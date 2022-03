Energiewende Heftige Kritik an Regierung und Steueramt – wird im Kanton Solothurn der Ausbau von Fotovoltaik verhindert? Für die Energiewende müsse die Fotovoltaik massiv ausgebaut werden, sagen Experten. Finanziell würden sich solche Anlagen im Kanton Solothurn aber nicht lohnen, sagt Martin Blapp von der Solargenossenschaft SolAar. Er kritisiert das kantonale Steuerregime scharf. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Tut der Kanton Solothurn zu wenig für den Ausbau von Fotovoltaikanlagen? Thomas Delley

Besitzen Sie ein Haus? Spielen Sie mit dem Gedanken, eine Fotovoltaikanlage aufs Dach zu bauen? Dann tun Sie dies wahrscheinlich aus ökologischen Gründen. Und weniger aus finanziellen.

Denn rein finanziell sind Fotovoltaikanlagen im Kanton Solothurn oft nicht rentabel. Zu diesem Schluss kommt Martin Blapp. Der CO-Geschäftsführer der Solargenossenschaft SolAar hat verschiedene Modelle durchgerechnet.

Und zwar anhand einer durchschnittlichen Familie. Er hat Einnahmen und Ausgaben nach 25 Jahren in den Gemeinden Egerkingen, Oftringen und Montreux miteinander verglichen.

Mit folgenden Vorgaben hat Martin Blapp gerechnet: Fotovoltaikanlage mit 12 kWp; 10 kWh Hausbatterie. 4-Personen-Haushalt mit einem Grenzsteuersatz von 25 Prozent, einem Einkommen von 140'000 Franken und einem Vermögen von 200'000 Franken. Einspeisevergütungen: Egerkingen 6.6 Rappen (pro kWh), Oftringen 10 Rappen, Montreux 9.5 Rappen. Annahmen Verbrauch/Produktion pro Jahr: Produktion FV-Anlage: 12'000 kWh, Eigenverbrauch 6000 kWh, Einspeisung 6000 kWh, Netzbezug 2500 kWh. Betrachtungszeitraum: 25 Jahre. Zudem wurde bei der Vermögenssteuer die geplante Katasterwert-Revision bereits miteinberechnet.

Bei Neubauten steht Solothurn besonders schlecht da (minus 18'000 Franken auf 25 Jahre). Aber selbst bei Altbauten (minus 10'000 Franken) würde sich eine solche Anlage in vielen Gemeinden rein finanziell aktuell nicht lohnen, sagt Blapp.

Anders die Situation beispielsweise im Aargau oder im Kanton Waadt: Bei Neubauten sind zwar auch dort Anlagen nicht rentabel (jeweils minus 5000 Franken). Das Minus ist aber nicht ganz so hoch. Und bei Altbauten lohnt sich eine Anlage sogar (plus 5000 Franken im Aargau, plus 6500 im Kanton Waadt).

Dass Solothurn so schlecht dastehe, das habe eine Vielzahl von Gründen, sagt er. Nicht alle davon könne der Kanton selbst beeinflussen. Aber manche eben doch. Wie sich der Kanton Solothurn verhalte, sei «nicht so fortschrittlich», sagt er zu Beginn des Gesprächs. Später wird er deutlicher. Es sei absolut stossend, betont er mehrfach.

Martin Blapp zeigt die Batterie, die bei ihm im Keller steht. Damit speichert er selbst produzierten Strom. Hans Peter Schläfli

Es beginnt noch vor dem Bau. Für Fotovoltaikanlagen wird eine Ausnahme gemacht, sie brauchen nicht in jedem Fall eine Baubewilligung. Diese Ausnahmen beziehen sich aber insbesondere auf Schrägdächer, nicht auf Flachdächer.

Wer auf einem Flachdach die Module in einem gewissen Winkel aufstellen will (damit sie direkter in der Sonne stehen und so mehr Strom produzieren), braucht dafür eine Baubewilligung.

Oftmals würden deshalb die Anlagen ganz flach gebaut, sagt Blapp. Denn ein Baugesuch kostet Geld. Und vor allem Nerven. Wird sie flach aufgestellt, produziert die Anlage aber weniger Strom und verliert schon etwas an Rentabilität.

Am 22. Dezember 2020 hat die Regierung eine Interpellation der Grünen Fraktion zu genau diesem Thema beantwortet. Man sei bereit, vertieft zu prüfen, ob das Bewilligungsverfahren weiter vereinfacht werden könne, hatte die Regierung damals gesagt. Seither war dazu nichts mehr zu hören.

