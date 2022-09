Energiekrise Vorstösse im Solothurner Kantonsrat: Die Regierung soll Licht ins Dunkel bringen Explodierende Energiepreise, drohende Mangellagen. Im Kantonsrat sieht man Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene. Urs Moser 06.09.2022, 19.00 Uhr

Stromunterbrüche sind auf jeden Fall zu verhindern, fordert die Politik. Nadia Schärli

Was wird auf kantonaler Ebene unternommen, um drohenden Engpässen in der Gas- und Stromversorgung zu begegnen? Der Regierungsrat dürfte dazu bereits in der laufenden Kantonsratsession nächste Woche und auch in der nächsten Session im November wieder Rechenschaft ablegen müssen.