Energiekrise Stahl Gerlafingen führt doch Kurzarbeit ein: «Kunden sind aufgrund der Unsicherheit an den Märkten mit Neubestellungen zurückhaltend geworden» Noch im Oktober konnte Stahl Gerlafingen auf Kurzarbeit verzichten. Doch unterdessen ist die Nachfrage nach Stahl aufgrund der volatilen Märkte so stark rückläufig gewesen, dass man eine Produktionsabteilung in Kurzarbeit schickt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 08.11.2022, 12.29 Uhr

Ende August schlug Stahl Gerlafingen Alarm wegen der rasant gestiegenen Energiepreise. Man beantragte Kurzarbeit und braucht diese ab diesem Monat. Weil die Nachfrage wegen der Volatiliät der Märkte in einem Bereich eingebrochen ist. Michel Lüthi

Alarm, Alarm, die Energiepreise gehen durch die Decke – so in etwa tönte es Ende August aus Gerlafingen. Man erwartete, dass die Energiekosten allein im Oktober diesen Jahres 45 Millionen Franken betragen könnten, 10 Millionen Franken mehr als man im gesamten 2021 berappt hat. Das Stahlwerk sah sich zum Handeln gezwungen, beantragte zum einen Kurzarbeit (wegen der explodierten Energiepreise und einer möglichen Mangellage) für das letzte Quartal des Jahres und wandte sich in einem Warnbrief an die Politik.

Jonas Motschi, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Michel Lüthi

Jetzt ist der Ernstfall eingetreten. Das Problem sind die volatilen Energiemärkte. «Unsere Kunden sind aufgrund der Unsicherheit an den Märkten mit Neubestellungen zurückhaltend geworden, was uns zwingt, in einer Abteilung die Produktion der Nachfrage anzupassen und die für November 2022 beantragte Kurzarbeit einzuführen. Alle anderen Bereiche sind nicht von Kurzarbeit betroffen», teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Noch im Oktober konnte man die Lage aufgrund der temporären Entwicklungen auf dem Energiemarkt auf Kurzarbeit verzichten. Die Durchschnittspreise für Strom, die am Spotmarkt im Oktober bezahlt wurden, waren dreimal tiefer als noch im August und so tief wie seit Februar 2022 nicht mehr. Auch die Gaspreise halbierten sich.

Der milde Herbst und seine Folgen für den Energiemarkt

Das liegt auch am milden Herbst. Der hat nicht nur den Energiebedarf reduziert, sondern er hat es auch ermöglicht, dass die Gasspeicher in Europa zu 95 Prozent gefüllt und die Speicherseen in der Schweiz zu 87 Prozent voll sind. Der Kontinent im Allgemeinen und die Schweiz im Spezifischen scheinen gut gerüstet für den Winter. Das hat die Preise im Energiesektor beruhigt.

Doch wie es weitergeht, ist höchst ungewiss. Die Energiemärkte sind seit dem Krieg in der Ukraine so volatil wie lange nicht mehr. Kleine Veränderungen, ein plötzlicher Kälteeinbruch oder Verzögerungen bei der Revision der Atomkraftwerke in Frankreich können die Preise jederzeit wieder anziehen lassen. Und das hat, wie das Unternehmen mitteilt, die Kunden zurückhaltend gemacht.

Die Produktion von Stahl aus Schrott ist sehr energieintensiv. Jährlich verbraucht das Stahlwerk rund 360 Gigawattstunden Strom und rund 450 Gigawattstunden Gas. Michel Lüthi

Die grosse Unsicherheit ist denn auch eine der grössten Herausforderungen für ein energieintensives Unternehmen wie Stahl Gerlafingen. Selbst kleine Schwankungen können bei dem gigantischen Verbrauch grosse finanzielle Konsequenzen haben. Denn das Schmelzen des Schrottes bei rund 1500 Grad verbraucht Unmengen von Energie: Rund 360 Gigawattstunden Strom (entspricht zirka dem Verbrauch der Stadt Bern) und rund 450 Gigawattstunden Gas sind es pro Jahr.

Wann gibt es wegen Energiepreisen Kurzarbeit?

Bis Ende Jahr ist die Kurzarbeit bewilligt. «Wie es nach dem Jahreswechsel weitergeht, ist dagegen noch unklar. Die Märkte für Energie und Stahl sind extrem volatil geworden, so dass Prognosen schnell überholt sein können. Für uns bedeutet das: Wir werden unsere gesamte Energie und unser Können dafür einsetzen, weitere Kurzarbeit, wenn immer möglich, zu vermeiden», heisst es im Statement, das Stahl Gerlafingen der Solothurner Zeitung zukommen liess.

Sicher ist, dass Stahl Gerlafingen ein neues Gesuch einreichen müsste für die ersten Monate des kommenden Jahres. Unterdessen ist auch klarer, wie solche Gesuche vom AWA gehandhabt werden müssen. Das Seco hat ein entsprechendes Merkblatt herausgegeben und klar festgehalten, dass gestiegene Energiepreise allein nicht als Begründung für Kurzarbeit ausreichen.

Komplett ausschliessen, dass Kurzarbeit wegen der Energiekrise gewährt wird, will das Seco nicht, nennt aber gegenüber der Fachzeitschrift «Finanz und Wirtschaft» klare Bedingungen. Zum Beispiel eine behördliche Massnahme wie eine Kontingentierung. Auf jeden Fall muss man jeden Einzelfall prüfen. Das obliegt dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit. Amtsleiter Motschi sagt:

«Das ist hoch komplex.»

Denn das AWA muss bei dieser Prüfung beurteilen, ob das Unternehmen alle zumutbaren Massnahmen getroffen hat, um Arbeitsausfälle zu verhindern und ob es ohne Kurzarbeit den Betrieb schliessen müsste. Dabei stellt sich auch die Frage, ob es sich die Schweiz überhaupt leisten könnte, ein solches Gesuch nicht zu genehmigen. «Das ist eine gute Frage», sagt Motschi. Die Bedeutung des Werkes ist gross.

Jährlich werden in Gerlafingen rund 700'000 Tonnen Schweizer Schrott eingeschmolzen. Michel Lüthi

Baustahl könnte man zwar auch im Ausland beziehen, aber was macht man dann mit den rund 700'000 Tonnen Schrott, die das Stahlwerk pro Jahr einschmelzt? Ins Ausland fahren? Das tönt alles andere als nachhaltig und vernünftig. Motschi sagt, man müsse sich irgendwie finden, aber einfach so Kurzarbeit gewähren, gehe trotzdem nicht, dann könnten sich andere benachteiligt fühlen. Motschi: «Das ist ein Hochseilakt.»

Unterstützung bekommt er bei diesem Balanceakt vom Seco. Man sei in engem Kontakt. Entscheiden muss er selbst.

