Energiekrise: Stahl Gerlafingen beantragt Kurzarbeit

Energiekrise Als erster grosser Schweizer Stromverbraucher: Stahl Gerlafingen beantragt Kurzarbeit Das Stahlwerk in Gerlafingen gehört zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz. Wegen der hohen Strompreise zieht das Unternehmen jetzt Kurzarbeit in Betracht. Aktualisiert 04.09.2022, 11.49 Uhr

Stahl Gerlafingen braucht nicht nur so viel Energie wie kaum ein anderer Konzern im Kanton Solothurn. Das Unternehmen zählt gar zu den grössten Energieverbrauchern des Landes. Konkret benötigt das Stahlwerk jährlich ähnlich viel Strom wie 70'000 Haushalte. Ebenso verbraucht das Stahlwerk fürs Walzen eine grosse Menge Gas. Der jährliche Verbrauch entspricht nach Firmenangaben jenem von etwa 16’000 gasbeheizten Einfamilienhäusern.

Um Stahl zu produzieren, braucht man viel Strom. Keystone

Das wirkt sich auf die Energiekosten des Unternehmens aus: Wegen der steigenden Preise rechnet Stahl Gerlafingen allein für den Oktober mit Energiekosten von rund 45 Millionen Franken. Das ist mehr als sonst in einem Jahr. Würden diese Kosten auf die Produkte abgewälzt, heisst es beim Unternehmen, könne dies die Baubranche kaum mehr bezahlen,

«Die hohen Energiepreise bedrohen unsere Existenz», sagte Firmenchef Alain Creteur gegenüber der «NZZ am Sonntag». Er schliesst nicht aus, dass die Firma die Produktion in den nächsten Monaten herunterfahren muss. Sie hat deshalb für die Monate Oktober bis Dezember vorsorglich Kurzarbeit angemeldet und laut eigenen Angaben von den Solothurner Behörden bewilligt erhalten.

Ob die Angestellten in dieser Zeit tatsächlich nach Hause geschickt werden, ist noch unklar. «Es kann sein, dass niemand in Kurzarbeit muss», sagte Creteur in der «NZZ am Sonntag» weiter. Es könne aber auch sein, dass man einen Teil der Belegschaft oder alle 560 Mitarbeitenden nach Hause schicken müsse. Die Kantonsbehörden verzeichnen vermehrt Anfragen zur Kurzarbeitsentschädigung wegen der drohenden Energiemangellage. Zu einzelnen Gesuchen oder Anfragen von Firmen äussern sie sich jedoch nicht.

Schon einmal Kurzarbeit beantragt

Russlands Angriff auf die Ukraine hat eine Energiekrise in Europa ausgelöst. Aber bereits zuvor stiegen die Energiepreise massiv. Tatsächlich hatte das Stahlwerk deshalb schon Ende vergangenen Jahres erstmals Kurzarbeit beantragt, wie diese Zeitung publik machte. Damals war die Rede von einer «Vorsichtsmassnahme», weil schlicht nicht absehbar sei, ob andere europäische Länder mit staatlichen Eingriffen die Preise für energieintensive Branchen tief halten.

Lukas Stuber, Finanzchef von Stahl Gerlafingen, erklärte im März gegenüber dieser Zeitung: «Wir haben kurz vor Weihnachten Kurzarbeit beantragt, weil wir nicht wussten, ob wir diese starken Preissteigerungen an unsere Kunden weitergeben können.»

Stahl Gerlafingen braucht so viel Energie wie kaum ein anderes Unternehmen im Kanton Solothurn. Michel Lüthi

Das Instrument der Kurzarbeit könnte in den kommenden Monaten wieder wichtiger werden, wenn Betriebe ihre Produktion während Tagen einstellen müssen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin reagierte in den vergangenen Wochen positiv auf die Forderungen der Wirtschaftsverbände nach einem – ähnlich wie in der Coronakrise – unkomplizierten Zugang zur Kurzarbeit.

Allerdings dürfte die Kurzarbeit allein nach einhelliger Einschätzung der Wirtschaftsverbände kaum genügen. Leider sehe der Bundesrat im Moment nur die Kurzarbeit als Massnahme, sagte Daniel Probst, der Direktor der Solothurner Handelskammer, im Interview mit dieser Zeitung: «Das wird nicht reichen.» Er fordert deshalb staatliche Hilfen für Betriebe, die mit einem enormen, bis zu zwanzigfachen Anstieg der Strompreise konfrontiert sind. (has/sva)