Seit Ukrainekrieg: Ansturm auf Solothurner Energieberatungen

Energieberatungen Seit Ukraine-Krieg: Umweltbewusstes Sanieren von Häusern wird in Solothurn immer wichtiger – die Nachfrage nach Energieberatungen steigt massiv Der Kanton Solothurn bietet gratis Energieberatungen für Personen an, die ihr Haus sanieren möchten. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage geradezu explodiert. Trotzdem: Bei den Gebäuden im Kanton gibt es noch viel zu tun. Raphael Karpf

Der Energieberater gibt unter anderem Tipps, welche Heizungsart Sinn machen könnte. Zvg

Wussten Sie, dass Sie im Kanton Solothurn gratis einen Fachmann oder eine Fachfrau nach Hause bestellen können für eine Erstberatung, wenn Sie im Kanton Solothurn ein Haus sanieren möchten?

Obwohl der Kanton diese Energieberatungen schon seit über zehn Jahren anbietet, flogen sie lange unter dem Radar. Das Thema zeigt geradezu exemplarisch auf, wie sehr der gesamte Themenkomplex Energie in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat.

Um die 300 Energieberatungen liess der Kanton 2019 noch durchführen. 2021 waren es bereits 1000. Und 2022, im Jahr mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, stieg die Nachfrage nochmals um gegen 60 Prozent.

Christoph Bläsi, stellvertretender Leiter der Energiefachstelle Kanton Solothurn. Zvg

Manchmal melden sich Personen für eine Energieberatung, die umweltbewusst sanieren wollen. In den meisten Fällen ist aber ein Problem der Auslöser, erklärt Christoph Bläsi, stellvertretender Leiter der Energiefachstelle. Eine defekte Heizung oder ein undichtes Dach zum Beispiel.

Als Laie kommt man schnell an seine Grenzen

Es muss also etwas getan werden. Aber was? Welcher Heizungstyp macht Sinn? Welche Fördergelder gibt es dafür? Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Fragen, mit denen man als Laie schnell einmal an seine Grenzen kommt. Hier soll die Beratung Abhilfe schaffen. Wobei es nur darum geht, dem Kunden einen Überblick zu geben, was möglich ist und Sinn mache könnte. Konkrete Offerten einzuholen, ist nicht die Aufgabe des Kantons.

Urban Biffiger Leiter Energiefachstelle Kanton Solothurn. Zvg

Eigentlich geht es bei der Energieberatung aber um mehr als «nur» um die konkrete Problemlösung. Die Idee ist, dem Hausbesitzer oder der Hausbesitzerin ein gesamtheitliches Bild mitgeben zu können. Urban Biffiger, Leiter der kantonalen Energiefachstelle, nennt folgendes Beispiel: Jemand lässt seine Ölheizung durch eine Wärmepumpe mit gleicher Leistung ersetzen. Einige Jahre später saniert er die Fassade seines Hauses. Weil der Energiebedarf nun deutlich tiefer ist, ist die Wärmepumpe plötzlich viel zu gross.

Ein Problem – und je nach Fall zusätzliche Kosten – welches mit einer gesamtheitlichen Planung von Anfang an hätte verhindert werden können.

Es fehlte eine neutrale Stelle

Doch wieso bietet der Kanton überhaupt solche Beratungen an? Beim Kauf eines Autos berät er die Bürgerinnen und Bürger ja auch nicht. Biffiger und Bläsi nennen verschiedene Gründe. So habe man noch vor einigen Jahren häufig gegen Falschinformationen vorgehen müssen. Dass Wärmepumpen ein grosses Haus gar nicht heizen könnten, zum Beispiel.

Auch finanzielle Interessen spielen eine Rolle: Ein Installateur von Gasheizungen würde selbstverständlich eine Gasheizung empfehlen und keine Wärmepumpe. Eine neutrale Beratungsstelle musste also her. Und schliesslich sagt Biffiger: «Mit Energieberatungen wird man nicht reich.» Würde das vom Kanton finanzierte Angebot wegfallen, würde es wohl nur noch eine kleine Anzahl Überzeugungstäter geben, die solche gesamtheitlichen Beratungen anbieten.

Mit rund 20 Personen, die diese Beratungen anbieten, hat der Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Sie orientieren sich dabei an den politischen Zielen von Bund und Kanton, also Netto Null bis 2050. «Eigentlich sollte heute keine Heizung mehr eingebaut werden, die CO 2 ausstösst», sagt Biffiger. Solche Verbote gibt es in Solothurn bekanntermassen keine. Aber: Bei jeder Energieberatung wird mindestens eine Heizvariante vorgeschlagen, die auf erneuerbaren Energien beruht.

Die Erfolgsquote sei anschliessend relativ hoch, führt Bläsi aus. Wenn erst einmal konkret aufgezeigt werde, dass ein System mit erneuerbaren Energien möglich sei und sogar Sinn ergebe, würden sich viele dafür entscheiden.

Finanziell lohnt sich erneuerbares Heizen heute schon

Und dann ist da natürlich noch der finanzielle Aspekt. Eine Öl- oder Gasheizung einzubauen ist deutlich günstiger als eine Wärmepumpe. Diese Rechnung geht allerdings nur auf, wenn man sich auf die Investitionskosten beschränkt. Und die Kosten auf die Lebensdauer hin ausblendet.

Denn dann sieht es schon wieder anders aus. Biffiger nennt dieses Beispiel: Zwei gleich grosse Häuser, eines Minergie, eines mit Öl beheizt und schlecht gedämmt. Beim Minergiehaus fallen 300 Franken Heizkosten im Jahr an, beim anderen über 3000. Also auch finanziell lohnt sich Umweltschutz heute schon. Nur sei dieser Umstand vielen nicht bewusst, so Biffiger.

Kein anderer Kanton steht so schlecht da

Trotz der Energieberatungen: Bei den Gebäuden besteht im Kanton noch viel Handlungsbedarf. In keinem anderen Kanton ist der CO 2 -Ausstoss pro Gebäudefläche so gross wie in Solothurn. Und noch immer werden mehr Öl- oder Gasheizungen wieder durch Öl- oder Gasheizungen ersetzt als durch erneuerbare Energien.

Aber langsam dreht sich der Wind. Wenn auch fremdbestimmt, ausgelöst nämlich durch den Ukraine-Krieg, sei die Nachfrage nach erneuerbaren Heizungen mittlerweile so gross, dass sich dort das Ziel Netto Null 2050 wohl erreichen lasse, sagt Biffiger.

Anders sieht es bei der Sanierung von Gebäudehüllen aus. Biffiger: «Dort sind wir genauso schlecht wie alle anderen Kantone auch.» Rund ein Prozent der Gebäudehüllen werden jährlich energetisch saniert. Diese Rechnung ist einfach. So würde es noch 100 Jahre dauern.