Wer ein neues Haus baut, inklusive Fotovoltaikanlage, kann diese Investitionskosten nicht von den Steuern abziehen. Das kann man nur bei bestehenden Häusern (mindestens fünf Jahre alt). Das führt dazu, dass manche nach dem Bau fünf Jahre zuwarten, bis sie eine Anlage installieren. Dann brauchen sie allerdings nochmals ein Gerüst, je nachdem einen Kran und so weiter.

Das hat allerdings der Bund so vorgegeben. Und dieser will es auch ändern. SP-Ständerat Roberto Zanetti hatte das Ganze angestossen, mittlerweile läuft die Vernehmlassung zur Abschaffung dieser Frist.

Fotovoltaikanlagen werden vom Bund subventioniert. Mit der sogenannten Einmalvergütung. Sie beträgt maximal 30 Prozent der Investitionskosten. Diese Subvention wird im Kanton Solothurn als Einkommen besteuert. «Was der Kanton Solothurn macht, ist stossend», sagt Blapp. Er nennt folgendes Beispiel: Jemand baut auf seinem Neubau eine Anlage.

Diese kann er nicht von den Steuern abziehen (siehe Punkt 2), der Kanton spart also bereits Geld. Dann muss die Einmalvergütung zusätzlich auch noch besteuert werden.

Man könne gar nicht anders, als die Subvention zu besteuern, schreibt Thomas Fischer, Leiter des Steueramts, auf Anfrage. Im Bundesrecht sei abschliessend geregelt, welche Einkünfte von Steuern befreit werden dürfen. Einmalvergütungen würden nicht dazugehören.

Wie genau diese Subvention besteuert wird, ist allerdings juristisch nicht abschliessend geregelt. So gibt es auch je nach Kanton Unterschiede. Manche Kantone besteuern die Subvention via Grundstückgewinnsteuer. Bei diesem Modell würde nur ein Bruchteil der Steuerlast anfallen, sagt Blapp. Und wird ein Haus erst nach Jahrzehnten verkauft, hat die Solaranlage keinen Wert mehr und sie ist im Verkaufspreis nicht mehr enthalten.

Er würde sich auch vom Kanton Solothurn etwas mehr Mut wünschen, um sich als fortschrittlicher, umweltfreundlicher Kanton zu positionieren, sagt Blapp.

Bei schönem Wetter produzieren Fotovoltaikanlagen mehr Strom, als ein durchschnittlicher Haushalt verbrauchen kann. Dieser Strom wird ins Netz eingespeist. Dafür erhalten die Haushalte von ihrem Energieversorger eine Vergütung.

Auch diese Einnahmen werden versteuert. Auch hierfür gibt es, je nach Kanton, unterschiedliche Modelle. Es gibt das Brutto-Prinzip: Sämtliche Einnahmen werden besteuert. Und es gibt das Netto-Prinzip: Die Einnahmen aus dem Stromverkauf werden nur versteuert, wenn sie höher sind als die Ausgaben, um Strom einzukaufen.

Der Strom, den man mit einer Anlage produziert, deckt nur einen Teil des eigenen Bedarfs. In der Nacht, bei schlechtem Wetter, allgemein im Winter muss nach wie vor Strom eingekauft werden. Die meisten Haushalte mit kleineren Anlagen beziehen mehr Strom, als sie ins Netz einspeisen.

Und manche Kantone haben eine Bagatellgrenze eingeführt. Bis zu einer gewissen Grenze müssen die Einnahmen nicht versteuert werden.

Solothurn verwendet nun eine Mischform aus Brutto- und Netto-Besteuerung, schreibt Steueramtschef Thomas Fischer. Um den Aufwand möglichst kleinzuhalten, werden nur die Einnahmen des Stromverkaufs besteuert, die effektiv ausbezahlt werden. Das heisst konkret: Macht ein Stromlieferant nur eine Rechnung (rechnet er den bezogenen und eingespeisten Strom gegen und verrechnet die Differenz bzw. zahlt diese aus), kommt das Netto-Prinzip zur Anwendung.

Macht der Energieversorger aber zwei Abrechnungen, eine Rechnung für den Bezug und eine Auszahlung für den eingespeisten Strom, müssen die kompletten Einnahmen versteuert werden, egal wie viel Strom bezogen wurde.

«Das trägt auch dazu bei, dass die Rentabilität der Anlage sinkt. Der Kanton hätte durchaus die Möglichkeit, dies fairer zu handhaben», findet Blapp.

