ist für ihn, dass der Regierungsrat zwar die Verordnung erlassen hat, diese aber noch nicht vom Kantonsrat abgesegnet wurde. Das passiert frühestens Ende August. Der Aufbau für die HESO aber beginnt schon Mitte August. «Bis zum Ende der Referendumsfrist tragen wir das volle finanzielle Risiko», sagt Unterlerchner. Die läuft erst Anfang Oktober (30 Tage nach dem Kantonsratsentscheid der spätestens am 8. September gefällt wird) ab.

Auch beim Event-Schutzschirm hinkt der Kanton Solothurn hinterher

Dieses finanzielle Risiko bewegt sich schnell in einem siebenstelligen Bereich. Wäre die Messe komplett aufgebaut und müsste dann aufgrund behördlicher Einschränkungen abgesagt werden, entstünde ein Verlust von über anderthalb Millionen Franken. «Das ist niemandem zuzumuten», so Unterlerchner. Selbst mit dem Schutzschirm würden die Veranstalter, das heisst die Rythalle AG, auf einem Verlust von über 150'000 Franken sitzen bleiben. Und das nachdem die Absage letztes Jahr schon mehrere hunderttausend Franken kostete (die Rythalle AG erhielt anschliessend jedoch Gelder aufgrund der Härtefallmassnahmen).

Unterlerchner ist nicht nur OK-Präsident, sondern auch Jurist und Kantonsrat. Er kennt die Verwaltung, die Prozesse, die Menschen. Die Zusammenarbeit sei gut, der Kanton bemüht. Zugleich ärgert er sich. Denn der Bund hat die Verordnung Ende Mai verabschiedet, der Kanton Zürich hat schon vor einem Monat die kantonale Umsetzung nachgereicht. Solothurn wird, wenn der Kantonsrat die Verordnung absegnet, rund zwei Monate länger brauchen als die Zürcher. Gewissheit haben Unterlerchner und seine OK-Kollegen wegen der Referendumsfrist erst Anfang Oktober, wenn die HESO unter Umständen schon zu Ende ist. Er sagt: «Dass die Regierung trotzdem solange mit der Ausarbeitung der Verordnung wartete, ist ein Affront gegenüber der Veranstaltungsbranche.»

Mögliche Nutzniesser: Bahn-EM, Cupspiele, EHCO und Literaturtage

Ins Velodrome in Grenchen passen 1900 Zuschauer. Im Oktober findet dort die Bahn-EM statt. Hanspeter Bärtschi

Auch ihn fragen wir, wer denn noch in den Genuss kantonaler Unterstützungen kommen könnte. «Die Filmtage», sagt er. Danach aber werde es schwierig. Also kontaktieren wir direkt den Kanton, das heisst Jonas Motschi, Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit und damit auch zuständig für den Schutzschirm. Die Bahn-EM, die Anfang Oktober im Velodrome in Grenchen (Kapazität 1900 Zuschauer) stattfinde, könnte allenfalls profitieren, so Motschi. Oder die Cupspiele des FC Solothurn (gegen den FC Zürich) und des FC Schönenwerd (gegen den FC Basel) Mitte August. Wobei die Verordnung dann noch gar nicht in Kraft wäre, jedoch bei einer Absegnung rückwirkend in Kraft treten würde. Auch die Literaturtage oder die Spiele des EHC Olten könnten infrage kommen.

Konkret aber müssten all diese Veranstaltungen ihre Tauglichkeit vorgängig vom Kanton prüfen lassen und eine entsprechende Bewilligung einholen. Sicher ist auf jeden Fall, dass dieser Schutzschirm der breiten Masse von Eventveranstaltern in Solothurn nichts bringt.