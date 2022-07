Wegen Umkleidezeit: Fast 200 Angestellte wollen die soH verklagen

Entschädigung Weil die Umkleidezeit nicht Arbeitszeit ist: Fast 200 Mitarbeitende wollen die Solothurner Spitäler AG verklagen Mitarbeitende der Solothurner Spitäler AG müssen sich ausserhalb der Arbeitszeit umziehen. Seit diesem Jahr vergütet die soH diesen Aufwand mit pauschal 50 Franken pro Monat. Fast 200 Mitarbeitende und vier Verbände wollen nun gerichtlich eine höhere Entschädigung erzwingen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Spitalangestellte müssen sich jeweils täglich vor Ort umziehen. Hanspeter Bärtschi

Mit Schichtbeginn müssen die Angestellten der Solothurner Spitäler AG (soH) auf der Station bereit sein. Dann beginnt offiziell die (entlöhnte) Arbeitszeit. Pfleger wie auch Ärztinnen müssen sich vorher allerdings zwingend vor Ort umkleiden. Sie müssen also effektiv länger anwesend sein als «nur» während der Schicht.

Eine Umfrage der Solothurner Sektion des Verbands vpod aus dem Jahr 2019 bei fast 500 Angestellten der soH ergab, dass die Mehrheit fürs Umkleiden morgens und abends sowie für den Weg von der Garderobe zur Station und retour insgesamt zwischen zehn und zwanzig Minuten pro Tag braucht. Mit 15 Minuten gerechnet ist das über eine Stunde pro Woche. Bei einem 100-Prozent-Pensum und mit 230 Arbeitstagen gerechnet sind es fast 60 Stunden im Jahr.

Für diese Zeit wurden die Mitarbeitenden bisher nicht bezahlt. Nicht nur bei der soH nicht, sondern auch bei zahlreichen Spitälern in anderen Kantonen nicht. Seit 2019 wird intensiv darüber diskutiert, das zu ändern. Verschiedene Spitäler haben auch bereits Entschädigungen für die Umkleidezeit eingeführt (siehe Box).

So vergüten andere Spitäler die Umkleidezeit Mehrere umliegende Spitäler in den Kantonen Bern und Basel haben sich entschieden, die Umkleidezeit bei einem 100-Prozent-Pensum pauschal mit 50 bis 60 Franken zu vergüten. Zu dieser Lösung kam man nach Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Für eine andere Lösung entschieden sich die Kantonsspitäler im Aargau: Dort wird den Mitarbeitenden sechs Minuten Umkleidezeit pro Dienst angerechnet. Das sind bei einem 100-Prozent-Pensum 2,5 zusätzliche Kompensationstage im Jahr. Auch diese Lösung ist das Ergebnis von Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Das Ziel sei von Beginn weg gewesen, die Umkleidezeit in Form einer Zeitgutschrift zu vergüten, da dies dem Wunsch vom Grossteil der Belegschaft entsprochen habe.

Und seit diesem Jahr auch die soH. Bei einem 100-Prozent-Pensum bezahlt sie nun pauschal 50 Franken pro Monat, bei einem tieferen Pensum abgestuft weniger. Eine Lösung, die zahlreichen Mitarbeitenden sauer aufstösst. Gleich vier Verbände sind deswegen aktiv geworden: Nebst dem vpod sind das der Pflegeverband SBK, der Ärzteverband VSAO und der Staatspersonalverband.

Der Ärger hat verschiedene Gründe:

50 Franken seien viel zu wenig

50 Franken: Das entspreche bei einem durchschnittlichen Lohn rund drei Minuten Umkleidezeit pro Tag, schreibt Rolf Allemann, Co-Präsident der Sektion Solothurn des Pflegeverbands SBK, im Namen aller involvierten Verbände. Die tatsächliche Umkleidezeit sei aber einiges höher. Diese Entschädigung entspreche bei weitem nicht den Vorstellungen der Mitarbeitenden und der Verbände, so Allemann.

