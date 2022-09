Stellvertetung für Kantonsrätinnen im Mutterschaftsurlaub

Ersatzlösung Solothurner Kantonsrätinnen im Mutterschaftsurlaub sollen sich im Parlament vertreten lassen können Es soll Milizpolitikerinnen nicht mehr verunmöglicht werden, ihr politisches Mandat auch während dem Mutterschaftsurlaub wahrzunehmen. Dann soll aber auch eine Stellvertretungslösung her für Mütter, die das gar nicht wollen. Urs Moser Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Es sollen keine Sitze im Kantonsrat leer bleiben, weil Frauen im Mutterschaftsurlaub sind. Hanspeter Bärtschi

Wenn Milizpolitikerinnen im Mutterschaftsurlaub sind, dürfen sie ihr politisches Mandat nicht ausüben. Ansonsten verlieren sie den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. Für Schlagzeilen sorgte der Fall der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy: Das Bundesgericht entschied, dass sie Mutterschaftstaggelder zurückzahlen muss, weil sie an einer Kommissionssitzung und verschiedenen Abstimmungen im Nationalrat teilgenommen hatte und somit ihr Mutterschaftsurlaub als beendet zu betrachten sei.

Kathrin Bertschy, Nationalrätin GLP. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Von dieser Auslegung der Erwerbsersatzordnung sind auch Solothurner Kantonsrätinnen und Gemeindepolitikerinnen betroffen. Es ist noch offen, ob der Kantonsrat eine Standesinitiative nach Bern schickt, um eine Anpassung der Bestimmungen zu verlangen.

Eigentlich ist das zwar schon beschlossene Sache, denn es wird allgemein als stossend empfunden, dass politisches Engagement einer Erwerbstätigkeit gleichgesetzt wird, weil es dafür Sitzungsgeld gibt. Aber nachdem eine entsprechende Gesetzesänderung von der staatspolitischen Kommission des Ständerats bereits in Angriff genommen wurde, könnte es sich auch erübrigen.

Mütter sollen nicht zu Rücktritt gedrängt werden

Wie ist es nun aber im anderen Fall: Wenn eine politisierende Mutter ihr Mandat während des 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs tatsächlich gar nicht ausüben will? Dann hat sie zwar kein Problem mit der Mutterschaftsentschädigung, aber ihr Sitz würde in der ganzen Zeit verwaist bleiben. Es sei denn, sie reicht gleich den Rücktritt ein.

Durch eine Geburt quasi zur Aufgabe des politischen Engagements gedrängt zu werden – auch das ist stossend, finden 30 Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus dem Mitte-links-Lager. Sie fordern deshalb in einem Auftrag, die rechtlichen Grundlagen für ein Stellvertretungssystem im Kantonsrat zu schaffen. Erstunterzeichnerin ist Sarah Schreiber (Mitte, Lostorf), als einziger Freisinniger hat auch FDP-Präsident Stefan Nünlist (Olten) den Vorstoss unterschrieben.

Mitte-Kantonsrätin Sarah Schreiber. Bruno Kissling

Aargauer Lösung könnte als Vorbild dienen

Das Problem beschäftigt nicht nur in Solothurn. Im Nachbarkanton Aargau hat das Stimmvolk gerade am vergangenen Wochenende einer Verfassungsänderung deutlich zugestimmt (64 Prozent Ja-Stimmen), mit der die Grundlage für so eine Stellvertretungslösung gelegt wird. Die Einsetzung einer Vertretung ist dort künftig (freiwillig) bei Abwesenheit infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall möglich, wobei die Stellvertretung mindestens drei Monate dauern muss und maximal ein Jahr dauern darf.

Den Gemeinden mit Einwohnerrat (entspricht der ausserordentlichen Gemeindeorganisation in Olten mit einem Gemeindeparlament) steht es frei, in ihren Gemeindeordnungen eine analoge Regelung festzulegen.

Der Solothurner Vorstoss fokussiert explizit auf eine Stellvertretungslösung für Kantonsrätinnen nach der Geburt eines Kindes. Es dürfte aber bei der Umsetzung kaum ein Problem sein, gegebenenfalls auch weitere Gründe wie krankheitsbedingte Absenzen (auch männlicher Ratsmitglieder) vorzusehen.

Kein Druck, die Babypause abzukürzen

Die Notwendigkeit einer Stellvertretungsregelung ergibt sich für die Unterzeichnenden des Auftrags gerade daraus, dass Frauen ihre Parlamentstätigkeit künftig auch während des Mutterschaftsschutzes ohne Nachteile sollen ausüben können.

Eine Mutter und ihr Kind (Symbolbild). Imago

So entstehe ein grosser Druck, sich gleich nach der Geburt wieder zu engagieren, wo es doch aber durchaus Argumente für einen längeren Unterbruch geben könne. Von den Begleitumständen des Stillens bis zur anspruchsvollen Organisation der kostenintensiven, an eine Eingewöhnung geknüpfte familienexterne Betreuung für ein Baby beispielsweise.

Damit eine Stellvertretung eingesetzt werden kann, wird analog zur Aargauer Lösung eine Mindestabwesenheitsdauer von zwölf Wochen und eine Beschränkung der Stellvertretungsdauer auf das erste Lebensjahr des Kindes vorgeschlagen.

Auch in der Frage, wer denn die Stellvertretung zu übernehmen hätte, dürfte sich wohl die Regelung der Nachbarn zur Nachahmung anbieten: Es hätte die Person zu übernehmen, die bei den letzten Wahlen auf der betreffenden Liste von den Nichtgewählten am meisten Stimmen gemacht hat, quasi ein Nachrücken auf Zeit.

