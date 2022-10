Energiekrise: So können Gewerbler hohe Strompreise abfedern

Energiekrise «Treten Sie in Kontakt mit Ihrer Hausbank»: So können Gewerbetreibende wie der Oltner Roger Lang die hohen Strompreise abfedern Die Klein- und Mittelbetriebe im Kanton Solothurn leiden unter den horrenden Energiepreisen. Doch sie haben Möglichkeiten, um den Preisschock zu lindern. Der kantonale Gewerbeverband und der Energieversorger BKW zeigen, wie man dabei vorgehen muss. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Roger Lang kann im Oltner «Chöbu» und im «Kreuz» wegen der höheren Energiepreise nicht mehr konkurrenzfähig wirtschaften. Bruno Kissling

Die Suche nach einem Ausweg aus seiner verzwickten Situation hat Roger Lang hierhergetrieben. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Restaurants Rathskeller und des Hotels Taverne zum Kreuz in Olten. Seit sechs Jahren bezieht er Strom auf dem freien Markt, je rund 150'000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen die beiden Betriebe. Dafür hat er bisher je rund 28'000 Franken bezahlt.

Es kam der Krieg, die Gasknappheit, die damit verbundene Explosion der Strompreise. Lang sagt:

«Ich hatte eine Offerte von meinem Energieversorger, da hätte ich 172'000 statt 28'000 Franken bezahlt.»

Es braucht kein Mathematik-Genie, um zu merken, dass er mit solchen Strompreisen kaum konkurrenzfähig wirtschaften kann. Aber was machen?

Diese Frage hat ihn nach Solothurn getrieben. Zum Mittagsseminar Strombeschaffung, einem Angebot des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes und der BKW. Rund zehn Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit Lang gekommen, um den Worten von Markus Eberhard, Vertriebsleiter des Energieversorgers, zu lauschen.

Zum Krieg in der Ukraine kämen Unwägbarkeiten bei der französischen Kernenergie, so Eberhard. «Das hat einen unglaublich grossen Einfluss auf die Schweiz, die im Winter mehr Energie verbraucht als produziert.» Was fehlt, holte man sich normalerweise aus Frankreich und Deutschland.

In Frankreich sind dieses Jahr zahlreiche AKW in Revision. Aus Sicherheitsgründen. Und immer wieder kommt’s zu Verzögerungen. Intensiviert wird die Krise durch Streiks der AKW-Angestellten in Frankreich, die mehr Lohn fordern. Einzig gute News aus dieser Ecke: Deutschland lässt wenigstens für diesen Winter noch drei Atomkraftwerke laufen, die man eigentlich spätestens Ende Jahr vom Netz nehmen wollte.

Grosse Risiken für die, die am Spotmarkt einkaufen

Verstärkt wurde die Energie-Lage in der Schweiz durch den extrem trockenen Sommer. «Wir hatten relativ wenig Laufwasser und konnten so den Sommer hindurch weniger Strom produzieren», sagt Eberhard. Es gab weniger Überschüsse und entsprechend leerer als in den Vorjahren sind die Speicherseen in den Alpen.

Entsprechend gingen die Preise durch die Decke. Im August bezahlte man für eine Kilowattstunde am Terminmarkt für eine Lieferung im Jahr 2023 über einen Franken. Unterdessen ist der Preis wieder heruntergekommen. Auf um die 50 Rappen pro Kilowattstunde. Aber er ist noch immer starken Schwankungen ausgesetzt. Prognosen sind extrem schwierig. Eberhard sagt:

«Ich würde einfach keine massiven Preisreduktionen erwarten.»

Viel Zeit bleibt Lang nicht mehr. Bis Ende Jahr läuft der Vertrag mit seinem Energieanbieter. Schliesst er keinen neuen ab, wird der Strom am Spotmarkt bezogen. Täglich zu einem anderen Preis. Die Planungssicherheit wäre damit weg. Keine Option für Lang und auch für viele andere Unternehmer. Zu gross wäre das Risiko.