Es sei vor allem ärgerlich, erzählt eine betroffene Pflegefachfrau. Sie habe zwar nicht davon gehört, dass aus diesem Grund Mitarbeitende reihenweise kündigen würden. Wenn dies passiere, habe der Entscheid meistens verschiedene Gründe. Zudem würde die soH vergleichsweise hohe Löhne zahlen. Aber man frage sich schon, wieso sich die soH so sträube. Und ob man die Umkleidezeit nicht auch als Zeichen der Wertschätzung angemessen vergüten könne.

Das kann die soH offenbar nicht. Die Entschädigung von 50 Franken sei «trotz der sehr angespannten finanziellen Lage der soH zu Stande gekommen», schreibt Mediensprecher Hannes Trionfini auf Anfrage. «Eine höhere Entschädigung kann sich die soH zurzeit nicht leisten.»

Zudem würde die soH «gute und oft auch höhere Löhne als in Vergleichsspitälern» zahlen. Weiter entspreche die Pauschale von 50 Franken dem, was auch andere Spitäler in der Nordwestschweiz zahlen würden.

Unter anderem die Spitäler im Kanton Bern zahlen ebenfalls eine Pauschale von 50 Franken (im Inselspital sind es 60, weil das Areal weitläufiger ist). Die Lösung kam nach Verhandlungen mit den Verbänden zu Stande. Und die Verbände können auch heute noch mit dieser Pauschale leben, sagt Janine Junker, Geschäftsführerin der Berner Sektion des Ärzteverbands VSAO.

«Für uns war aber klar, dass diese Entschädigung ein Kompromiss ist, und keine effektive Abgeltung.» Man wollte damals (2020 trat die Regelung in Kraft) vor allem einen Kompromiss, eine Lösung haben. Und kein Gerichtsverfahren. Es habe damals Erhebungen gegeben, darauf basierend sei diese Pauschale festgelegt worden.

Lieber Zeit als Geld

Fast noch wichtiger als eine effektive Abgeltung ist den Solothurner Verbänden und auch der erwähnten Pflegefachfrau aber, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, die Umkleidezeit zeitlich zu kompensieren. Eine Lösung, für die sich etwa der Kanton Aargau entschieden hat.

«Die Freizeit ist mittlerweile für viele wichtiger geworden», erzählt die Pflegefachfrau. Denn die Erholung komme oftmals zu kurz. Die Verbände fordern konkret, dass Mitarbeitende die Wahl haben, das Umkleiden mit zehn Minuten pro Dienst kompensieren zu können. Das würde vier freien Tagen im Jahr entsprechen.

Es sei aktuell aufgrund des Unterbestands, insbesondere beim Pflegepersonal, nicht möglich, zusätzliche arbeitsfreie Tage zu gewähren, schreibt die soH. Denn dadurch würden einfach die übrigen Mitarbeitenden noch stärker belastet werden.

Man durfte nicht mitreden

Weiter stört man sich daran, dass beim Entscheid, pauschal 50 Franken zu bezahlen, «die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nicht ansatzweise berücksichtigt wurden». Die Verbände unterstellen der soH, bei den Verhandlungen nicht kompromissbereit gewesen zu sein. Nach den gescheiterten Verhandlungen hat sich der Verwaltungsrat der soH einseitig für diese Lösung entschieden.

Nun entscheidet ein Gericht

Aus all diesen Gründen haben sich die Verbände entschieden, eine aus ihrer Sicht angemessene Entschädigung der Umkleidezeit gerichtlich zu erzwingen. Denn man ist überzeugt, dass die aktuelle Regelung dem Arbeitsgesetz widerspricht.

Die Verbände selbst sind allerdings nicht klageberechtigt, sondern nur betroffene Mitarbeitende. Deshalb wurden für die Mitarbeitenden in Solothurn und Olten zwei Veranstaltungen durchgeführt, um die Leute zu informieren, die bei einer Klage mitmachen wollen. 178 Personen haben sich daraufhin für eine Klage gemeldet. Nun sollen mit einigen Ausgewählten Pilotprozesse gegen die soH geführt werden. Die Klageschrift wird aktuell vorbereitet.

Auf die Frage, ob man nochmals für Verhandlungen bereit wäre, oder ob man es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lasse, betont die soH nochmals: Eine höhere Entschädigung könne man sich nicht leisten, auch eine Zeitkompensation komme nicht in Frage.

