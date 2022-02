Erlebnisbericht «Meine Familie harrt im Kriegsgebiet aus»: Solothurnerin mit ukrainischen Wurzeln berichtet Die 30-jährige Yulia leidet mit den Verwandten in der Ukraine. Die Solothurnerin erzählt von ihrer eigenen Hilflosigkeit und grosser Unterstützung durch Freunde und Arbeitskollegen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 28.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Untätig zuschauen ist für Yulia keine Option. Wie diese Frau in Köln tut die junge Solothurnerin ihren Wunsch nach Frieden immer wieder auf der Strasse kund. Focke Strangmann

«Ich tue alles in meiner Macht, damit die Menschen in der Ukraine gesund bleiben. Das gilt besonders für die Kinder, aber auch die Erwachsenen.» Yulia durchlebt die schlimmste Zeit ihres Lebens. Die 30-jährige Stadtsolothurnerin ist Ukrainerin. In die Schweiz gekommen ist sie im 7. Lebensjahr mit der Mutter. Zum Schutz ihrer Verwandten im Kriegsgebiet will sie anonym bleiben. Das gilt auch für ihren Vornamen.

Ein Teil ihrer ukrainischen Verwandten lebt in der umkämpften Hauptstadt Kiew, ein Teil zwei Autostunden weiter westlich in der Stadt Zhytomyr (270'000 Einwohner). Was tun? Wie helfen? Neben der Angst um ihre Verwandten leidet die junge Frau am meisten unter der Machtlosigkeit.

Letzte Woche ging Yulia auf die Strasse, um für Frieden zu demonstrieren. Täglich erhält sie Sprachnachrichten von ihren Angehörigen. Im Wissen darum, dass diese Verbindung jederzeit abbrechen kann, schätzt Yulia die Lebenszeichen umso mehr.

Flüchtende Verwandte würde sie in Polen abholen

«Mein Vater hat mich gefragt, ob ich meine zwei Halbbrüder aufnehmen würde, wenn sie fliehen müssten. Das ist für mich selbstverständlich. Ich würde sofort nach Polen fahren, um sie an der ukrainischen Grenze abzuholen.» Yulias Stimme zittert, als sie das erzählt.

Yulia ist überzeugt: Jetzt ist es entscheidend, Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine zu zeigen (Symbolbild). Francisco Seco / AP

Am liebsten ­würde sie alle Angehörigen um sich versammeln, hier in der Sicherheit der Schweiz. Doch die meisten wollen daheim ausharren.

«Ich verstehe das und bewundere sie dafür»,

sagt sie. Noch seien die Männer ihrer ­Familie nicht eingezogen worden, doch damit sei bei den 18- bis 60-Jährigen – und damit auch bei Yulias Vater – täglich zu rechnen.

Cousine fährt Flüchtlinge nach Westen

«Meine Cousine fährt Flüchtlinge von Kiew nach Westen und gibt ihnen Essen», erzählt Yulia.

Unterstützung aus dem Umfeld

Besagte Cousine besuchte mit ihrem Mann Yulia noch Mitte Februar in Solothurn. Zwei Tage vor der Rückkehr der Gäste habe die Swiss alle Flüge in die Ukraine gestrichen. «Wir konnten eine andere Lösung für den Rückflug finden.»

Am liebsten hätte Yulia das Paar bei sich behalten. Sie bewundert den Mut auszuharren, trotz steigender Lebensmittelpreise, Sirenenalarm und der Notwendigkeit, Kinder im Luftschutzkeller unterzubringen, damit diese geschützt sind. Seit sich die Krise zuspitzt, hätten die Leute begonnen, nur noch ukrainisch zu sprechen. Russisch höre man auf der Strasse kaum mehr, erzählt sie.

Praktische Hilfsangebote aus der Region Solothurn

Grosse Dankbarkeit empfindet Yulia für die Unterstützung ihrer Verwandten und Freunde in der Schweiz. Spontan hätten mehrere von ihnen Zimmer oder gleich ganze Wohnungen angeboten, um Flüchtlinge zu beherbergen. «Einige haben auch gesagt, sie würden bis nach Polen fahren, um Angehörige von mir abzuholen und sicher in die Schweiz zu bringen», berichtet sie voller Dankbarkeit.

Sehr wertvoll sei zudem die Anteilnahme und das Verständnis ihres Teams am Arbeitsplatz:

«Die Arbeit tut mir gut. Beim ‹schaffe› funktioniert man einfach. Da hat man einen Tunnelblick.»

Sie habe vom Team sogar immer wieder den Freiraum erhalten, sich auszuklinken, um zu demonstrieren oder Kontakt mit den Verwandten in der Ukraine zu pflegen.

Yulia arbeitet im Detailhandel. Der tägliche Kontakt mit den Menschen lenkt sie ab, wenn auch Angst und Trauer seit der letzten Woche ihre ständigen Begleiter sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen