Erfolgreiche Serie Die Solothurner Schauspielerin Sophie Hutter ist neu weltweit auf Netflix zu sehen: So taucht sie in andere Realitäten ein Auf einen Kaffee mit ... Sophie Hutter. Im Familiendrama «Neumatt» spielt sie eine Fitnesscenter-Betreiberin. Dank der Serie ist sie sowohl finanziell als auch karrieretechnisch für eine Weile «auf der sicheren Seite». Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Schauspielerin Sophie Hutter. Lucilia Mendes von Däniken

Eigentlich wäre ein Kaffee an einem ruhigen Plätzchen an der Limmat angedacht gewesen. «Da gehe ich mich zurzeit viel abkühlen», erzählt die Solothurner Schauspielerin Sophie Hutter. Aber heute ist es kühl, grau und riecht nach Regen. Wohin denn nun auf eine Tasse Kaffee?

Sophie Hutter überlegt: «Es gibt so viele Cafés.» Also warum nicht einfach am Hauptbahnhof bleiben – dem Ort, der Dreh- und Angelpunkt für ihr Leben ist: Aufgewachsen und Wurzeln in Solothurn, Lebensmittelpunkt in Berlin – und aktuell in Zürich am Drehen und Wohnen.

Sophie Hutter trägt ein Halstuch. Sie hat Schnupfen, Husten und ist frisch getestet – negativ zum Glück. Im Moment wäre ein Ausfall ungünstig:

«Wir haben in den nächsten zwei Wochen noch acht Drehtage für die Serie ‹Neumatt› – eine Verschiebung mag es da kaum leiden.»

So bestellt sie sich an der Theke nicht nur Kaffee und ein Birchermüesli, sondern auch einen Tee.

Zuerst wollte sie Bäckerin werden

Sophie Hutter ist 32 Jahre alt, in der Stadt Solothurn aufgewachsen. Sie hat dort auch ihre Schulzeit hinter sich gebracht und das Gymnasium besucht. Mit etwa acht Jahren liebäugelte sie mit dem Job als Bäckerin:

«Ich liebe es, zu backen. Es ist so befriedigend, wie man in kürzester Zeit ein Resultat in den Händen hält, das auch noch gut riecht.»

In der damaligen Bäckerei in ihrem Wohnquartier, ganz in der Nähe des Restaurants Industrie, wollte sie arbeiten. Bis sie merkte, welche Arbeitszeiten der Bäckerberuf mit sich bringt. Da war dieser Berufswunsch rasch vergessen.

Sophie Hutter (l.) gehört mit Julian Koechlin und Rachel Braunschweig zum Hauptcast von «Neumatt». SRF/Sava Hlavacek

Tief in ihrem Inneren setzte sich aber eh eine andere Idee fest: «Ich wollte Schauspielerin werden und so in andere Realitäten eintauchen.» Sie las gerne Bücher – so gerne, dass sie ein Germanistikstudium in Erwägung zog.

«Aber dann wurde mir klar, dass ich Literatur nicht nur mit dem Kopf erleben möchte, sondern in die Geschichten, in die Sprache eintauchen will.»

Noch während der Kantizeit engagierte sie sich im Stadttheater Solothurn im Jugendklub – und sie begann sich schon vor der Matura an Schauspielschulen zu bewerben. Im Ausland musste es sein – keinesfalls in der Schweiz. Doch es folgten zwei Absagen.

Der Solothurner Schauspieler Dimitri Stapfer war schon damals ein guter Freund: «Wir gehen seit Beginn denselben Weg – aber jeder auf seine Weise.» Als Dimitri eines Tages in den Jugendklub kam und verkündete: «Ich habe eine Zusage aus Zürich», schüttelte Sophie Hutter ihre Bedenken ab und bewarb sich auch in Zürich, wo sie dann nach der Matur ihr Schauspielstudium startete.

Es folgte ein fünfjähriges Engagement am Theater in Jena. «Ein toller Betrieb, wo wir alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten und viel Freiheit geniessen durften.»

Kunst und Kultur wurden ihr in die Wiege gelegt

Ihre Liebe zur Bühne und zu Kunst und Kultur wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Grossvater war der Künstler Schang Hutter, ihre Grossmutter Anje Hutter eine bekannte Malerin. Mutter Lisa Hutter Schwahn hat sich der Kunst verschrieben und ihr Vater Marius Emch ist Schreiner.

Kriegsrat am Familientisch: Sophie Hutter als Sarah Wyss (r.). SRF / Sava Hlavacek

Von ihm ist auch der runde Esstisch, der in ihrer Wohnung in Berlin steht: «Da bekochen mein Partner und ich gerne Freunde. Das ist eines meiner liebsten Hobbys.» Weniger hatte sie es mit Fitness und Sport. Das hat sich aber geändert:

«In der Serie ‹Neumatt› spiele ich die Rolle einer Fitnesscenter-Betreiberin. Ich musste plötzlich Trampolinkurse besuchen und mich auch sonst fit halten.»

Sonst bevorzugt sie eher die Bewegung im Freien, bei Spaziergängen zum Beispiel. Dafür bleibt aktuell aber wenig Zeit: «Wir sind mitten in den Dreharbeiten für die zweite Staffel.»

Für Sophie Hutter – die 2014 den Förderpreis Schauspiel des Kantons Solothurn erhalten hat – ist dieses Engagement richtungsweisend.

«Zuerst war ich nicht sicher, ob die Rolle der Sarah Wyss zu mir passt. Aber je mehr ich mich mit ihr befasst habe, desto besser gefiel sie mir.»

Die Serie «Neumatt» wird neu auch über Netflix weltweit ausgestrahlt. Ein Karrierebooster für die Solothurnerin? «Ich habe mehrere Castings durchgemacht für «Neumatt», danach hat man mich lange zappeln lassen. Und als der positive Bescheid kam, war ich eine Sekunde lang total glücklich und gleich anschliessend stürzte ich mich in die Arbeit.» Ihr war klar: «Dieser Auftrag ist eine Erleichterung. Ich bin sowohl finanziell als auch karrieretechnisch für eine Weile auf der sicheren Seite.»

Eine Rolle im Kinofilm «Sisi und ich»

Am 8. Juli ist die zweite Staffel fertig gedreht. Danach wird Sophie Hutter eine Pendenz abhaken und endlich die Fahrprüfung machen. Zudem hofft sie, dass bald der Kinofilm «Sisi und ich» – wo sie unter der Regie von Frauke Finsterwalder eine Nebenrolle spielt – in die Kinos kommt.

Und dann wird sie sich Ruhe gönnen: «Eigentlich hätte ich doch Bäckerin werden können. Meine Drehtage starten oft weit vor Sonnenaufgang.» Ob es nach der Pause vor der Kamera oder auf einer Bühne weiter geht, ist noch unklar: «Aber ich freue mich so oder so, mich wieder einer neuen Herausforderung stellen zu können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen