Direktor der Regio Energie: Strompreise werden klar steigen

Energieversorgung Direktor der Regio Energie ruft zum Stromsparen auf: «Dem Schweizer ist es noch zu wenig bewusst, dass es ernst gilt» Er ist extrem gefordert: Der Chef der Solothurner Regio Energie muss für einen Winter vorsorgen, bei dem man nicht weiss, ob es genug Strom und Gas geben wird. Im Interview spricht Marcel Rindlisbacher über steigende Preise, drohende Abschaltungen und einen Tag im Juli, an dem es schon eng wurde. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Rindlisbacher, Direktor der Solothurner Regio Energie: «Ich frage mich, ob die Bevölkerung dies einfach so akzeptieren wird.» Tom Ulrich

Es ist einer der bisher heissesten Tage dieses Jahres, als diese Zeitung Marcel Rindlisbacher zum Gespräch trifft. Und doch geht es ums Heizen und um den Winter.

Eine Thematik, die niemanden kaltlassen kann: Ob es diesen Winter genug Gas und Strom gibt, ist aufgrund des Krieges und abgeschalteter französischer Atomkraftwerke eine Frage, die durchaus im Raum steht. Wie bereitet sich da ein Elektrizitätsversorger vor? Welche Szenarien gibt es? Und was droht den Konsumenten schlimmstenfalls? Darüber spricht der Direktor der Regio Energie Solothurn im Interview. Mehr als ein Dutzend Gemeinden rund um die Stadt Solothurn versorgt die Firma mit Energie.

Möglicher Strommangel, eine Gaskrise: Wie hart wird der Winter für Solothurnerinnen und Solothurner?

Marcel Rindlisbacher: Dies hängt von zwei Faktoren ab. Einerseits wird es sehr stark darauf ankommen, ob es einen kalten Winter gibt oder nicht. Die andere Frage ist, was uns an Energie zur Verfügung steht.

Gibt es Grund zur Sorge?

Wir haben die notwendigen Mengen eingekauft, sie sind für uns reserviert. Ob aber die Lieferungen tatsächlich erfolgen und das Gas zu uns gelangen wird, ist derzeit ungewiss. Und wenn Gas fehlen würde, käme es auch beim Strom zu Engpässen.

Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit?

Dies können wir nicht sagen. Wir können nur in Szenarien rechnen und uns auf alles vorbereiten. Es geht aber nicht nur um die Frage, ob wir genügend Gas und Strom haben werden. Zentral wird auch die Frage sein, was die Energie diesen Winter im Falle einer Mangellage kosten wird.

Wie viel teurer wird der Strom?

Beim Strom können wir einmal pro Jahr die Tarife anpassen. Bis Ende Jahr gilt der für 2022 kommunizierte Tarif. Noch im August werden wir die Tarife für 2023 bekanntgeben. Wie sie bei uns aussehen werden, können wir noch nicht genau sagen. Der Verband der schweizerischen Elektrizitätsversorger rechnet damit, dass die Tarife bei der Hälfte der Privatkunden im Durchschnitt um 20 bis 30 Prozent erhöht werden müssen.

Das ist happig. Glück hat dann, wer im Gebiet eines Versorgers wie der BKW ist, die selbst Strom produziert und ihn nicht am Markt einkaufen muss wie die Regio Energie.

Ich frage mich, ob es sozial verträglich und gerecht ist, wenn ich in der einen Gemeinde 24 Rappen für die Kilowattstunde zahle, derjenige, der in der Gemeinde daneben wohnt, aber deutlich mehr bezahlen muss. Ich frage mich, ob die Bevölkerung dies einfach so akzeptieren wird und ob es bei einer solchen Schräglage Eingriffe von den Behörden geben wird, um dies auszugleichen.

Die Gaspreise passen Sie monatlich an. Wird es im Winter nochmals teurer?

Der Preis wird davon abhängen, wie viel Gas über die Leitung Nord Stream 1 aus Russland nach Europa gelangt. Derzeit werden nur 20 Prozent der möglichen Menge durchgeleitet. Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass das Gas günstiger wird. Der Markt verhält sich nicht vernünftig. Viele Unsicherheiten beeinflussen den Preis.

Zusammengefasst heisst dies: Sie haben getan, was Sie konnten. Jetzt müssen wir abwarten, was der Winter bringt.

Wir haben tatsächlich wenig Einfluss. Wenn es zu einer Mangellage kommt, wird das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung die nötigen Massnahmen anordnen.

Was ist das Szenario, wenn es einen wirklich harten Winter gibt: Werden Heizungen abgestellt?

