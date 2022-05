Solothurner Kantonsrat: Die wichtigsten Fragen in der Mai-Session

Energiegeladen Solothurner Kantonsrat: Das sind die wichtigsten Fragen in der Mai-Session – und die Antworten der Fraktionen Der Kantonsrat beschäftigt sich im Mai unter anderem mit Elektrofahrzeugen und Photovoltaik. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.05.2022, 18.00 Uhr

Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte decken sich selber mit Arbeit ein. In der Mai-Session stehen fast nur persönliche Vorstösse zur Debatte. Auf der Traktandenliste stehen nicht weniger als 17 Aufträge und ebenso viele Interpellationen – wobei die drei Sitzungshalbtage nicht ausreichen werden, um den Pendenzenberg abzutragen.

Mark Winkler. zvg

Kontrovers diskutiert werden dürfte etwa der Vorstoss von Mark Winkler (FDP), der eine Abschaffung der Steuerbefreiung von Elektrofahrzeugen verlangt. Wie die Fraktionskommentare zeigen, herrscht ein Konsens, dass bei einer Neugestaltung der Motorfahrzeugsteuer die Steuerbefreiung fallen sollte. Uneinigkeit herrscht aber über den Weg dorthin.

Der Regierungsrat möchte abwarten, ob eine bundesrechtliche Lösung zur Harmonisierung und Ökologisierung der Bemessungsgrundlagen für die Motorfahrzeugbesteuerung zustande kommt, und den Vorstoss von Mark Winkler mit entsprechend geändertem Wortlaut erheblich erklären.

Die Kommentare der Fraktionen lassen nun aber darauf schliessen, dass auch ein Festhalten am ursprünglichen Auftrag, dass der Kanton nun so oder so aktiv werden muss, nicht schlechte Chancen hätte.

Hier die Positionen der Fraktionen zu drei zentralen Fragen während der Mai-Session:

Ein Auftrag verlangt, die Betreiber kleiner Fotovoltaikanlagen von der Steuerpflicht für Erträge aus diesen Anlagen zu befreien. Unterstützen Sie dieses Anliegen?

FDP: Die Einkommenssteuer für kleine Fotovoltaikanlagen soll wegfallen. Dieser SP-Vorstoss ist gut gemeint, aber schlecht recherchiert. Er ist schlicht bundesrechtswidrig. Die FDP unterstützt die Dekarbonisierung der Gesellschaft an vorderster Front und arbeitet deshalb zusammen mit Experten am Energiekonzept 2022 des Kantons mit. Wir verlangen aber die gleichzeitige Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Wenn diese nicht berücksichtigt würde, hätte ein neues Energiegesetz an der Urne wenig Chancen.

Die Mitte/EVP: Für die Erreichung der Klimaziele sollten alle Potenziale ausgeschöpft werden. Die Stossrichtung des Auftrags begrüssen wir daher. Anstelle einer Förderung via Steuergesetz bevorzugen wir Förderbeiträge, die, ungeachtet der Steuerkraft, eine gleiche Entlastung bringen würden. Der geänderte Wortlaut des Regierungsrates – welcher von uns unterstützt wird – lässt verschiedene Optionen offen und ermöglicht es, über Förderbeiträge Anreize zu schaffen. Generell würden wir für die Förderung alternativer Energien eine schweizweite Lösung begrüssen.

Sollen Betreiber kleiner Fotovoltaikanlagen von der Steuerpflicht für Erträge aus diesen Anlagen befreit werden? Shutterstock

GLP: Ja. Der Kantonsrat hat bereits im März 2021 zwei ähnliche Vorstösse der GLP überwiesen, welche noch immer nicht umgesetzt sind. Die Zeit ist reif für eine fortschrittliche Besteuerung von Solaranlagen. Wir fordern die Regierung auf nun endlich zu handeln und unterstützen darum diesen Auftrag.