Gewerbler würden gerne zurück in die Grundversorgung

Es gibt Energieversorger wie die BKW, die den Unternehmen die Möglichkeit bieten, nur den Strom fürs erste Quartal auf dem Spotmarkt zu beziehen. Also während der kalten und energieintensiven Wintermonate. Für die restlichen drei Quartale wäre ein fixer Preis vereinbart, der deutlich unter dem Preis läge, den man bezahlt, wenn man einen Vertrag über das ganze 2023 abschliesst. Eberhard warnt: «Da tragen die Unternehmen grosse Risiken.»

Wird der Winter kalt, ist es gut möglich, dass man einen Franken und mehr zahlt pro Kilowattstunde. Eberhard: «Wenn sie es verkraften, im schlimmsten Fall ein ganzes Quartal lang so hohe Preise zu bezahlen, dann können sie es wagen. Fraglich bleibt, ob sie dann Geld sparen.»

Viele Gewerbler würden jetzt, da die Preise verrückt spielen, gerne zurück in die Grundversorgung. Ein Weg, der grundsätzlich nicht offen steht. Einmal freier Markt, immer freier Markt. Wer keinen Energievertrag abschliesst, kommt denn auch nicht automatisch zurück in die Grundversorgung, sondern in die Ersatzversorgung. Dort wird der Strom am Spotmarkt eingekauft und meist noch teurer wiederverkauft.

Viel wird auch über Möglichkeiten von Umstrukturierungen und Scheininsolvenzen gesprochen. Eberhard rät stark davon ab: «Das fällt auf. Und die Behörden haben klar signalisiert, dass man damit nicht durchkommt, wenn es nur gemacht wird, um zurück in die Grundversorgung zu kommen.»

Die Banken sind bereit einzuspringen

Bleibt noch der Abschluss eines längerfristigen Vertrages über drei oder mehr Jahre. So könnten die Energieversorger Durchschnittspreise anbieten. Das funktioniert so, dass die Unternehmen anfänglich weniger als den Marktpreis zahlen und gegen Ende der Vertragslaufzeit mehr. Lang strebt wohl eine solche Lösung an, sicher ist er noch nicht. Alles kommt auf den Preis an.

Es gibt ohnehin ein Problem. Nehmen wir das Beispiel BKW: Sie produziert jährlich zwar rund neun Terawattstunden, verkauft diese aber drei Jahre im Voraus. Energie für Kunden im freien Markt kauft sie dann am freien Markt zurück. Wenn sie nun einen Durchschnittspreis anbieten will, dann verkauft sie den Strom deutlich billiger, als sie ihn einkauft. Im ersten Jahr müsste sie etwa die Hälfte des Einkaufspreises in Vorleistung gehen. Eberhard sagt dazu:

«Dieses Risiko können wir auf diesem Preisniveau nicht eingehen.»

Sie würden dann Bank spielen, ohne eine zu sein.

Deshalb kommen die Banken ins Spiel. Gewerbeverbandspräsidentin Pia Stebler hat bei den Solothurner Banken nachgefragt und diese wären bereit, in die Bresche zu springen. Denn sie können die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen besser abschätzen und auch gewisse Sicherheiten verlangen. Stebler:

«Treten Sie in Kontakt mit Ihrer Hausbank. Die Banken sind sensibilisiert und gesprächsbereit.»

Wer jetzt in den freien Markt muss, wie Roger Lang, für den wird es ohnehin deutlich teurer. Aber es gibt Möglichkeiten, den Preisschock abzudämpfen. Mehr Strom sparen könne er kaum. Er habe diesen Sommer schon stark investiert in LED-Beleuchtung und zuvor schon in Induktionsherde. «Einen gewissen Teil der höheren Strompreise muss ich auf die Kundschaft abwälzen», sagt Lang. Ob die das akzeptieren, wird sich weisen.