Mit einer Batterie kann ein Teil des produzierten Stroms im Haus gespeichert und in der Nacht verwendet werden. Das macht nicht nur aus ökologischer Sicht Sinn – eine Batterie erhöht den Wirkungsgrad der Anlage –, sondern auch finanziell. Denn: Für den Strom, den man ins Netz einspeist, bekommt man weniger, als man für den Strom ausgibt, den man einkaufen muss. In anderen Worten: Finanziell lohnen sich Solaranlagen vor allem wegen des Stroms, den man einspart.

Und noch aus einem dritten Grund macht eine Batterie Sinn: Sie entlastet das Stromnetz – und senkt die Abhängigkeit von anderen Stromproduzenten, insbesondere ausländischen. Die Firma Helion hat neulich bekanntgegeben, dass 2021 jede zweite Solaranlage zusammen mit einer Batterie gebaut wurde.

Doch solche Batterien sind teuer. Auf ihre Lebensdauer hätten sie bis heute praktisch nicht rentiert, sagt Blapp. Mit ein Grund dafür: Die Investitionskosten der Batterie können im Kanton Solothurn nicht von den Steuern abgezogen werden. Wäre das der Fall, wäre die Batterie gerade so kostenneutral, sagt Blapp. Deshalb ist er bis vor Steuergericht gegangen. Das Urteil steht noch aus.

Bereits im Januar 2018 hat GLP-Kantonsrätin Nicole Hirt verlangt: Batterien sollen von den Steuern abgezogen werden können. Die Regierung hatte sich auf den Standpunkt gestellt, das müsse der Bund regeln. Im Dezember 2019 hatte GLP-Kantonsrat Thomas Lüthi nachgedoppelt. Dieser Auftrag wurde – gegen den Willen der Regierung – im März 2021 für erheblich erklärt. Umgesetzt ist er noch nicht.

Aktuell ist die Revision des Katasterwerts in der Vernehmlassung. Der Vorschlag der Regierung sieht vor, dass neu der Gebäudeversicherungswert für den Katasterwert ausschlaggebend sein soll. Das hiesse: Wer in den Umweltschutz investiert, mit einer Fotovoltaikanlage, einer guten Isolation, einer Wärmepumpe und so weiter, würde jährlich höhere Vermögenssteuern bezahlen.

«Wer sich der Umwelt zuliebe Mühe gibt, soll dafür nicht auch noch bestraft werden», findet Blapp. Denn Fotovoltaikanlagen würden gegenüber fossilen Heizungen benachteiligt werden. Er nennt folgendes Beispiel:

Eine Ölheizung kostet zu Beginn viel weniger. Allerdings braucht sie regelmässig Brennstoff. Dieser taucht allerdings in keiner Steuerrechnung auf. «Um steuerlich fair zu sein, müssten Haushalte mit einer Ölheizung den Brennstoff der nächsten 30 Jahre an die Investitionen angerechnet bekommen. Dieser müsste zum Vermögen dazugezählt werden», sagt Blapp.

«Ein Steuermodell, das Investitionen besteuert, Brennstoff aber nicht, ist unfair und setzt Fehlanreize. Für die Energiewende ist es ein Blödsinn», sagt Blapp.

Der Kanton Solothurn hat mit die höchste Quote an fossilen Heizungen. Das sei kein Zufall, sagt Blapp. Würden doch sämtliche oben genannten Gründe dazu führen, dass Fotovoltaikanlagen benachteiligt werden. Insbesondere das Steuerregime stösst im sauer auf: «Es ist absurd. Auf der einen Seite will der Staat, dass die Leute Anlagen bauen und subventioniert diese. Und auf der anderen Seite hole er sich seinen Teil vom Kuchen zurück.»

Doch um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen, müssten Fotovoltaikanlagen so richtig profitabel werden. Erst dann würde der Boom so richtig anfangen. Es müsse sich finanziell lohnen, auf jedes Dach eine solche Anlage zu bauen.

Was sagt der Steueramtschef dazu? «Aufgabe des Steueramtes ist es, eine einheitliche, rechtskonforme und rechtsgleiche Veranlagungspraxis zu gewährleisten», schreibt Fischer. Politische Ziele sollten, soweit möglich, nicht über das Steuerrecht verfolgt werden. Und wenn doch, so würden sie eine klare gesetzliche Grundlage benötigen. Und weiter: «Es wäre sehr wünschenswert, wenn die eidgenössische Steuerverwaltung für eine schweizweit einheitliche Regelung sorgen würde.»