Der Privatkunde, der mit Gas heizen muss, wäre der letzte, den es trifft. Beim Strom wäre die äusserste Massnahme, in gewissen Gebieten den Strom abzuschalten. Vorher gäbe es in beiden Fällen Sparappelle. Firmen, die dies können, würden vom Gas auf Öl ausweichen. In einem weiteren Schritt würde man gewisse Anwendungen verbieten, zum Beispiel Skilifte. Und man könnte wieder ins Homeoffice ausweichen, damit man reine Bürogebäude nicht mehr heizen müsste.

Wie muss man sich das als Laie vorstellen: Können Sie notfalls einfach ganze Quartiere abschalten?

Das geschieht sehr grossflächig: In der Stadt Solothurn können wir beim Strom nur zwischen linker und rechter Aareseite unterscheiden. Andernorts wären ganze Gemeinden betroffen. Die Mitarbeiter im Stromnetz sind seit längerer Zeit auf solche Szenarien vorbereitet. Wichtige Betriebe wie die Spitäler wären nicht betroffen. Auf der Gasseite ist die Situation komplizierter.

Was heisst dies konkret?

Eine Netzabschaltung ist technisch nicht sinnvoll. Es bräuchte lange, bis leere Leitungen wieder in Betrieb wären. Deshalb würde man gewissen Kunden Kontingente auferlegen. Betriebe dürften beispielsweise nur noch 75 Prozent der bisherigen Energie verwenden. Der Kunde müsste sich daran halten. Da bräuchte es ein Monitoringkonzept. Wie dieses aussehen soll, wissen wir aber nicht. Der Bund muss dies erst noch definieren. Beim Gas ist man erst am Herauffahren einer Krisenorganisation. Beim Strom sind wir weiter: Da gibt es Instruktionen, die unsere Leute kennen. Die Strombranche hat die Strukturen vor einigen Jahren geschaffen.

Ist man da nicht etwas spät dran?

Womöglich wird das Problem teilweise unterschätzt. Insbesondere wenn am 21. Juli die Gasleitung Nord Stream 1 nicht wieder aufgegangen wäre, wäre die Chance gross gewesen, dass wir bereits am Tag darauf nicht mehr im Markt gewesen wären und Deutschland die Notfallstufe 3 ausgerufen hätte. Es wäre nicht klar gewesen, was dies heisst. Es hätte die Schweiz relativ unvorbereitet getroffen. Denn die Regularien werden erst erarbeitet.

Die Regio Energie hat hohe Eigenmittel. Es gab die Idee, dass Sie der Bevölkerung in der Krise etwas zurückgeben könnten in Form von günstigen Tarifen.

Wir sind aktuell daran, die Stromtarife für 2023 festzulegen. Mitte August werden wir mit dem Verwaltungsratsausschuss grobe Informationen besprechen, später entscheidet der Verwaltungsrat. Solche Überlegungen können in die Tarifberechnung einfliessen und dämpfend wirken. Der Regulator gibt aber das Kalkulationsschema vor. Wir werden definitiv nicht um eine Tariferhöhung herumkommen.

Atomausstieg, Gaskrise, das Ende der fossilen Energien und der zu langsame Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Energiebranche verändert sich extrem. Gab es vergleichbare Situationen?

Ich bin seit zwölf Jahren in der Branche. Da ist nichts Vergleichbares passiert. Im Gegenteil: Man baute die erneuerbaren Energien in Deutschland massiv aus, es gab ein Überangebot und die Preise sind damals gesunken. Jetzt haben wir den Krieg, wir haben Frankreich, wo mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke nicht am Netz ist. Frankreich, das unsere Schweizer Importstrategie stützte, braucht nun selbst Strom. Hinzu kommt, dass Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat und noch heuer Atomkraftwerke abschalten will. Gleichzeitig sind Ausbauprojekte im Inland durch Einsprachen über Jahre blockiert.

Das tönt nicht gut.

Ein renommierter Wissenschafter hat gesagt: Man sollte mehr rechnen und weniger glauben. Man hat nach Fukushima relativ rasch den Atomausstieg beschlossen. Gleichzeitig wollte man aus den fossilen Energien raus. Das ist zwar an sich vernünftig. Aber die Importstrategie der Schweiz ist heikel. Wir sehen jetzt die vollen Auswirkungen.

Allerdings steht da auch die Regio Energie in der Kritik. Der Vorwurf lautet: Sie haben zu wenig getan, um die Erneuerbaren zu fördern und Sie haben lange auf den Goldesel Gas gesetzt.

