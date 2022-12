Erneuerbare Energien: Diese Solothurner Projekte sind blockiert

Erneuerbare Energien Vom Wasserkraftwerk bis zum Windrad: Diese Energieprojekte sind im Kanton blockiert Die Solothurner FDP will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, indem die Bewilligungsprozesse für Windparks oder Wasserkraftwerke verkürzt werden. Das sei fast nicht möglich, sagt die Regierung. Wir zeigen, welche Projekte in der Region derzeit blockiert sind. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Wieso geht das so lange? Das will die Solothurner FDP von der Regierung wissen. Und sie spricht damit den Ausbau von erneuerbaren Energien an. Konkret: die Bewilligungsdauer von Projekten. Es sei «sicherzustellen, dass der Zubau von Produktionskapazitäten nicht durch unnötige und aufwendige Rechtsverfahren behindert wird».

In ihrer Antwort erlaubt sich die Regierung einleitend folgende Bemerkung: «Die oftmals seitens Bauherrschaft als unnötig und mühsam empfundenen Einsprachen und Beschwerden sind ein Ausfluss unserer Verfassung.» Entscheide gerichtlich überprüfen zu lassen, stelle eine «massgebende Errungenschaft des demokratischen Rechtsstaates» dar.

Eine Errungenschaft, die nichtsdestotrotz äusserst zeitintensiv ist. Dies ist den weiteren Antworten der Regierung zu entnehmen. Verschiedene Projekte sind aktuell in der Region blockiert.

Das Eniwa-Kraftwerk und der Mitteldamm in Aarau. Mathias Förster

Da ist zum einen das Kraftwerk Aarau. Aktuell liegt die Jahresproduktion bei knapp 110 GWh. Geplant ist, diese mit Optimierungen auf rund 130 GWh zu erhöhen. Dazu braucht es verschiedene Bewilligungsschritte, die Konzession muss angepasst werden, ebenso die kantonale Nutzungsplanung, zudem muss das Bauprojekt bewilligt werden.

Öffentlich aufgelegt wurde das Projekt im Frühling 2021. Fünf Einsprachen sind dagegen eingegangen, deren zwei müssen auch vom Kanton Solothurn behandelt werden. Mit ersten Entscheiden sei Anfang 2023 zu rechnen, schreibt die Regierung. Diese Entscheide wiederum können ebenfalls angefochten werden.

Visualisierung des Windparks Grenchenberg, noch mit sechs Windrädern. SWG

Das wohl bekannteste verzögerte Projekt im Kanton ist der Windpark auf dem Grenchenberg. Geplante Jahresproduktion: deutlich über 20 GWh (bei vier Windrädern). 2014 wurde die Nutzungsplanung, 2015 das Baugesuch aufgelegt. Es folgte ein Einsprachen-Marathon durch sämtliche Instanzen, bis das Bundesgericht schliesslich vor knapp einem Jahr vier der sechs Windräder bewilligte.

Das Ganze dauerte jedoch so lange, dass die vorgesehenen Windräder heute gar nicht mehr erhältlich sind. Darum steht aktuell zur Diskussion, das Baugesuch zu überarbeiten. Oder aber gleich ein neues einzureichen.

Eine Visualisierung des Windparks Burg. zvg

Auch in Kienberg und Oberhof (AG) ist ein Windpark geplant, der Windpark Burg. Voraussichtliche Jahresproduktion der fünf Windräder: 21 GWh. Die öffentliche Auflage war im Frühling 2021, aktuell ist es am Gemeinderat Kienberg, die Einsprachen zu behandeln. Erst anschliessend wird sich auch der Kanton mit dem Genehmigungsverfahren (und allfälligen Beschwerden) beschäftigen.

Alles in allem ist damit aktuell eine Jahresproduktion von über 60 GWh sauberen Stroms durch Einsprachen blockiert. Das würde, ganz grob gerechnet (mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh eines Vierpersonenhaushalts), den Strombedarf aller Bewohnerinnen und Bewohner der Städte Olten, Grenchen und Solothurn zusammen decken. Ein Baustart ist in sämtlichen Projekten nicht absehbar.

Das Tempo in den Verfahren einfach so zu erhöhen, sei aber kaum möglich, schreibt die Regierung. Denn dass die einzelnen Schritte so viel Zeit benötigen, habe damit zu tun, dass die Projekte extrem komplex seien. Ein Beispiel: Der Regierungsratsbeschluss zum Windpark Grenchenberg umfasste über 80 Seiten. Das habe nichts mit «unnötig kompliziert handelnden Entscheidbehörden zu tun, sondern spiegelt einzig die Komplexität der Materie wider».

Dazu kämen beschränkte personelle Ressourcen in der Verwaltung und die hohe Geschäftslast. Das erlaube es nicht, über komplexe Projekte innert weniger Monate zu entscheiden. Und sowieso: Der Kanton sei nur ein Player. Vorgelagert beschäftigen sich die Gemeinden mit solchen Projekten, nachgelagert die Gerichte. Auf die Dauer der Entscheide auf dieser Stufe haben man keinen Einfluss.

Darum ergebe es auch keinen Sinn, maximale Fristen für die Bearbeitung der Gesuche festzulegen, wie es die FDP anregt. Es bestünde das Risiko, dass die Projekte nicht in der notwendigen «Tiefe und Gründlichkeit beurteilt werden können». Das birgt wiederum das Risiko, dass sie anschliessend der Prüfung eines Gerichts nicht standhalten.

Einen Lichtblick kann die Regierung aber doch noch liefern: Die sogenannte Positivplanung von Windparks und Photovoltaik-Grossanlagen mittels kantonaler Nutzungspläne dürfte zu einer Beschleunigung führen. Ein solches Vorgehen ist im Energiekonzept des Kantons neu vorgesehen. Damit würde der Kanton neu nicht einfach mehr Projekte genehmigen oder ablehnen, sondern sie aktiv mitplanen.

