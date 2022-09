Dringliche Debatte zur Energiekrise im Solothurner Kantonsrat

Energiekrise Gegenseitige Schuldzuweisungen und gewisse Ratlosigkeit im Solothurner Kantonsrat Wie kann, wie soll der Kanton auf eine drohende Mangellage und explodierende Strompreise reagieren? Der Kantonsrat musste wohl oder übel zur Kenntnis nehmen: Die Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Urs Moser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 15.50 Uhr

Die Situation rund um die Energieversorgung ist einigermassen verworren. Christian Herbert Hildebrand

Die in dringlichen Vorstössen aufgeworfenen Fragen zur drohenden Strom- und/oder Gasknappheit und den explodierenden Energiepreisen brennen zweifellos unter den Nägeln. Aber es ist nun mal so, dass es nur sehr beschränkte Möglichkeiten in der Kompetenz der Regierung beziehungsweise des Kantons gibt, darauf zu reagieren. So tauchte denn der Begriff einer «gewissen Hilflosigkeit» in der Kantonsratsdebatte am Mittwoch immer wieder auf.