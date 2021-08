Entwicklung Weniger Stürze dank Solothurner App: Dieses Kästchen erleichtert Pflegenden die Arbeit Auf einen Kaffee mit... Cyrill Gyger, Gründer von «Qumea», dem System, das den Pflegenden viel Arbeit abnimmt. Unter anderem bewahrt sie Patientinnen und Patienten vor Stürzen. Christina Varveris 30.08.2021, 00.39 Uhr

Cyrill Gyger in seinem Büro in Solothurn mit dem begehrten Kästchen. Tom Ulrich

Würde «Qumea» die Bewegungen im eigenen Büro messen, es würde nur so wimmeln von kleinen, bewegten Punkten. Denn es wird langsam eng am Rossmarktplatz in Solothurn. Das Start-up wächst so schnell, dass sich zurzeit bereits zwölf Menschen in drei kleinen Zimmern auf die Füsse treten. Vor fünf Monaten waren es noch halb so viele.