Energiepreise Handelskammer-Direktor fordert Staatshilfen wegen hoher Strompreise: «Sonst setzen wir jetzt den Produktionsstandort Solothurn aufs Spiel» Bis zu zwanzig mal mehr müssen gewisse Firmen aktuell für den Strom bezahlen. Einige haben deswegen bereits zeitweise ihre Produktion eingestellt. Von einer existenzbedrohenden Lage spricht Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Er warnt vor gravierenden langfristigen Folgen für den Wirtschaftsstandort.

Exklusiv für Abonnenten

Strommangellage und steigende Strompreise sind aktuell grosse Themen. Wie blickt die Solothurner Wirtschaft auf den Winter?

Daniel Probst: Mit Sorgen. Für einige Firmen ist die Situation existenzbedrohend. Es gibt bereits Betriebe im Kanton, die ihre Produktion zeitweise ausgesetzt haben, weil die Energiepreise zu hoch sind. Dazu gehören Unternehmen, die eigentlich gut gefüllte Auftragsbücher haben.

Wie hoch ist die Kostensteigerung?

Ein Teil der Firmen, die nicht in der Grundversorgung sind, sondern den freien Markt gewählt haben, haben noch laufende Verträge zu Festpreisen und sind von den aktuellen Preissteigerungen noch nicht oder nur wenig betroffen. Ein paar wenige grössere Firmen kaufen den Strom zeitversetzt in Tranchen ein und haben Preissteigerungen von ungefähr 30 Prozent. Und dann gibt es Firmen, deren Vertrag jetzt ausläuft und die den Strom für das kommende Jahr einkaufen müssen. Doch statt 5 oder 6 Rappen pro Kilowattstunde wie in früheren Jahren zahlen sie nun 80 Rappen oder gar einen Franken und mehr. Das ist innert kurzer Zeit eine Verzwanzigfachung der Preise. Eine Bäckerei, die bislang eine Stromrechnung von 100’000 Franken hatte, muss nun plötzlich 2 Millionen Franken abliefern.

Können dies die Firmen tragen?

Wenn die Firmen zu den aktuellen Strompreisen für kommendes Jahr einkaufen müssen, könnte es ab dem 1. Januar eng werden und zum Teil müsste die Produktion wohl eingestellt werden. Wir haben erst gerade eine Krise hinter uns. Bei gewissen Firmen ist das Polster weg. Zu den hohen Energiekosten kommen derzeit noch der starke Franken, höhere Rohstoffpreise und Lohnforderungen aufgrund der Teuerung.

Spricht von einer «existenzbedrohenden Situation» für gewisse Solothurner Firmen: Handelskammer-Direktor Daniel Probst. Bruno Kissling

Was tun diese Betriebe?

Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Markt weiter zu verfolgen. Andernfalls droht eine Ersatzversorgung durch den örtlichen Netzbetreiber zu täglichen Spotmarktpreisen. Klar ist: Es geht nicht lange gut, zu diesen 15 bis 20 mal höheren Preisen am Spotmarkt einzukaufen. Sie können eine gewisse Zeit lang durchhalten, aber nicht ein halbes Jahr. Für diese Betriebe geht es um die Existenz. Und…

Bitte.

Es gibt Firmen, die von ihren Energieversorgern gar keine Offerten mehr erhalten. Der Markt ist derzeit so panisch, dass die Energieversorger selbst Mühe haben, zu kalkulieren. Und sie überlegen sich natürlich auch, ob sie vom Kunden das Geld je erhalten werden.

Wie viele Betriebe sind betroffen?

Ich schätze, dass im Kanton rund 600 Firmen den Strom auf dem freien Markt einkaufen. Wie viele davon auslaufende Verträge haben oder rollierend einkaufen, ist schwer zu beziffern.

Welche Lösung sehen Sie?

Ich sehe zwei Möglichkeiten - wie in der Pandemie. Zum einen die Kurzarbeit. Das ist zwar unbefriedigend, weil die Betriebe volle Auftragsbücher haben, aber dann nicht produzieren können. Aber so kann man die Löhne zu 80 Prozent bezahlen und den Werkplatz schützen. Die andere Lösung sind, wie bei Covid, Liquiditätskredite, damit die Betriebe die Stromkosten weiter bezahlen können – ohne dass der Wettbewerb verfälscht wird.