SP/Junge SP: Für die SP/junge SP ist der Ausbau der Photovoltaik ein zentrales Anliegen, da dieser ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der geforderten Klimaziele ist. Es sind Anreize zu schaffen, die diesen Ausbau fördern. Privatpersonen können dadurch einige Hundert Franken auf ihrer Stromrechnung sparen. Diesen Betrag dann einkommenspflichtig zu besteuern, ist unsinnig. Einerseits dient der Betrag zur Amortisation der Anlage und zum anderen ist aus verwaltungsökonomischen Gründen auf die Erhebung zu verzichten, da der Aufwand in keinem Verhältnis steht.

Grüne: Selbstverständlich, es handelt sich um eine Grundsatzfrage. Wir alle sind gefordert, das Möglichste zu unternehmen um den dringend nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien voran zu treiben und unnötige Bürokratie zu verhindern. Steuerrechtliche Fragen und Anreize gehören da klar dazu. Entgegen der Regierung sehen wir einen gewissen Gestaltungsspielraum des Kantons. Ob aktive Förderung von Klein- und Grossanlagen, allgemeine Prozessvereinfachungen oder eben auch steuerliche Anreize – wir haben das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.

SVP: Natürlich unterstützt die SVP die Steuerbefreiung der Solothurnerinnen und Solothurner, insbesondere, wenn parallel dazu die Motivation gesteigert wird, erneuerbare Energie zu gewinnen – Ansporn, anstatt Diktat – dies ist der richtige Ansatz.

Sind Sie dafür, die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge abzuschaffen beziehungsweise soll damit bis zum Vorliegen einer Bundeslösung zugewartet werden?

FDP: Bau und Unterhalt unserer Kantonsstrassen werden zum grössten Teil durch die Motorfahrzeugsteuer finanziert. Für E-Fahrzeughalter besteht ein als Förderung gedachter Steuererlass. Mit diesem Steuergeschenk verzichtet der Kanton auf über 1 Million Franken, Tendenz steigend. Elektroautos sind im Trend und brauchen keine spezielle Förderung mehr durch den Kanton. Für die Steuerbemessung braucht es einfache Lösungen, zum Beispiel nach Leergewicht des Fahrzeugs. Auf eine Bundeslösung zu warten dauert aus unserer Sicht zu lange. Die FDP unterstützt den Vorstoss.

Die Mitte/EVP: Grundsätzlich befürworten wird eine neue Ausgestaltung der Motorfahrzeugsteuer mit der Ausrichtung auf ökologische Kriterien. Eine Abschaffung der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird damit wohl erfolgen, da wir mit dem Regierungsrat einig sind, dass die Besteuerung unabhängig von der Antriebsart ausgestaltet sein soll. Trotzdem sollten umweltfreundliche Fahrzeuge weniger stark besteuert werden. Da eine Bundeslösung momentan nicht in Aussicht steht, erwarten wir vom Regierungsrat nun ein rasches Tätigwerden in dieser Angelegenheit.

GLP: Wir fordern schon länger eine Reform der Motorfahrzeug-Besteuerung mit ökologischen Kriterien, darin werden auch Elektrofahrzeuge ihren Steueranteil leisten. Der Bund arbeitet an dieser Reform, sie soll noch dieses Jahr beschlossen werden. Wir sind darum gegen die kurzfristige Abschaffung der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge, dieser Rückschritt macht unseres Erachtens keinen Sinn.

SP/Junge SP: Elektrofahrzeuge nutzen die Strassen genauso wie andere Fahrzeuge. Deshalb sollen sie auch einen Beitrag an Werterhalt und Unterhalt leisten. Langfristig ist somit die Förderung der Elektromobilität durch eine Steuerbefreiung nicht mehr angezeigt. Gerade stark steigende Benzinpreise sind eine bessere Motivation zum Umsteigen auf ein Elektrofahrzeug. Der Zeitpunkt dieses Vorstosses ist jedoch falsch, da auf nationaler Ebene eine Harmonisierung und Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern diskutiert wird. Der Entscheid fällt noch dieses Jahr.

