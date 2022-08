Begehrte Cheminées in Solothurn – das führt zu Wartezeiten

Energieversorgung Drohende Gasknappheit löst im Kanton Solothurn einen Run auf Cheminées aus Drohende Szenarien von fehlendem Gas im Winter machen die Runde. Diese Unsicherheit hat im Kanton Solothurn dazu geführt, dass immer mehr Leute einen Holzofen einbauen lassen wollen. Hanspeter Schläfli 22.08.2022, 05.00 Uhr

Reto Fink, Geschäftsführer der Bruno Poggio AG in Hägendorf, auf der geheizten Sitzbank eines Holzofens. Hanspeter Schläfli

Auch in den kleineren Dörfern flattert derzeit fast jede Woche ein Baugesuch für einen Holzofen mit Kamin auf den Tisch des Bauverwalters. Von einem wahren Boom spricht Reto Fink, der gemeinsam mit Adrian Poggio die 1974 in Hägendorf gegründeten Bruno Poggio AG führt. Er hat eine Erklärung dafür: «Die Leute, die mit Gas heizen oder eine Wärmepumpe haben, machen sich Sorgen wegen der drohenden Energiekrise.»

Die Hoffnung der Leute ist es, mit Holz zu überbrücken zu können, falls diesen Winter tatsächlich der Strom abgestellt oder der Gashahn zugedreht würde. Ist diese Vorstellung realistisch? «Es wäre falsch, davon auszugehen, dass man mit einem kleinen Holzofen ein ganzes Wohnhaus heizen könnte», relativiert Fink. «Aber in den modernen Che­mi­nées und Öfen werden Speichersteine verbaut, die Wärme während mehrerer Stunden abgeben können.

Teilbereiche eines Hauses kann man so durchaus angenehm heizen.» Öfen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind ab etwa 3000 Franken zu haben. Aber wer einen Holzofen mit der Zentralheizung koppeln möchte, der müsse deutlich mehr investieren.

Für diesen Winter ist's wohl schon zu spät

Und für den kommenden Winter sei es nun wohl schon zu spät. «Die Schweizer Hersteller Rüegg AG und die Hans Greub AG können noch innerhalb von etwa zwei Monaten liefern, aber wer sich jetzt für ein Che­mi­née oder einen Holzofen entscheidet, muss Geduld haben», erklärt Reto Fink. Er spricht von einem «massiven Anstieg bei der Auftragslage». Lieferfristen bis zu einem halben Jahr seien derzeit normal.

«Wir als Ofenbauer teilen deshalb die Arbeit in zwei Etappen auf. Zuerst bauen wir im Aussenbereich den Kamin und die Abgasanlage, weil diese Ware verfügbar ist. Im Januar, Februar, oder wann immer dann der Ofen geliefert wird, stellen wir die Anlage im Innenbereich fertig.» Und Überstunden gehören auch bei den Fachleuten der Poggio AG derzeit dazu.

«Der Krieg in der Ukraine hat gerade in der Region Olten, wo viel mit Gas geheizt wird, eine gewisse Verunsicherung verursacht», weiss Reto Fink. «Was mir persönlich Sorgen bereitet, das sind Experten aus dem Strombereich, die in den Medien verbreiten, man solle Kerzen und Brennholz kaufen.»

Ob das nun Panikmache oder ein echtes Risiko sei, das wisse er nicht. Aber: «Die Krise wird bei der Planung unserer Energieversorgung eine Trendwende auslösen und das Feuern mit Holz wird bleiben. Man kann damit nämlich nicht nur Heizkosten sparen. Es ist vor allem das wunderbare Ambiente, das in einer Wohnung den Wert eines Che­mi­nées oder eines Ofens ausmacht.»