Die Solothurner Industrie ist überdurchschnittlich energieintensiv - und deshalb von Strompreisen und Mangellagen stärker betroffen. Symbolbild. Robert Grogg

Wie sehr helfen Kredite? Die hohen Preise sind ja nicht weg.

Wenn die Strompreise längere Zeit auf diesem Niveau bleiben, dann helfen die Kredite irgendwann nicht mehr weiter. Dann produziert man in der Schweiz in gewissen Branchen schlicht nicht mehr. Aber es besteht eine gewisse Hoffnung, dass wir im Moment eine Paniksituation auf dem Strommarkt haben. Die Preise können sich ändern, wenn beispielsweise französische Kernkraftwerke wieder ans Netz kommen oder sich die Gassituation in Europa nicht ganz so schlimm präsentiert, wie wir im schlimmsten Fall befürchten. Man könnte den Unternehmen mit Kurzarbeit und Krediten eine gewisse Perspektive geben. Leider sieht der Bundesrat im Moment nur die Kurzarbeit. Das wird nicht reichen.

In Deutschland wird ein staatlicher Preisdeckel gefordert.

Ich glaube, das wäre für die Wirtschaft als Ganzes keine nachhaltige Lösung. Statt die Preissignale zu unterdrücken, sollten wir deren Auswirkungen abfedern. Die Frage wäre auch: Wo setzt man den Deckel? Zudem darf es nicht sein, dass ein Industriebetrieb mit einer Deckelung besser fährt als einer, der bisher in Tranchen am Markt eingekauft hat. Vor allem aber verschiebt man mit diesem Vorschlag das Problem zu den Energieversorgern, die den Strom finanzieren müssen. Mit einem Deckel müsste man zwar nicht mehr die Industriebetriebe, jedoch die Energieversorger staatlich unterstützen. Dies hätte auch finanzielle Folgen für die Gemeinden und Städte, die Eigentümer der Energieversorger sind.

Mit Kurzarbeit und Krediten muss der Staat wieder einspringen, wie schon bei Covid-Pandemie. Und dies hier bei Betrieben, die den freien Markt gewählt haben und damit über Jahre von günstigen Tarifen profitiert haben.

Diese Betriebe haben den Markt gewählt. Da könnte man, rein marktwirtschaftlich, gesehen tatsächlich Zweifel haben, ob dann der Staat helfen muss, wenn es schlecht läuft. Nur: Wenn wir jetzt den Markt spielen lassen, setzen wir den Produktionsstandort Solothurn aufs Spiel. Es könnten Firmen für immer schliessen, die eigentlich gesund und gut ausgelastet sind. Zudem sind wir in keiner normalen Situation – der Markt spielt verrückt. Ich glaube, man kann keinem Unternehmer ernsthaft vorwerfen, dass er oder sie diese Situation nicht vorausgesehen hat. Übrigens wäre der Kanton Solothurn besonders betroffen.

Weshalb?

Es gibt hier sehr viele energieintensive Betriebe, etwa in der metallverarbeitenden Industrie oder in der Papierindustrie. In diesen Branchen ist der Anteil der Energiekosten an der Bruttowertschöpfung hoch – anders als etwa in der Pharmaindustrie.

Aber nochmals: Stört Sie dieser Widerspruch als Liberaler nicht?

Die Frage ist: Handelt es sich bei den Preisen, die wir haben, um normale Preissignale oder handelt es sich aktuell um ein Marktversagen? Eine Verzwanzigfachung des Strompreises entspricht einer Hyperinflation. Zum Teil erhalten Unternehmen keine Angebote mehr oder müssen sich innerhalb von 30 Minuten entscheiden. Der Markt reagiert panisch. Deshalb sind aus meiner Sicht in diesem Ausnahmefall staatliche Eingriffe gerechtfertigt. Was derzeit im Bereich Energie passiert, ist mit keiner normalen Lage erklärbar. Ich kenne eine Firma, die sich ernsthaft überlegt hat, den günstig eingekauften Strom weiterzuverkaufen – und nicht mehr zu produzieren. Sie würde so mehr verdienen.

