CO2-Reduktion: Solothurner Firmen und ihre Massnahmen

Energiesparen Abwärme nutzen und Zeitschaltuhr stellen: Solothurner Firmen verringern ihren Ausstoss von Treibhausgas Was mit der CO 2 -Abgabe begann, stärkt heute die Marktposition der Produktionsfirmen. Die Treibhausgasreduktion nimmt Fahrt auf. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Denis Eggenschwiler unternimmt mit seiner Firma für Tiefkühlprodukte Anstrengungen, um den Ausstoss von Treibhausgas zu verringern. Tom Ulrich

Licht, Lüftung, Heizung und Kühlung: Gewerbe und Industrie haben viele Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen als bisher und den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren. Dazu gibt es finanzielle Anreize. Jedes Megawatt, das nicht verbraucht wird, muss nicht bezahlt werden. Und beim eingesparten CO 2 fällt die Abgabe weg, die 2022 erhöht wurde. Möglichkeiten zum Sparen gibt es viele, wie eine kleine Umfrage zeigt. Manche sind gar nicht so teuer.

Bereits einige Drehungen an der Temperaturschraube bringen messbare Ergebnisse. Dasselbe gilt für den Tourenplan von Lastwagen. So lassen sich Leerfahrten vermeiden. Das kann bedeuten, dass die Westseite einer Gemeinde zu Beginn der Tour bedient wird und die Ostseite einen halben Tag später auf dem Heimweg.

Anpassungen bei Temperatur und Tourenplan sind zwei der Massnahmen, welche die Tiefkühlfirma Eggenschwiler AG in Zuchwil umgesetzt hat. Der Betrieb beliefert hauptsächlich die Gastronomie und hat Kunden von Aarau bis Neuenburg. Besonders das Hochregallager mit einer Kapazität von 1500 Paletten benötigt zur Kühlung viel Energie.

Nicht mehr ganz so kalt wie früher

Im Kühlraum der Eggenschwiler AG. Tom Ulrich

Geschäftsführer Denis Eggenschwiler erzählt, wie die Firma über 13 Tonnen Einsparung beim Treibhausgas erreicht hat, für die man pro Jahr 66'000 Kilometer weit mit dem Auto fahren könnte. «Anders gesagt: Wir haben 2022 im Vergleich zum Vorjahr so viel CO 2 eingespart, wie 1100 Bäume binden würden.»

Die CO 2 -Reduktion ist nach Aussage von Eggenschwiler einer Kombination von Massnahmen zu verdanken, «und als Familienbetrieb können wir diese schnell umsetzen»: Im Kühlraum wurde die Temperatur von minus 28 auf minus 26 Grad angehoben, eine Einsparung von 15 Prozent. Die Beleuchtung wurde auf LED umgerüstet. Bereits früher sei der Fuhrpark erneuert worden.

Die Firma Eggenschwiler spürt bei der Kundschaft Interesse, Lieferketten klimaverträglich zu gestalten. «Wir beziehen 90 Prozent unserer Produkte aus der Schweiz. Das Interesse an der regionalen Herkunft ist gestiegen», sagt der Geschäftsführer.

Internationale Zulieferer unter Zugzwang

Für internationale Zulieferer hingegen ist die Treibhausgasreduktion kein Wunsch, sondern zunehmend Zwang: Entweder sie richten sich nach den Vorgaben der Abnehmer oder sie gehen leer aus. Ein Problem, dem sich die Solothurner Handelskammer annehmen will, wie Direktor Daniel Probst versichert. «Grossbetriebe können für die Dekarbonisierung einen Stab einsetzen, aber für KMU bedeuten solche Vorschriften eine schwere Belastung. Da wollen wir unterstützend wirken.»

Unterstützung bieten Agenturen wie die Energieagentur für Wirtschaft (EnAW). Auf ihrer Website listet die EnAW in Solothurn 236 beratene Betriebsstätten auf, darunter 112 Grossverbraucher. 2021 hätten Einsparungen von knapp 30'000 Tonnen CO 2 sowie gut 165'000 Megawattstunden Energie resultiert. In der Kasse der Firmeninhaber sei damit ein Plus von 16 Millionen Franken entstanden.

Sogar beim Stahl gibt es Potenzial

Zu den Vorreitern bei der CO 2 -Reduktion im Kanton gehört die Gewinde Ziegler AG in Horriwil, Stahlveredelung und Härterei. 2014 spannte das Unternehmen mit der EnAW zusammen, anlässlich der Umweltzertifizierung, erinnert sich Daniel Kaufmann, Leiter Qualitätsmanagement und Geschäftsleitungsmitglied.

