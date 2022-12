Solothurner Genosse macht grüner Regierungsrätin Dampf

Erneuerbare Roter macht grüner Regierungsrätin Dampf: Solothurn soll mit der Energiewende vorwärtsmachen Auf Neubauten soll ein Teil der benötigten Elektrizität selbst erzeugt werden. Das hat der Kantonsrat beschlossen. Der SP macht die zuständige Regierungsrätin zu wenig schnell vorwärts. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.12.2022, 18.54 Uhr

Fast wie ein Rufer in der Wüste wiederholte er in den vergangenen Monaten, dass der Kanton Solothurn endlich mit den Erneuerbaren vorwärtsmachen soll. Ob in den sozialen Medien oder per politischem Vorstoss: Für SP-Kantonsrat Hardy Jäggi geht es mit der Abkehr von den Fossilen «einfach viel zu lange».