Auch hier war die energieintensive Produktion zu teuer: Bei der Papierindustrie (hier die Cellulose Attisholz) hat der Kanton bereits eine Deindustrialisierung erlebt. Oliver Menge (2002)

Was bedeutet diese Entwicklung mittelfristig für den Wirtschaftsplatz Solothurn?

Wir haben, wie gesagt, einen überdurchschnittlichen Anteil an Betrieben, die viel Energie benötigen. Sinken die Preise nicht, werden diejenigen Länder im Vorteil sein, die eine sichere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung haben wie Spanien oder die USA. Bisher galt die Schweizer Energieversorgung wegen der Wasserkraft und der Kernkraft als zuverlässig und wirtschaftlich. Es gibt Stimmen, die warnen, dass Mitteleuropa aufpassen muss, nicht wegen der Strompreise und der fehlenden Verfügbarkeit Gefahr läuft, deindustrialisiert zu werden. Solothurn hat dies bei der Papierindustrie bereits erlebt.

«Auch eine Strommangellage wäre verheerend» Auch eine Strom- oder Gasmangellage bereitet Handelskammer-Direktor Daniel Probst Sorgen. «Wir müssen versuchen, dass wir nicht in eine Kontingentierung hineinlaufen oder dass es zu Abschaltungen kommt. Dies wäre verheerend für die Wirtschaft», sagt er. Je nach Betrieb sei das zeitweise Abschalten eines Ofens kaum möglich. Probst fordert vom Kanton das Einsetzen einer Energie-Taskforce. «Bis zu den Herbstferien muss jedes Unternehmen wissen, was bezüglich Strommangel- und Gasmangellage zu tun ist», sagt er. «Hier braucht es den Kanton.» Zwar sei vorwiegend der Bund zuständig. Gerade was die Kommunikation und die Information betreffe, seien aber der Kanton und die regionalen Energieversorger näher bei den Firmen – und in der Pflicht. Probst kritisiert dabei das zuständige kantonale Volkswirtschaftsdepartement. «Wir haben schon im Mai eine Energie-Taskforce gefordert. Diese steht heute noch nicht.» Inzwischen sei der Ernst der Lage aber erkannt worden. Regierungsrätin Brigit Wyss hat die Wirtschaftsverbände nun Ende vergangener Woche kontaktiert. Ein Treffen ist geplant. In Bezug auf eine Strommangellage, so Probst, bestehe jedoch noch eine gewisse Zeit, zu reagieren. Die Firmen könnten sich vorbereiten, würde eine solche wohl erst im März eintreten, wenn die Stauseen entleert sind und es einen kalten Frühling gibt. Es brauche deshalb, so Probst, nun Sparappelle. «Wenn die Leute wissen, dass wir mit jeder heute gesparten Kilowattsunde Strom mehr Reserven in die Stauseen pumpen und den drohenden Mangel entschärfen können, bin ich zuversichtlich.»

Hätte man die drohende Mangellage und damit die Preiserhöhungen nicht auch verhindern können? Die SVP mahnt den Bau von Atomkraftwerken an, die Linke kritisiert den fehlenden Ausbau bei den Erneuerbaren Energien.

Man kann jetzt gegenseitige Schuldzuweisungen machen. Aber das bringt rein gar nichts. Und beide Behauptungen sind falsch. Selbst wenn wir Mühleberg nicht abgeschaltet hätten, oder wenn der Ausbau der erneuerbaren in den letzten Jahren schneller vorwärts gegangen wären, hätten wir jetzt ein Problem. Wir haben eine Energiestrategie 2050, stehen aber erst im Jahr 2022. Logisch ist diese Energiestrategie noch nicht fertig umgesetzt. Selbst wenn in dieser Strategie der Bau eines Kernkraftwerks drin stünde: Es wäre noch kein einziges gebaut und würde Strom für den kommenden Winter liefern. Wir müssen jetzt gemeinsam Lösungen finden, auch wenn Wahlen sind und sich einige Parteien beweisen wollen.