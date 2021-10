Solothurn macht die Strassen und Schienen fit für die Zukunft

Entwicklung Engpässe auf der Strasse und den Schienen: Hier sieht der Bund im Kanton Solothurn Handlungsbedarf Der Bundesrat hat das Teilprogramm «Mobilität und Raum 2050» verabschiedet. Dieses sieht vor allem im Gäu Handlungsbedarf: Es braucht etwa mehr Kapazitäten für den Umschlag von Gütern von der Strasse auf die Schienen. Der Kanton Solothurn hat bereits Projekte dafür aufgegleist. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Im Gäu besteht laut Bund besonders viel Handlungsbedarf. Hier eine Luftaufnahme der Gemeinde Härkingen. Bruno Kissling

Das Programm «Mobilität und Raum 2050» ist ein Teilprogramm des Sachplans Verkehr des Bundes. Es dient dazu, die Planung von verschiedenen Verkehrsträgern wie Strassen und Schienen aufeinander abzustimmen und bildet so den Rahmen für die Entwicklung des schweizerischen Gesamtverkehrssystems.

Laut dem Bundesamt für Raumentwicklung soll so eine nachhaltige Raumentwicklung in der Schweiz unterstützt werden, die sich so wenig negativ wie möglich auf die Umwelt auswirkt. In dem überarbeiteten Teilprogramm hat der Bund zwölf Handlungsräume in der Schweiz festgelegt und den jeweiligen Handlungsbedarf aufgezeigt.

Die Kantone, Gemeinden und Städte in den Handlungsräumen sollen gemeinsam mit dem Bund die Verkehrsplanung angehen. Hier kommt dann auch der Kanton Solothurn ins Spiel: Die Leitlinien des Bundes dienen auch als Grundlage von kantonalen Richtplänen und Agglomerationsprogrammen, auch der Kanton Solothurn muss seine Richtpläne danach ausrichten.

Aufgrund seiner Lage gehört der Kanton Solothurn zu mehreren Handlungsräumen. Im Norden zum Handlungsraum «Metropolitanraum Basel», im Süden zum Handlungsraum «Hauptstadtregion», im Osten zum Handlungsraum «Aareland» und im Westen zu einem kleinen Teil zum Handlungsraum «l'Arc jurassien».

Am deutlichsten erwähnt werden bestimmte Regionen im Kanton Solothurn in Zusammenhang mit den beiden Handlungsräumen «Aareland» und «Hauptstadtregion». Unter anderem entlang der dicht besiedelten Achse Biel–Grenchen–Solothurn–Olten, wo teilweise hohe Konkurrenz um die Nutzung des Raumes besteht, könnten laut dem Teilprogramm neu entstehende Nutzungskonzepte auf Gewerbe- und Industriearealen oder erweiterte Siedlungsentwicklungen sowie Verdichtungen bestehender ungenutzter Areale zusätzliche Mobilitätsbedürfnisse erzeugen und die Verkehrsnetze belasten.

Ausserdem sollen laut Programm die ÖV-Kapazitäten entlang der Achse Neuchâtel-Biel-Grenchen-Solothurn-Olten besser ausgeschöpft werden. Im Raum Niederbipp und Oensingen bestehe ausserdem «Handlungsbedarf zur Planung von Anlagen und Vorhaben für die Logistik».

Überhaupt besteht laut Bund besonders im Gäu Handlungsbedarf. Aufgrund der vielen Logistikbetriebe brauche es zusätzliche Umschlagskapazitäten zwischen Strasse und Schiene. Im Strassenverkehr wird auf der Nationalstrasse zwischen Luterbach und Härkingen bis ins Jahr 2040 ein Engpass vorausgesagt, der etwa mit einem 6-Spur-Ausbau behoben werden könnte. Projekte dazu sind bereits in Planung.

Die Solothurner Regierung konnte vor rund einem Jahr zu den Plänen des Bundes im Rahmen einer Vernehmlassung Stellung nehmen. Mit dem nun veröffentlichten Programm ist man beim Kanton laut Brigitte Schelble, Abteilungsleiterin beim Amt für Raumplanung, grundsätzlich zufrieden. «Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Programmteil Mobilität und Raum 2050 die laufenden Bestrebungen und anstehenden Herausforderungen des Kantons Solothurn geeignet unterstützt», schreibt Schelble.

Was aus Sicht des Kantons gegenüber dem Entwurf vom September 2020 nun eher weniger verbindlich sei, seien die Ausführungen zur Parkierung. «Aus unserer Sicht stellt die Parkierung ein wichtiges Element zur Steuerung der Verkehrsnachfrage im Individualverkehr dar. Die ursprünglichen Vorgaben hatten zum Ziel, diese Verlagerung aktiv zu fördern.»

Im Solothurnischen ist der kantonale Richtplan die Grundlage für die räumliche Entwicklung. Ein wichtiges Projekt sind laut Brigitte Schelble in diesem Zusammenhang die Agglomerationsprogramme. Im Kanton gibt es vier unterschiedliche Programme, drei davon in Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen.

«In den Agglomerationsprogrammen sind auch multimodale ÖV-Drehscheiben ein wichtiges Thema», schreibt Schleble. So wurden laut ihr mit dem Agglomerationsprogramm Solothurn die beiden Massnahmen «Multimodale Drehscheibe Solothurn Hauptbahnhof / RBS mit Langsamverkehrsunterführung» und «Multimodale Drehscheibe Bahnhof Luterbach-Attisholz: Aufwertung Bahnhof mit neuer Nord-Süd Unterführung» beim Bund eingereicht.

Die neueste und bereits vierte Generation der Agglomerationsprogramme reichte der Kanton Solothurn im vergangenen Juni beim Bund ein. Jedes Programm mit seinen Projekten wird dort einzeln geprüft, im Herbst 2022 werden die Ergebnisse bekanntgegeben.

Dass besonders im Gäu Handlung besteht, hat der Kanton bereits erkannt und ist entsprechend aktiv geworden: Im vergangenen Jahr wurde das Projekt All-Gäu lanciert. Dieses hat zum Ziel, dass Kanton und Gemeinden im Dialog eine «langfristige räumliche Entwicklungsstrategie und die dazu erforderlichen Massnahmen zur Umsetzung auf allen Ebenen erarbeiten», heisst es auf der Website des kantonalen Amts für Raumplanung.

Oensingen und Hägendorf hoffen, dass sie vom Projekt All-Gäu in Zukunft profitieren können. Quelle: Youtube / Kanton Solothurn

Ein weiteres, wichtiges Thema beim Güterverkehr ist laut Schelble vom Amt für Raumplanung das Projekt «Cargo Sous Terrain». Die erste Teilstrecke soll zwischen dem Solothurner Gäu und Zürich geplant werden, die Initianten des Projekts und die betroffenen Kantone stehen dazu im Austausch.