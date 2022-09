Energiemarkt In Oensingen gar nicht, in Lüterswil um 1000 Franken: So stark steigen die jährlichen Stromkosten im Kanton Solothurn Die Strompreise steigen im Kanton Solothurn nächstes Jahr im Schnitt um 29 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind aber gewaltig. In manchen bleiben die Preise praktisch gleich, in anderen werden sie sich mehr als verdoppeln. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.51 Uhr

Wer kann, sollte nächstes Jahr für die Stromrechnungen etwas mehr Geld auf die Seite legen. Der Krieg in der Ukraine, gestiegene Gas-, Kohle- und CO 2 -Preise, sowie zahlreiche französische AKW's, die nicht am Netz sind: All diese Gründe haben die Strompreise europaweit in die Höhe getrieben.

Und da die meisten Stromversorger den Strom zumindest teilweise im Ausland einkaufen, erhöhen sich nächstes Jahr auch die Preise in der Schweiz.

Wie die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom am Dienstag mitteilte, bezahlt ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt (Jahresverbrauch von 4500 kWh) 2023 im Schnitt 27 Rappen pro Kilowattstunde. Das entspricht einem Anstieg von 27 Prozent. Für einen solchen Haushalt steigt die Stromrechnung um 261 Franken auf 1215 Franken im Jahr.

Im Kanton Solothurn sind die Strompreise nächstes Jahr mit durchschnittlich 29,6 Rappen pro Kilowattstunde sogar etwas höher als im schweizweiten Schnitt (entspricht 1332 Franken für einen durchschnittlichen Haushalt).

Gewaltige Unterschiede je nach Gemeinde

Wobei der durchschnittliche Preis nur wenig aussagt. Zu gross sind die Unterschiede je nach Gemeinde respektive je nach Stromversorger. So zahlt man etwa in Neuendorf nächstes Jahr 18 Rappen/kWh (entspricht etwa 810 Franken im Jahr), während man in Lüterswil-Gächliwil mit 45 Rappen/kWh (entspricht etwa 2020 Franken im Jahr) mehr als das doppelte bezahlt.

Ähnlich extreme Beispiele gibt es auch zwischen Nachbarsgemeinden: In Derendingen zahlt man nächstes Jahr 44,3 Rappen/kWh, im benachbarten Luterbach 25 Rappen/kWh (Jahresrechnung von 1993 Franken gegenüber 1125 Franken).

Die zehn teuersten Gemeinden Biezwil (44,95 Rp/kWh) Lüterswil-Gächliwil ( 44,95 Rp/kWh) Derendingen (44,27 Rp/kWh) Schnottwil (41,77 Rp/kWh) Buchegg (39,22 Rp/kWh; entspricht dem durchschnittlichen Preisanstieg der beiden Versorger) Oberbuchsiten (37,52 Rp/kWh) Niederbuchsiten (34,61 Rp/kWh) Grenchen (33,73 Rp/kWh) Messen (32,39 Rp/kWh) Stüsslingen (32,3 Rp/kWh)

Die zehn billigsten Gemeinden: Neuendorf (18,03 Rp/kWh) Egerkingen (18,89 Rp/kWh) Wolfwil (21,39 Rp/kWh) Holderbank (22,04 Rp/kWh) Mümliswil-Ramiswil (22,05 Rp/kWh) Oensingen (24,75 Rp/kWh) Gerlafingen (25 Rp/kWh) Kriegstetten (25 Rp/kWh) Luterbach (25 Rp/kWh) Lommiswil (25 Rp/kWh)

Strom wird unterschiedlich beschafft

Der Grund für die grossen Unterschiede: Die vielen verschiedenen Elektras, die den Strom unterschiedlich beschaffen. Einfluss auf den Preis hat etwa, wie viel Strom selbst produziert wird, und was für Kaufverträge abgeschlossen wurden.

So hat etwa die Elektra Wolfwil (das Dorf hat mit 21,4 Rappen/kWh einen der günstigsten Stromtarife) den Strom der Jahre 2021 bis 2023 mit einem Dreijahresvertrag eingekauft. Die Elektra schreibt: «Hätten wir die Energie aktuell am Markt beschaffen müssen, so wäre die Erhöhung um einiges massiver ausgefallen.» Das bedeutet für Wolfwil aber auch: Ändert sich die Situation am Energiemarkt nicht grundlegend, wird es 2024 zu einer massiven Preiserhöhung kommen.

Glück gehabt in Wolfwil also, zumindest für den Moment. Pech hingegen in Buchegg, Biezwil und Lüterswil-Gächliwil. Dort ist die Gebnet AG der Stromversorger, diese hatte den Strom für die Jahre 2020 bis 2022 mit einem Dreijahresvertrag eingekauft. Ergo musste der Strom für die nächsten Jahre nach aktuellen Marktpreisen eingekauft werden. Zudem muss fast der gesamte Strom eingekauft werden, da nur fünf Prozent mit Solaranlagen selbst produziert werden.

Heisst konkret: In diesen Gemeinden wird sich der Strompreis fast verdoppeln, von 23,2 Rappen/kWh 2022 auf 45 Rappen/kWh 2023. Die Stromkosten einer durchschnittlichen Familie steigen damit um rund 1000 Franken auf 2020 Franken im Jahr.

In Buchegg ist der Strompreis mit 46 Rappen/kWh sogar noch leicht höher als in den beiden anderen Gemeinden. Allerdings ist Buchegg eine der wenigen Gemeinden im Kanton mit mehr als einem Stromversorger. Beim zweiten, der Genossenschaft Elektra Jegenstorf, ist der Preis mit 32,5 Rappen/kWh deutlich tiefer.

In manchen Gemeinden verdoppelt – in anderen gleich geblieben

Prozentual gesehen am stärksten steigt der Strompreis in Schnottwil, das Dorf wird von der Elektra Schnottwil versorgt. Um 111 Prozent steigen dort die Preise, von 19,8 auf 41,8 Rappen/kWh.

Die zehn Gemeinden mit dem prozentual höchsten Anstieg der Strompreise: Schnottwil (111,2%) Oberbuchsiten (95,2%) Biezwil (93,5%) Lüterswil-Gächliwil (93,5%) Niederbuchsiten (86%) Buchegg (81,4%; entspricht dem durchschnittlichen Preisanstieg der beiden Versorger) Derendingen (79,5%) Aedermannsdorf (71,6%) Herbetswil (71,6%) Laupersdorf (71,6%)

Dann gibt es aber auch Gemeinden, in denen die Strompreise praktisch gar nicht ansteigen. Konkret in all denen im Leberberg, Wasseramt und Gäu, die von der BKW mit Strom versorgt werden (ehemaliges AEK-Gebiet). Dort steigen die Preise gerade Mal um 1,2 Prozent. Der Grund: Die BKW produziert ihren Strom mehrheitlich in eigenen Kraftwerken. Die Produktionskosten habe man, trotz allgemeiner Teuerung, bisher stabil halten können, so die BKW.

