Vater, der Töchter missbraucht haben soll, steht vor Obergericht

Erstinstanzlich verurteilt Vater steht vor Solothurner Obergericht: Hat er alle drei Töchter missbraucht? Weil ein Vater seine älteste Tochter sexuell missbraucht hatte, wurde er bereits 2004 verurteilt. Fast 20 Jahre später steht er erneut vor Gericht: Er soll damals auch die jüngeren beiden Töchter missbraucht haben, so der Vorwurf. Der Beschuldigte streitet das ab. Ornella Miller 12.01.2022, 19.56 Uhr

Das Obergericht in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

24 Jahre nachdem ein Vater zwei seiner Töchter als Kleinkinder sexuell missbraucht haben soll, steht dieser deshalb vor Gericht. Der 61-jährige Schweizer Nik* (Name geändert) war bereits 2004 für den eingestandenen sexuellen Missbrauch seiner ältesten Tochter vom Amtsgericht Thal-Gäu verurteilt worden. Doch 2017 erstatteten auch die mittlere und jüngere Tochter Anzeige.

Im September 2019 kam es zu einem neuen Prozess. Es wurden ihm im gleichen Zeitraum wie damals geschehene mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern und Schändung gegenüber diesen jüngeren Töchtern vorgeworfen. Das Amtsgericht Thal-Gäu verurteilte ihn am 23. September 2019 zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Aber nur für Delikte gegenüber der mittleren Tochter, nicht gegenüber der jüngsten, denn deren Aussagen seien zu unbestimmt gewesen – die Töchter waren bei Tatzeitpunkt höchstens zweieinhalb und viereinhalb Jahre alt.

Sexuelle Handlungen sollen sich im Badezimmer abgespielt haben

Niks Handlungen sollen sich im Badezimmer abgespielt haben. Er habe den Duschkopf an die Vagina gehalten, den Finger in Vagina und After eingeführt, seinen Penis in den Mund gesteckt.

Da alle Parteien Berufung gegen das Urteil erklärt haben, kam es zum Obergerichtsprozess. Neu kommt ein Glaubhaftigkeitsgutachten ins Spiel. Sind die von den Töchtern geschilderten Erlebnisse tatsächliche Erlebnisse oder bloss «Pseudoerinnerungen», wie die Verteidigung behauptet?

Verteidiger: «Aussagen wurden kontaminiert»

Der Verteidiger fand, alle Aussagen der Töchter seien von Anfang an «kontaminiert» worden und beruhten auf Suggestion, was das Gutachten stütze. Denn erstens habe beim ersten abgeschlossenen Fall ein «Familienrat» stattgefunden, an einem Frühlingsabend im Jahr 1999. Dabei seien alle an einem Tisch gesessen, sodass auch die Jüngeren alles mitbekommen hätten.

Zweitens habe man bei der behördlichen Befragung beide gleichzeitig befragt, zudem seien die Fragen geschlossen formuliert gewesen. Schönberg warf den meisten Beteiligten auch Vorurteilsbehaftung vor: «Für sämtliche involvierten Stellen war klar, dass auch beiden jüngeren Töchtern etwas Ähnliches geschehen sein soll wie der ältesten.» Dieser Schluss, «den alle immer machen», sei nicht zulässig. Er argumentierte schliesslich, dass sie zu jung seien für Erinnerungen.

Der Staatsanwalt konterte, dass, selbst wenn manche Aussagen der Töchter Pseudoerinnerungen seien, damit nicht sämtliche ihrer Aussagen solche seien. Er rüttle am «Fundament» des Gutachtens, nämlich zweifle er daran, dass beim «Familienrat» beide Jüngeren ständig dabei gewesen seien und alles mitverfolgt und verstanden hätten. Sie hätten zu dieser Zeit wohl eher geschlafen.

Staatsanwalt: «Nicht optimal verlaufen»

Die Behördenbefragung sei zwar «nicht optimal verlaufen», habe jedoch keine «wirklichen Mängel». Die beiden Töchter hätten sich in all diesen Jahren auch spontan geäussert. Dass sie bei Fragen Übergriffe verneint hätten, hänge auch damit zusammen, dass man sie gefragt habe, ob sie «etwas Böses» erlebt haben, doch sie hätten es damals nicht als «etwas Böses» erlebt.

Was die Jüngeren Nik vorwerfen, sei etwas «komplett» anderes als bei der Ältesten, somit sagten sie nicht einfach etwas nach. Es gebe auch konkrete Verhaltensänderungen, etwa Angst vor dem Duschvorhang. Und Nik sei damals pädophil gewesen, es sei nicht ersichtlich, wieso er sich nur an einer Tochter vergriffen habe. Erinnerungen und Schilderungen seien teils detailreich und entstammten kindlicher Sichtweise.

Die Opferanwältin erklärte das zurückhaltende Aussageverhalten ihrer Klientinnen auch mit Therapieberichten. Sie hätten ein Bedürfnis nach Selbstkontrolle und Geheimhaltung, da sie auf dem Weg seien, sich zu stabilisieren. Wie der Staatsanwalt wies sie auf Niks auffällige Aussagen hin. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.