Das Wärmeaustausch-Aggregat ist ein Puzzleteil bei der CO 2 -Reduktion der Gewinde Ziegler AG, wie Qualitätsmanager Daniel Kaufmann erklärt. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Vereinbart worden sei ein Zehnjahresplan mit jährlichem Monitoring und unterschiedlichsten Massnahmen. Zum Beispiel ein einheitliches System zur Steuerung der Haustechnik, Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren, ein Druckluftverbund sowie eine Photovoltaikanlage. Aber auch Wärmepumpen, die die Abwärme der Druckluftkompressoren und Kältemaschinen nutzen. Allein mit dieser Massnahme konnten jährlich 60 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Früher als geplant seien die Aufgaben abgearbeitet gewesen, sagt Kaufmann. Die Zusammenarbeit habe sich so gut bewährt, dass man sie fortsetzt. Auch, weil die Agentur die Firmen bezüglich Updates von relevanten Gesetzen und Normen auf dem Laufenden hält.

Hebelwirkung bei Gebäuden und Maschinenpark

Bei der Armaturen- und Sanitärfirma R. Nussbaum AG in Olten und Trimbach hat die CO 2 -Reduktion bereits vor über 15 Jahren begonnen, mit dem Aufbau einer EnAW-Regionalgruppe, wie Co-CEO Urs Nussbaum sagt. «Es lohnt sich», fährt er fort, «im Vergleich zum Jahr 1990 haben wir den CO 2 -Ausstoss um rund 65 Prozent gesenkt, und das bei einer Verdreifachung des Geschäftsvolumens.»

Urs Nussbaum ist überzeugt, dass sich die CO 2 -Reduktion für Firmen auszahlt (Archiv). Bruno Kissling

Der erste Ansatzpunkt sei die Sanierung der Gebäude gewesen, neue Gebäude seien nach Minergie-Standard gebaut worden. «Damit», so Nussbaum, «gehörten wir zu den Ersten landesweit, die Minergie-Produktionsgebäude erstellten.»

Mit der Abwärme aus der Giesserei habe man hausintern ein kleines Fernwärmenetz erstellt. Als letzten Sommer die Energiepreise anfingen zu steigen, sei im Maschinenpark der Stand-by-Betrieb reduziert worden. Eine Photovoltaikanlage kam auch bei Nussbaum erst letztes Jahr aufs Dach. Dazu sagt der Co-Geschäftsführer: «Für uns lohnt sich Photovoltaik erst seit ungefähr fünf Jahren. Entscheidend waren Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den Stromeigenverbrauch.»

Sogar eine grüne Firma kann sich verbessern

Verbessern kann man immer beim Klimaschutz. Das gilt sogar für Firmen, bei denen der Umweltschutz Programm ist, wie bei der Hydrospider in Niedergösgen. Sie stellt Wasserstoff her, mit dem eine Wasserstoff-Lastwagenflotte betrieben wird. Dank dieser seien bisher über 4000 Tonnen CO 2 eingespart, rechnet Geschäftsführer Nicolas Crettenand vor.

Hier besteht die Herausforderung darin, die Containerlieferung von der Produktionsstätte an die Wasserstofftankstelle karbonfrei zu bekommen; die Emissionen werden kompensiert. Nicht die Technik sei das Problem, sondern Sicherheitsvorschriften, so Crettenand: Noch gebe es keine Zulassung für wasserstoffbetriebene Zugfahrzeuge zur Tankstellenbelieferung.

Auch Gemeinden wollen CO 2 sparen So geht Trimbach vor, um klimafreundlicher zu werden Nicht nur Firmen lassen sich zur Klimaverträglichkeit beraten. Auch die Gemeinde Trimbach will ihren CO 2 -Ausstoss senken und hat zu diesem Zweck im Frühling 2021 beschlossen, mit der Energieagentur für Wirtschaft und dem Büro Schaffner Smart Solutions zusammenzuspannen. Zu den (geplanten) Massnahmen gehören Lüftung und Beleuchtung beim Mühlemattsaal sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED in allen öffentlichen Gebäuden. Davon erhofft sich Trimbach nach Aussage von Gemeindepräsident Martin Bühler eine Einsparung von 3 bis 3,5 Tonnen CO 2 pro Jahr. (dd)