Die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge wird diskutiert. Christian Beutler / Keystone

Grüne: Die Steuerbefreiung war eine sinnvolle Anschubförderung. Elektrofahrzeuge brauchen aber dieselben Strassen und müssen sie deshalb auch mitfinanzieren. Bereits 2019 hatten die Grünen einen Auftrag zur Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer eingereicht und verlangten damit eine Differenzierung zum Beispiel nach Gewicht, Schadstoffausstoss usw. Schon damals verwies der Regierungsrat auf eine Bundeslösung. Eine solche ist aber weiterhin nicht in Sicht. Wir sind deshalb dezidiert der Ansicht, dass er diesen Auftrag nun nicht mehr weiter hinausschiebt.

SVP: Die SVP fordert schon seit Jahren zumindest eine Grundpauschale für Elektrofahrzeuge. Seit der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge 1991 (!) sind unterdessen aufgrund dieser Ungleichbehandlung unnötigerweise Millionen Franken der Staatskasse entgangen, welche man für den Schuldenabbau oder für dringend nötige Steuersenkungen hätte nutzen können.

Unterstützen Sie die Veröffentlichung der Standorte von stationären und teilstationären Radaranlagen für Tempokontrollen?

FDP: Wir unterstützen das dreijährige Pilotprojekt. Nach Ablauf des Versuchs können die Resultate von Radarkontrollen ohne Publikation des Standorts mit denjenigen mit Publikation verglichen werden und damit eine Aussage über die Auswirkung auf die Verkehrssicherheit gemacht werden. Schon heute führen Fahrassistenzsysteme dazu, dass die Verkehrsregeln generell besser eingehalten werden.

Die Mitte/EVP: Ja, wir unterstützen das Pilotprojekt. So kann man evaluieren, ob dadurch die Verkehrssicherheit gesteigert werden kann. Wir fordern jedoch, dass bei der Auswertung keine aufwändige Studie betrieben wird und dass man die Publikation gut auffindbar platziert (Social Media). Da in den vergangenen zwei Jahren die Einnahmen durch Radar-Bussen zurückgegangen sind (Pandemie, hohe Verkehrsdichte, Fahrassistenten), sind wir sehr gespannt, ob durch die Veröffentlichung der Standorte von Radaranlagen noch zusätzlich etwas bewirkt werden kann.

GLP: Die GLP unterstützt die Durchführung eines entsprechenden Pilotversuchs und ist gespannt auf dessen Evaluierung.

SP/Junge SP: Ja, wir unterstützen den Auftrag im Sinne eines dreijährigen Pilotprojektes. Der Kanton St. Gallen bewertet die Erfahrungen, die er seit 2014 macht, als positiv. Der Kanton Luzern veröffentlicht die Messstationen seit Juli 2021. Wichtig ist, das Projekt so aufzugleisen, dass konkrete Erkenntnisse zur Veröffentlichung gewonnen werden können. Die Evaluation des Pilotprojektes ist daher zentral, um den Nutzen und die präventive Wirkung beziehungsweise eine verbesserte Verkehrsdisziplin zu überprüfen.

Sollen die Standorte von Radaranlagen veröffentlicht werden? Andreas Haas

Grüne: Die Veröffentlichung der Standorte von Radaranlagen lehnen wir ganz klar ab. Werden die Standorte von Radaranlagen veröffentlicht, dient dies nur scheinbar der Strassensicherheit, im Gegenteil führt es zu Tempoüberschreitungen an Standorten ohne angekündigten Radaranlagen. Es wird ja auch nicht angekündigt, in welchem Bus die Fahrkarten überprüft werden und in welchem nicht. Dies würde nichts bringen gegen das Schwarzfahren, sondern das Schwarzfahren lediglich auf unkontrollierte Busse verschieben.

SVP: Ja. Dies soll entsprechend dem Vorschlag des Regierungsrates pilotiert werden, wodurch der Mehrwert nach der Testphase evaluiert werden kann. Bereits zwei Kantone haben positive Erfahrungen mit ähnlichen Ansätzen vorweisen können.