Ich sehe dies etwas anders. Wir haben das eine getan und das andere nicht gelassen. Wir haben die Energiestrategie 2050 früh unterstützt und wurden dafür in der Branche schräg angeschaut. Wir haben bereits vor Fukushima mit dem Fernwärmenetz begonnen. Bis heute sind 45 Millionen Franken investiert worden. Wir haben damals im Jahr 2007 das Risiko bewusst in Kauf genommen.

Fakt ist aber: In Solothurn gibt es sehr viele Gasheizungen. Gerade in der Altstadt.

Erdgas war einerseits sehr lange ein willkommener Energieträger. Andererseits können wir die Altstadt schlecht mit Fernwärme beliefern. Die Rohre sind viel dicker als Gasleitungen. Es gibt kaum Platz in den Gassen, man muss das Kopfsteinpflaster aufreissen, was teuer ist. Wir werden aber andere Lösungen anbieten.

Für die auch im Untergrund engen Altstadtgassen eher ungeeignet: Breite Fernwärmeleitungen. Wolfgang Wagmann

Was heisst dies konkret?

Wir wollen bis 2050 weg von den fossilen Energieträgern. Das Gasnetz kann aber sehr wohl eine Funktion behalten: Indem es erneuerbare Gase transportiert. Man kann synthetische Gase herstellen. Dies ist ein Schlüssel, um Energie zu speichern. Und so auch die bestehende Infrastruktur in den Strassen und Gebäuden der Altstadt weiter nutzen. Und …

Bitte.

Auch die Frage der Dächer müssen wir klären. In meinen Augen ist auch in der Altstadt die Fotovoltaik Teil der Lösung.

Damit legen Sie sich mit dem Denkmalschutz an.

Nein. Ich sage einfach: Das sind Lösungsansätze, um Altstädte mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Entscheiden müssen dies die Politik und die Bevölkerung. Und: Man kann schöne Fotovoltaikanlagen bauen. Die Regio Energie Solothurn hat auf dem Steildach an der Rötistrasse 17 eine sehr schöne Anlage realisiert. Zu dieser gab es bisher noch keine negative Rückmeldung. Immerhin befindet sich das Dach nahe neben der St.Ursen-Kathedrale.

Braucht es sie auch im historischen Kern? Gleich neben der Altstadt sind auf den Dächern der Regio Energie Solaranlagen. Andreas Kaufmann

Draussen herrschen unglaublich hohe Temperaturen. Der Winter scheint weit weg. Spüren Sie bei den Kunden schon Unruhe?

Wir haben sehr viele Kundenreaktionen. Einerseits kommen Nachfragen, ob die hohe Zahl auf der Gasrechnung wirklich stimmt. Und gerade die KMU möchten wissen, wie die Energieversorgung in den kommenden Monaten aussieht. Ebenso spüren wir einen sehr grossen Andrang für einen Umstieg auf Fernwärme. Aber ich möchte noch etwas anderes erwähnen.

Bitte.

Bereits jetzt hat die ganze Versorgungsfrage für uns sehr unangenehme Folgen. Es ist für uns herausfordernd, das Geld bereitstellen zu können, das es für den Einkauf der nötigen Strom- und Gasmengen benötigt. Denn wir müssen Sicherheiten hinterlegen, wenn wir an der Börse Strom und Gas beschaffen. Wir mussten massiv an Liquidität abbauen.

Es ist Sommer. Bringt es eigentlich etwas, wenn ich als Konsument jetzt schon Strom spare?

Derzeit können wir die Gasspeicher nicht im gewünschten Mass füllen, weil die Liefermengen aus Russland reduziert sind. Gleichzeitig produziert Deutschland Strom aus Gas. Wenn Europa Strom spart, wird weniger Gas zur Stromherstellung benötigt und die Gasspeicher können gefüllt werden. Das ist auch im Interesse der Schweiz. Und letztlich hätte es eine Auswirkung auf den Preis, wenn man weniger Strom verbraucht.

In Deutschland gibt es bereits Sparappelle. In der Schweiz noch nicht.

Europa spart seit Anfang August Energie. Wir haben noch nichts beigetragen. Das finde ich speziell. Denn wir erwarten, dass uns Europa im Ernstfall auch Strom und Erdgas liefern wird. Da müssten wir etwas tun. Dem Schweizer Stromkonsumenten ist es noch zu wenig bewusst, dass es ernst gilt. Er hat zumindest im Strom wenig Anreize zu sparen, weil aktuell der fixe Preis fürs 2022 gilt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen