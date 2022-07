Energiekrise Der Energienotstand droht – das sind die Lösungen der Solothurner Bundesparlamentarier Strom und Gas werden knapp. Die Solothurner National- und Ständeräte sind beunruhigt. Ihre Auswege aus der Krise unterscheiden sich deutlich. Christof Ramser Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Der Speicherstand in deutschen Erdgasspeichern wie hier in Kiel-Rönne sinkt. In der Schweiz gibt es überhaupt keine solchen Lager. Petra Nowack / Imago

Im Kanton Solothurn ballt sich die Energie. In Gösgen steht eines der beiden grossen Atomkraftwerke des Landes. Nach der Abschaltung von Mühleberg liefern die vier noch bestehenden AKW rund 30 Prozent der Schweizer Elektrizität.

Im Kanton sammelt sich zudem politische Expertise zum Thema. Von den acht Bundesparlamentariern sitzen nicht weniger als fünf in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek). Sie beschäftigen sich derzeit intensiv mit einer möglichen Mangellage bei Strom und Gas.

Mit einer Interpellation hervorgetan hat sich diesen Frühling Pirmin Bischof. Vom Bundesrat wollte der Mitte-Ständerat wissen, was zu tun ist, um eine Energiekrise abzuwenden. Das Thema erlangte Aktualität durch die Warnung der eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom vor einer Stromlücke im Winter 2025 und jüngst durch den Ukrainekrieg.

Seither drosselt Putin Gaslieferungen nach Europa und droht, sie ganz zu stoppen. Nicht zuletzt ist ein Stromabkommen mit der EU unrealistisch geworden, seit der Bundesrat das institutionelle Rahmenabkommen beerdigt hat.

«Kein grosses Interesse, vom Gas wegzukommen»

Für den Kanton Solothurn könnte die Versorgungsknappheit schwerwiegende Folgen haben, heizen doch in den Städten Solothurn, Olten und Grenchen fast zwei Drittel mit Gas. Auch in Dornach liegt dieser Anteil mit 56 Prozent hoch. Laut Bischof ist dies nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die drei grossen Stromversorger im Kanton – Regio Energie in Solothurn, AEN in Olten und SWG in Grenchen – ihre Kundschaft auch mit Gas beliefern. Und damit hohe Gewinne erzielen. Bischof: «Sie haben kein grosses Interesse, vom Gas wegzukommen.»

Mitte-Ständerat Pirmin Bischof. Hanspeter Bärtschi

Es bleibe einzig die Lösung oder gar ein Zwang, Gasheizungen zu ersetzen, sobald diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten. Die klimaschädlichen Anlagen sofort herauszureissen, sei unsinnig, da Wärmepumpen als Alternativen nicht in genügender Zahl zur Verfügung stünden.

Dass die Versorger in der Schweiz keine Gasspeicher gebaut haben und stattdessen auf den Import vertrauten, taxiert Bischof als «fahrlässig». Das könnte sich rächen. Denn das Gas im Kanton Solothurn stammt zu 40 Prozent aus Russland. Dreht der Machthaber dort den Hahn zu, «dann wird es auch hier schwierig», sagt Bischof. «Uns erwarten unsichere Zeiten.»

Ob der Gasverbund Mittelland wie angekündigt Speicherkapazitäten im Ausland sichern kann, sei höchst unsicher. Im schlimmsten Fall müsse man entscheiden, ob die Zufuhr zuerst in der Wirtschaft oder bei privaten Haushalten gedrosselt wird. Für Bischof kein klarer Fall: Können Unternehmen nicht mehr produzieren, koste dies Stellen.

Ständerat Roberto Zanetti weist zudem auf technische Herausforderungen in grossen Industrieanlagen hin. Ohne Gas steht im Stahlwerk Gerlafingen der Betrieb still. Der SP-Mann sagt:

SP-Ständerat Roberto Zanetti. Hanspeter Bärtschi

«Einfach einige Stunden täglich die Öfen abstellen, das geht nicht.»

Zu lange dauere es, bis die Anlagen danach wieder aufgeheizt sind. Bleibt die Energie weg, bleibe der Werksleitung nichts anderes übrig, als die Produktion stillzulegen und Betriebsferien zu verordnen.

Politisch unpopuläre Vorschriften zur maximalen Raumtemperatur in den eigenen vier Wänden sind nicht auszuschliessen. In Deutschland wird darüber bereits debattiert; allerdings wird Gas dort nicht nur zum Heizen, sondern auch zur Stromerzeugung gebraucht.

Wasser- und Solarkraft – oder doch Atomstrom?

Nur vermeintlich entspannter ist die Situation bei der Versorgung mit Strom, der im Gegensatz zu Gas und Öl hauptsächlich aus dem Inland stammt. Vor allem die Wasserkraft ist saisonabhängig. Sogenannte Bandenergie liefern im Winter nur die AKW. Doch wenn diese einst nicht mehr sicher betrieben werden können, müssen sie vom Netz. Fast ein Drittel des Stroms aus dieser Quelle fällt dann weg.

Eine Lösung sieht Pirmin Bischof in einem faktischen Zwang der Kraftwerkbetreiber, das Wasser vermehrt in den Seen zu stauen, statt dieses zu hohen Preisen zu verstromen. «Dafür muss sie der Bund entschädigen.» Zusätzlich müssten Stauwehre erhöht und Gebiete, wo Gletscher wegschmelzen, neu geflutet werden.

Dagegen stemmt sich Zanetti nicht. Als Präsident des Schweizerischen Fischereiverbands sass er am runden Tisch zur Wasserkraft, an dem sich Kantone und Branchenvertreter auf 15 Stausee-Projekte für über eine Milliarde Franken geeinigt haben. Es ist ein Kompromiss, der viel Stromproduktion und gleichzeitig möglichst geringe Auswirkungen auf Biodiversität und Landschaft vorsieht.

Die neuen Speicherseen sollen einen bedeutenden Beitrag an die Versorgungssicherheit im Winter leisten. Dabei seien Umweltorganisationen über ihren Schatten gesprungen. «Rotgrün verhindert den Ausbau der Erneuerbaren keineswegs», sagt Zanetti und verweist auf die Stiftung Landschaftsschutz, präsidiert von FDP-Nationalrat Kurt Fluri, die eine gemeinsame Erklärung des runden Tisches nicht unterzeichnet habe.

Im Sommer zu viel, im Winter zu wenig Strom

Neben der Wasserkraft soll gemäss der Energiestrategie 2050 die Sonnenenergie zur Hauptstütze der Stromversorgung werden. Der Zubau mit Solaranlagen schreitet voran. Laut jüngsten Zahlen des Bundesamts für Energie decken Solarpanels inzwischen sechs Prozent des Strombedarfs ab.

Für Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt muss Solarstrom zur «primären Quelle» unter den neuen Erneuerbaren werden. Offen bleibt vorerst die Frage, wie die Überproduktion aus den Sommermonaten in der kalten Jahreszeit verfügbar gemacht werden kann. Müller-Altermatt setzt dazu auf «intelligente Netze und Speichermöglichkeiten».

Doch das ist Zukunftsmusik respektive laut Fachleuten noch nicht rentabel. Als ehemaliger Präsident der nationalrätlichen Urek hat Müller-Altermatt die Energiestrategie mitgeprägt. Den Ausstieg aus der Atomkraft hält er nach wie vor für sakrosankt: Er sagt:

Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

«Ein neues AKW kommt nicht infrage. Es käme viel zu spät, ausserdem ist Atomstrom die teuerste aller Stromquellen, die man bauen kann.»

Primär gehe es bei der Energiestrategie nicht um den Strom, sondern um die Dekarbonisierung der Schweiz. «Wir müssen weg von Öl und Gas.» Er verweist zudem auf den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative, den der Nationalrat in der Sommersession angenommen hat. Dieser fordert bei den Treibhausgasemissionen per 2050 Netto-Null und zielt auf den Ersatz fossiler Heizungen.

Nicht nur ökologisch, auch «sicher und günstig»

In der Energieversorgung den Fokus auf die Klimapolitik zu legen, hält SVP-Nationalrat Christian Imark für falsch. Das Nein der Stimmbevölkerung zum CO 2 -Gesetz, das Imark fast im Alleingang bodigte, hat ihn bestärkt. Natürlich sei auch er für CO 2 -freien Strom. Doch das sei nicht das grösste Problem:

SVP-Nationalrat Christian Imark. Hanspeter Bärtschi

«Die Energieproduktion muss nicht nur umweltfreundlich, sondern vor allem sicher und günstig sein.»

Entscheidend sei dabei nicht die Abhängigkeit vom Ausland, zumal diese beim Import von Fotovoltaikanlagen aus China auch bestünde. Viel wichtiger sei, die Versorgung zu diversifizieren. Dabei müsse auch die Kernenergie eine Rolle spielen sowie einheimisches Erdgas. Im Mai verlangte er in einer Interpellation vom Bundesrat, die Förderung im Inland zu prüfen.

Den Verbrauch regulieren will Imark zuletzt. Er setzt in erster Linie auf marktwirtschaftliche Lösungen durch die Branche. Weiter müssten Speicherreserven aufgefüllt werden und schliesslich, um die inländische Versorgungssicherheit zu gewährleisten, Öl- und Gaskraftwerke gebaut werden.

