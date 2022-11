tunSolothurn 20222: Kinder erleben Naturwissenschaft und Technik

Erlebnismesse Staunen, forschen und entdecken: tunSolothurn will Kinder für technische und naturwissenschaftliche Aktivitäten begeistern Am Donnerstag öffnet sich für Mädchen und Buben im Alter von 7 bis 13 Jahren in der Rythalle in Solothurn eine Wunderwelt. 46 Experimente bieten während einer Woche die Möglichkeit, Hand anzulegen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.11.2022, 16.14 Uhr

Voll besetzte Tische an der letzten tunSolothurn-Erlebnismesse vor vier Jahren. Hanspeter Baertschi

Es wird zischen, Funken sprühen, rieseln und klappern. Hinzu kommen die schier unbegrenzten Bewegungen der virtuellen Welt auf den Bildschirmen und 3D-Brillen. 23 Firmen, die meisten aus der Region, haben es sich an der tunSolothurn-Messe mit 46 Experimentateliers zum Ziel gesetzt, den Kindern Einblick in die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu geben.

Die tunSolothurn.ch in der Rythalle in Solothurn steht unter der Leitung der Solothurner Handelskammer und findet heuer zum dritten Mal statt, nach 2016 und 2018.

Erlebnismesse zieht auch Schulklassen ausserhalb des Kantons an

Christian Hunziker. zvg

Schulseitig hätten sich 4000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die von 500 Lehrkräften begleitet werden, freut sich Projektleiter Christian Hunziker. «Wir haben auch Anmeldungen von Klassen aus dem Schwarzbubenland und von ausserhalb des Kantons, vor allem aus dem Seeland.» Vereinzelt habe es sogar Anmeldungen aus grossen Städten gegeben, die eigene «tun»-Erlebnismessen anbieten.

Nun hofft Hunziker, dass besonders am Wochenende sowie werktags am späten Nachmittag auch Familien kommen, um die Wunderwelt der Technik zu erforschen. Sie können sich spontan entscheiden, die Wundernase in die Rythalle zu strecken, eine Anmeldung braucht es nur für Gruppen ab acht Personen.

«Bei der letzten tunSolothurn-Ausgabe hatten wir neben den Schulen rund 2000 Einzeleintritte», so der Projektleiter. Er hofft, diese Zahl heuer zu toppen. Am Wochenende findet neben den Ateliers an den Ständen eine Experimenteshow von Magic-Science-Mann Urs Gfeller statt.

Ampel-Kennzeichnung für die passende Altersgruppe

Geeignet sind die Ateliers an den Ständen für Mädchen und Buben im Alter zwischen 7 und 13 Jahren. Betreut werden sie von Mitarbeitenden der jeweiligen Firma. Die Experimente dauern zwischen drei und maximal 20 Minuten. Ein Ampelsystem zeigt an, welche Aktivitäten sich für welche Altersgruppe eignen: Grün für alle Kinder, Orange ab 9-jährig und Rot ab 11-jährig.

Bei manchen Ständen basteln die Kinder etwas, das sie anschliessend mitnehmen dürfen, bei anderen haben sie nach getaner Arbeit die Hände frei. «Wir wollten bewusst keine Give-away-Messe», sagt Hunziker, «die Befriedigung besteht im Entdecken von Möglichkeiten und Zusammenhängen.»

Impression von der ersten tunSolothurn-Erlebnismesse 2016. Hanspeter Baertschi

6 der 23 beteiligten Firmen sind heuer zum ersten Mal dabei, wobei sie die Erlebnismesse teilweise bereits durch ihr Sponsoring unterstützt haben, wie gemäss Aussage von Hunziker etwa Centris. Zu den Neuen gehören ausserdem ansässige Technologiefirmen wie Jabil Switzerland Manufacturing, aber auch das Museum Enter.

ETH Lausanne mit Solarkäfer und Quiz erstmals dabei

tunSolothurn stösst auch überregional auf Interesse. So hat sich die ETH Lausanne (EPFL) mit drei Experimenten angemeldet sowie Bell Schweiz mit zwei Übungsanlagen, einer Lernfarbik sowie einem von Lernenden entwickelten Tic-Tac-Toe-Roboter zum Spielen am Computer.

Die EPFL erklärt das Engagement auf Anfrage mit ihrem Programm «Wissenschaft, das interessiert mich» für 7- bis 16-Jährige und mit dem dringenden Nachwuchsbedarf der Mint-Disziplinen. Die EPFL komme mit der Teilnahme ihrem Auftrag nach, «im Dienste der Gesellschaft zu stehen und mit der Öffentlichkeit in einen Dialog zu treten», sagt Farnaz Moser, Leiterin der Abteilung Wissenschaftsförderung.

Am EPFL-Stand können die Kinder wahlweise einen Käfer mit Solarantrieb bauen, ein Wissenschaftsquiz lösen oder ein Geschicklichkeitsspiel, mit dessen Hilfe man den Lernmechanismen im Gehirn auf die Spur kommt.

Dass Produktionsfirmen und Hochschulen ihren Fokus ausweiten, erklärt der tunSolothurn-Projektleiter wie folgt: «Die Mint-Branche kämpft nicht nur mit Fachkräftemangel. Erschwerend macht sich zudem der grundlegende Arbeitskräftemangel bemerkbar.»

Ein stattliches Budget für einen erlebnisreichen Tag

Der Fleischproduzent Bell, der in Oensingen eine Produktionsstätte betreibt und dort wachsen will, zeigt anhand einer Anlage von Fischertechnik die Herausforderungen von Logistikprozessen auf. «Die Kinder können per Tablet Bestellungen aufgeben, Ware anliefern, im Hochregallager versorgen und ausliefern», erklärt Andreas Begré. Der Leiter Berufsbildung Bell Schweiz wird an zwei Tagen am Stand sein, wo er die Lernenden und Berufsbildner unterstützt.

Auch in Originalgrösse gibt es einiges zu verbauen, etwa bei der ETA, wo Uhrwerke zerlegt und zusammengebaut werden können. Hier laden gleich sieben Experimente zum Ausprobieren ein, darunter ein Solarpanel-Kit.

Der Eintritt in die Erlebnismesse ist gratis. Das lässt sich tunSolothurn einiges kosten. Christian Hunziker beziffert das Budget mit ungefähr 300'000 Franken. Möglich machen das über 40 Firmensponsoren sowie ein Beitrag des Swisslos-Fonds.

tunSolothurn in der Rythalle in Solothurn, 3. bis 9. November, Öffnungszeiten: 8.30–17.30 Uhr.

