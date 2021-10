Die Gaspreise explodieren – auch in Solothurn wird heizen teurer

Europaweiter Mangel Die Erdgaspreise explodieren: Wer in Solothurn damit heizt, bezahlt schnell einmal über 100 Franken mehr pro Monat Eine ganze Reihe von Ereignissen führten dazu, dass die Erdgaspreise zuletzt stark angestiegen sind. Nun reagieren die Anbieter im Kanton Solothurn: Nachdem sie auf Anfang Oktober die Preise bereits erhöht hatten, doppeln sie auf Anfang November nach. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mittlerweile ist die Nord Stream 2 zwar fertiggebaut. Die Tatsache, dass sie aber noch nicht in Betrieb ist, hat auch Einfluss auf den Strompreis in Solothurn. Bild: Bernd Wüstneck

Wer mit Erdgas heizt, für den wird es in nächster Zeit teuer. Ob die SWG in Grenchen, die Regio Energie Solothurn, die Sogas AG im Thal/Gäu oder die Aare Energie AG in Olten: Reihum erhöhen die Anbieter im November ihre Preise. Im Schnitt um rund fünf Rappen pro Kilowattstunde. Gerade jetzt, wo die heizintensive Zeit beginnt, kann das für einen durchschnittlichen Haushalt schnell einmal 100 Franken Mehrkosten pro Monat ausmachen.

Dabei haben mehrere Anbieter den Preis zuletzt schon per Anfang Oktober erhöht. Damals noch um rund zwei Rappen pro Kilowattstunde. Auch deshalb ist die erneute Erhöhung nun aussergewöhnlich.

So stark steigen die Erdgaspreise pro Anbieter im November SWG: noch unklar Regio Energie Solothurn: 5.20 Rp./kWh Sogas AG: 5.20 Rp./kWh Aare Energie AG: 5 Rp./kWh

Die ganze Situation ist allerdings auch aussergewöhnlich. Denn die Gaspreise sind europaweit explodiert. Dass die Anbieter hier reagieren, auch kleinere, oder solche, die nur einzelne Gemeinden im Kanton beliefern, ist nur eine Folge davon. Eine ganze Reihe von Gründen führten zu dieser Situation.

Sinkendes Angebot, steigende Nachfrage

Der vergangene Winter war zwar nicht klirrend kalt, dafür dauerte die Kälteperiode umso länger. Als Folge davon sind die europäischen Gasspeicher noch nicht wieder aufgefüllt. Dazu kam das vielerorts schlechte Wetter im Sommer, Solaranlagen produzierten weniger Strom, es musste mehr Erdgas verstromt werden.

Und just in diesem Moment konnten die norwegischen Gasförderfelder längere Zeit nicht liefern: Wegen der Pandemie mussten Revisionen 2020 abgesagt und heuer nachgeholt werden. In Russland werden zudem Machtspielchen gespielt: Gazprom hat die Lieferungen via Ukraine nach Europa reduziert, um Druck auszuüben, damit die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. Diese ist zwar fertiggestellt, mehrere europäische Länder stellen sich im Moment aber noch quer.

Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Erdgas weltweit zu. Insbesondere in Asien, wo die Wirtschaft nach schlimmeren Phasen der Pandemie wieder Schwung aufnimmt. Aber auch in Deutschland, nicht zuletzt deshalb, weil das Land den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Vereinfacht gesagt bedeutet das: steigende Nachfrage, sinkendes Angebot. Den Rest regelte der Markt.

Die Sogas löst ihre Reserven auf

Die Preisexplosion hat die Anbieter in der Region zu verschiedenen Massnahmen veranlasst. Die Regio Energie Solothurn will den Gaspreis vorübergehend nicht mehr vierteljährlich, sondern monatlich neu beurteilen. Die Aare Energie AG macht ihre Kundinnen und Kunden auf Beratungen zu Gebäudesanierungen aufmerksam, um so längerfristig Heizkosten zu sparen.

Einen Schritt weiter geht die Sogas: Sie will Reserven auflösen und den Kundinnen und Kunden rückvergüten. So solle die Gaspreiserhöhung zumindest teilweise abgefedert werden, schreibt die Sogas. Ob die SWG abfedernde Massnahmen trifft, steht noch nicht fest. Das wird der Verwaltungsrat in den nächsten Tagen entscheiden.

Leichte Entspannung absehbar

Wie lange bleiben die Preise so hoch? Eine leichte Entspannung zeichne sich ab, schreibt die Sogas. Denn die Gasspeicher werden laufend gefüllt. Und:

«Auch Bemühungen auf politischer Ebene lassen zumindest auf eine leichte Reduktion des aktuell enorm hohen Preisniveaus hoffen.»

Längerfristig dürften die Preise im Frühjahr 2022 wieder tiefer liegen, so die Sogas weiter.