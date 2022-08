Solothurner Ausgleichskasse: Lange Wartezeiten, hohe Fluktuation

Ergänzungsleistungen Bei der Solothurner Ausgleichskasse stapeln sich nicht nur die Gesuche – auch viele Mitarbeitende laufen davon Die Krise bei der Ausgleichskasse geht tiefer als nur der Pendenzenberg. Die Personalfluktuation ist hoch, die Stimmung schlecht. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Stelleninserat der Ausgleichskasse: Lauter zufriedene Mitarbeitende. Screenshot

Top motivierte Leute sind auf diesem Stelleninserat zu sehen. Ein Team, das voller Freude und mit Engagement bei der Sache ist. Doch ob diese Zustände den Tatsachen bei der Solothurner Ausgleichskasse entsprechen?

Die Behörde ist in den vergangenen Monaten in die Schlagzeilen geraten. Der Pendenzenberg ist hoch. Ältere und behinderte Menschen, die Gesuche um Ergänzungsleistungen einreichen oder ihre Krankheitskosten abrechnen wollen, müssen monatelang warten. Die Folge: Ihnen fehlen teils Tausende von Franken, die sie zum Leben dringend bräuchten. Angehörige müssen einspringen.

In fünf Jahren ging fast jeder zweite Angestellte

Warum sich in Solothurn ein solcher Pendenzenberg anstaute, ist unklar. Andere Kantone leisten dieselben Aufgaben geräuschlos. Recherchen zeigen nun aber: Die Personalsituation ist in Solothurn angespannt, die Stimmung schlecht. Insbesondere die Fluktuation ist hoch: Zwischen 2018 und heute haben 54 Mitarbeitende gekündigt.

Bei 110 Soll-Stellen und 123 Angestellten ist dies praktisch jede zweite Vollzeitstelle, die in viereinhalb Jahren neu besetzt werden musste. Alleine in den letzten 18 Monaten verliessen 23 Personen die Kasse. Es gebe Wetten, wer als nächster gehe, spottet man intern.

Die häufigen Personalwechsel wären schon für ein gewöhnliches Unternehmen eine Herausforderung, um ein gewisses Mass an Erfahrung im Haus zu behalten. Doch bei der Ausgleichskasse schlägt dies noch viel stärker durch: Die Dossiers sind komplex, die Fallbearbeitung ist äusserst aufwendig. Es braucht viel Fachwissen, um die Akten zu bearbeiten. Bis jemand in diesem Thema drin ist, dauert es nicht nur zwei oder drei Monate.

Auch im Kader gibt es viele Wechsel

Hinzu kommt: Ausgerechnet in der überlasteten Abteilung Ergänzungsleistungen gibt es auch im Kader viele Wechsel: In letzter Zeit kündigten drei langjährige Mitarbeitende von sich aus. Zwei, die frisch hinzugekommen waren, gingen wieder, weil sie und die AKSO unterschiedliche Vorstellungen hatten. Inzwischen sind Nummer sechs und sieben an der Arbeit.

Nicht zuletzt scheint der Gesamtarbeitsvertrag hinderlich, geeignete Leute zu finden: Die Löhne sind andernorts höher, der Kasse sind durch das starre kantonale Lohnkorsett die Hände gebunden, um bei Lohnforderungen mithalten zu können.

Die Ausgleichskasse kämpft mit einem Pendenzenberg. Thomas Ulrich

Hinter vorgehaltener Hand ist jedoch auch die Kritik von Angestellten an der Führung gross. Von fehlender Motivation wird gesprochen, von zu wenig Wertschätzung der Arbeit. Die Schuld an der Misere werde auf die Angestellten abgeschoben. Es sollen aus der Führungsriege auch mal Sätze gefallen sein, wie: «Wer gehen will, soll gehen.»

Die Hierarchie wird zudem als verkrustet beschrieben, Bereichsleiter entschieden wenig selbst und sicherten sich immer gegen oben ab. – Mit entsprechender Wartezeit. Die nötige – und inzwischen offenbar erfolgte – Stellenerhöhung in den überforderten Abteilungen sei zudem zu lange hinausgezögert worden.

Und weil die Gesuche auf sich warten lassen, rufen immer mehr entrüstete Personen an. Verständlich sei dies zwar, heisst es aus der Kasse. Doch Anrufe entnervter Kunden stören die Aufarbeitung der Pendenzen. Mitarbeitende wissen zudem nicht, wie sie sich verhalten sollen, wenn die Kasse am Telefon kritisiert wird. Denn die Verzögerungen sind ihnen selbst unangenehm, illoyal gegenüber dem Arbeitgeber wollen sie auch nicht sein.

Schliesslich werden immer wieder Fälle vorgezogen, wenn Angehörige bei Politikern oder bei Seniorenorganisationen reklamieren. «Das verstösst gegen die Gleichbehandlung», sagt eine Person aus der Kasse.

Chef verteidigt sich: «Unser HR ist professionell aufgebaut»

AKSO-Geschäftsleiter Roger Schmid will sich zur Stimmung im Betrieb nicht äussern: «Zu angeblichen Vorwürfen nehmen wir nicht Stellung», sagt er. Und hält weiter fest:

«Unsere Organisation und unser HR sind professionell aufgebaut, und es bestehen für Mitarbeitende entsprechende Anlaufstellen bei Problemen wie Überlastung.»

Die Mutationen beim Personal bewegten sich «im Rahmen des langjährigen Mittels mit entsprechenden Schwankungen zum Beispiel in Folge Pensionierungen».

Schmid gesteht allerdings ein: Die Mitarbeitenden seien auch durch Reformen und die Auszahlung von Corona-Entschädigungen «stark gefordert gewesen». Und:

«Auch die aktuelle Situation der EL-Pendenzen und der zu deren Bewältigung notwendigen Zusatzleistungen sind für die Mitarbeitenden eine grosse Herausforderung.»

AKSO-Geschäftsführer Roger Schmid. ZVG

Inzwischen ist die Politik aktiv geworden. Im Kantonsparlament sind mehrere Vorstösse zum Pendenzenberg hängig. Die SVP will den Verwaltungsrat austauschen und fordert, dass die zuständige Regierungsrätin Brigit Wyss selbst im Gremium Einsitz nimmt und bei der Kasse zum Rechten schaut. Die SP wiederum hat der grünen Regierungsrätin einen gepfefferten Fragekatalog vorgelegt, der demnächst beantwortet werden soll.

Immerhin: Eingeleitete Massnahmen scheinen in der Zwischenzeit Wirkung zu zeigen. Anfang Jahr zählte die Ausgleichskasse 351 Gesuche, die älter waren als drei Monate. Aktuell sind 500 Anmeldungen hängig, davon sind 140 älter als drei Monate. Und bis Ende Oktober sollen auch die derzeit 3100 Krankheitskostenbelege abgebaut sein, die älter als drei Monate sind.

Mitgeholfen haben da die Mitarbeitenden: Von Februar bis Juni ordnete die Kasse 20 Überstunden pro Mitarbeiter und Monat an. Wann die Überzeit kompensiert werden kann, liess man die Mitarbeitenden noch nicht wissen. Die Motivation hat dies nicht gefördert.

