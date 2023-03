Spezielle Förderung im Kanton Solothurn wird überarbeitet

Evaluation Spezielle Förderung statt Kleinklassen: Das System kommt in Solothurn grundsätzlich gut an – es gibt aber einige Baustellen 2018 haben die letzten Schulen im Kanton Solothurn die Spezielle Förderung eingeführt – nun wurde das neue System unter die Lupe genommen. Fazit: Grundsätzlich kann der Kanton dahinterstehen, es gibt aber noch einiges zu tun. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.30 Uhr

Wenn sich die Leiter von fast allen wichtigen Bildungsverbänden und -behörden im Kanton Solothurn an einem Tisch den Medien präsentieren, dann muss es um etwas Wichtiges gehen. Und tatsächlich ging es, um es etwas zuzuspitzen, um nicht weniger als die Zukunft der Schulen. Wo muss der Hebel angesetzt werden, damit die Solothurner Schulen auch in Zukunft noch konkurrenzfähig sind? Zwar, und das wurde von den Anwesenden mehrfach betont, stehe der Kanton gut da. Aber die Konkurrenz schläft nicht.

Und Baustellen gibt es einige. Lehrermangel, um ein Stichwort zu nennen. Steigende Belastung für Lehrpersonen, ein anderes. Eine pfannenfertige Lösung konnten die Anwesenden nicht präsentieren. Doch mittels Absichtserklärung bekräftigten Adrian van der Floe vom Schulleiterverband, Mathias Stricker vom Lehrerverband, Thomas Blum vom Gemeindeverband sowie Bildungsdirektor Remo Ankli, dass man daran sei, Lösungen zu suchen.

V. l.: Adrian van der Floe, Präsident Schulleiterverband, Thomas Blum, Geschäftsführer Einwohnergemeindeverband, Remo Ankli, Bildungsdirektor, Andreas Walter, Leiter Volksschulamt, Mathias Stricker, Präsident Lehrerverband. Bild: Bruno Kissling

Ziel ist ein Aktionsplan. Bis im Sommer soll herauskristallisiert werden, wo überall Handlungsbedarf besteht. Mögliche Punkte nannte Stricker vom Lehrerverband bereits: Kleinere Klassen sowie eine Entlastung für Klassenlehrpersonen.

Bei der Speziellen Förderung soll es schnell gehen

In einem Punkt musste allerdings nicht erst noch herausgefunden werden, ob etwas verändert werden muss, dort war es bereits klar: bei der Speziellen Förderung.

Der Kanton Solothurn hat die Kleinklassen abgeschafft. Er setzt, zumindest mehrheitlich, auf die sogenannte integrative Schule. Auch Kinder mit Defiziten sollen in den ordentlichen Klassen unterrichtet werden – mit zusätzlicher Unterstützung durch Förderlehrpersonen und je nachdem mit angepassten Lernzielen. Nur Kinder mit sehr starken Defiziten werden in Sonderschulen betreut.

Seit 2018 wird die Spezielle Förderung flächendeckend im Kanton eingesetzt. Kürzlich hat der Kanton nun untersucht: Wie gut funktioniert dieses System? Und was muss verbessert werden? Der Schlussbericht dieser Evaluation liegt mittlerweile vor.

Grundsätzlich positiv, aber ...

Mathias Stricker, Präsident des Solothurner Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Bild: Bruno Kissling

Das Fazit: Grundsätzlich wird die Spezielle Förderung akzeptiert. Anders als in anderen Kantonen ist es hier kein Thema, zu den Kleinklassen zurückzukehren. Lehrerpräsident Stricker: «Die soziale Integration ist in der Regelschule wirksamer als in der Sonderklasse.»

Aber, und dies war ein dickes Aber: Man muss doch in einigen Punkten nochmals über die Bücher. «Die Gemeinden erwarten bei der Speziellen Förderung eine klare Veränderung», sagte Gemeindeverbands-Geschäftsführer Thomas Blum.

Adrian van der Floe, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter. Bild: Bruno Kissling

Ganze acht Punkte werden in der Evaluation erwähnt, bei denen Handlungsbedarf besteht. Stark vereinfacht lässt sich sagen: Die Aufgaben der Förderlehrpersonen sollen viel konkreter formuliert werden. Das Ziel: Die vorhandenen Ressourcen anders und gezielter einzusetzen, damit zum einen die Kinder mit Förderbedarf stärker unterstützt werden und zum anderen die Lehr- und Förderlehrpersonen durch die effizientere Verteilung der Ressourcen entlastet werden.

Denn, und auch das wurde durch die Evaluation klar: Tendenziell müssen immer mehr Kinder und Jugendliche speziell gefördert werden. Diese Entwicklung will der Kanton nicht verpassen.

Förderstufen zu unklar beschrieben

Thomas Blum, Geschäftsführer des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden. Bild: Bruno Kissling

Um nur eines der vielen Handlungsfelder zu nennen: Heute gibt es zwei Förderstufen, A und B. Kinder mit Förderstufe B haben abgeklärte Defizite und werden entsprechend unterstützt, inklusive angepasstem Zeugnis. Kinder mit Förderstufe A hingegen sind ein Grenzfall, sie erhalten ein normales Zeugnis, werden aber genauer beobachtet, manche werden später in die Stufe B umgeteilt.

Die Förderstufe A ist nun offenbar viel zu wenig klar umrissen. In manchen Gemeinden sind fast keine Kinder in dieser Förderstufe, in anderen ganz viele.

Mehr Geld ist kein Thema

Bildungsdirektor Remo Ankli. Bild: Bruno Kissling

Wenn der Kanton nun zum Ziel hat, die bestehenden Ressourcen anders einzusetzen, ist auch klar: Es wird, trotz angespannter Lage, nicht mehr Geld investiert. Bildungsdirektor Ankli: «Aufgrund der finanziellen Situation des Kantons ist es im Moment nicht realistisch, grössere finanzielle Mittel bereitzustellen.»

Aber, und so die Hoffnungen von Blum: Mit Optimierungen im System, insbesondere bei den administrativen Aufgaben, sollen die Lehrpersonen mehr Zeit für ihre pädagogischen Aufgaben erhalten. Heisst: mehr Zeit vor der Klasse, weniger hinter dem Bildschirm. «Wir haben grosse Hoffnungen in den Aktionsplan. Wir sind froh, gehen wir die notwendigen Veränderungen gemeinsam an.»