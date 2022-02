Energie Nach AKW-Entscheid der FDP: Bleibt Solothurn ein Atomkanton? Dass die FDP neue AKW ermöglichen will, finden Freisinnige aus dem Kanton Solothurn gut. «Verschwendete Energie», sagen andere. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

2039 soll das AKW vom Netz gehen. Und danach? Ein «Gösgen 2» hätte im Niederamt wohl einen schweren Stand. KEYSTONE

Das Niederamt ist das Kraftwerk des Kantons Solothurn. 7,9 Milliarden Kilowattstunden Strom produzierte das AKW Gösgen im vergangenen Jahr. Das sind gegen 15 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Schweiz oder soviel, wie 1,76 Millionen Haushalte im Jahr verbrauchen. Für die gleiche Leistung bräuchte es über 1000 moderne Windkraftanlagen. Gut 40 grosse Windanlagen drehen in der Schweiz, den geplanten Park auf dem Grenchenberg hat das Bundesgericht kürzlich von sechs auf vier Turbinen gestutzt.

Solothurn ist ein Atomkanton. Und geht es nach der FDP, könnte er dies bis weit in die Zukunft bleiben. So will die nationale Parteispitze Voraussetzungen schaffen, um AKW der neuen Generation zuzulassen. Denn infrage käme ein Neubau, wenn überhaupt, wohl am ehesten an einem der bestehenden Standorte in Gösgen oder Leibstadt. Entscheiden über die Resolution wird die Delegiertenversammlung am 12. Februar.

Option «emotionslos» diskutieren

Damit würde das Bauverbot für AKW hinfällig, das die Schweizer Stimmbevölkerung mit der Energiestrategie 2050 beschlossen hat.

Ein Tabubruch, der nicht überall gut ankam. Die FDP-Frauen stemmte sich gegen den Entscheid der Präsidialkonferenz, die Sektion Berner Oberland lehnte «jegliche Bestrebungen» betreffend eines möglichen AKW-Neubaus als «rückschrittlich» ab.

Anders der Solothurner Freisinn. Hier kommen die Pläne der nationalen Partei grundsätzlich gut an. Sofern es genügend alternative, CO 2 -neutrale Energiequellen gibt, brauche es keine neuen AKW, sagt Parteipräsident Stefan Nünlist. Es müsse aber möglich sein, die Option Kernkraft «emotionslos und unideologisch» zu diskutieren. «Wir kommen mit der Energiestrategie nicht vorwärts», weist Nünlist auf eine mögliche Strommangellage sowie die Abhängigkeit von ausländischen Stromimporten hin.

Offen gegenüber der Idee zeigt sich auch Kantonsrat Freddy Kreuchi. Zwar stellt sich der Gemeindepräsident von Balsthal nicht gegen die Förderung von erneuerbaren Energien. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Ausbau der Wasserkraft aus Umweltschutz-Kreisen bekämpft werde; ebenso die Windkraft, von der Kreuchi, der sich auch im Naturpark Thal engagiert, auf der ersten und zweiten Jurakette ebenfalls nichts wissen will. Den künftigen Strombedarf ausschliesslich mit erneuerbaren Energien zu decken, hält er für unrealistisch. Er habe sich immer offen gezeigt gegenüber der Atomkraft, die, abgesehen vom Abfall, eine saubere Energiequelle sei.

«Aus liberaler Sicht fragwürdig»

Tatsächlich stuft künftig auch die EU-Kommission die Kernkraft unter bestimmten Kriterien als «grüne» Energie ein, ebenso Erdgas. So will es die so genannte Taxonomie, die festlegt, welche Investitionen als klimafreundlich gelten. Anders beurteilt dies Stefan Müller-Altermatt. «Die Diskussion über neue Atomkraftwerke bringt nichts», sagt der Mitte-Nationalrat:

«Damit verschwenden wir bloss Energie und blockieren den Ausbau der Erneuerbaren.»

Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Die Standortsuche sei aussichtslos, da kein Investor in der Schweiz je ein neues AKW bauen werde. Müsse der Staat zusätzlich in die Haftung gehen, sei dies gerade aus liberaler Sicht fragwürdig. «Das sollte die FDP beim Namen nennen.» Unrealistisch sei ein AKW nicht zuletzt aufgrund des langen Zeithorizonts. Denn eine Strommangellage drohe in der Schweiz im Winter bereits ab 2025.

Müller-Altermatt erinnert sich an seine ersten Jahre als frischgebackener Kantonsrat nach 2005, als Pläne für ein AKW Gösgen 2 gewälzt wurden. «Tut uns das nicht noch einmal an», hätten Gemeindepräsidenten aus dem Niederamt gefleht. Später zeigte eine Studie auf, dass Bevölkerung und Unternehmen aus der Region von den Atomanlagen negative Auswirkungen auf das Image des Niederamtes befürchteten – trotz zusätzlicher Einnahmen für Gemeindekassen und Arbeitsplätzen.

Gegen den Strommangel hilft ein AKW nicht

Als irrational bezeichnet diese Befürchtungen FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Der Entscheid des Bundesrates von 2011, schrittweise aus der Atomkraft auszusteigen, sei in der Folge der Nuklearkatastrophe von Fukushima gefallen, habe aber nichts mit den schweizerischen AKW zu tun, die sicher und zuverlässig seien. Dass der Solothurner Freisinn stets atomfreundlich gewesen sei, habe auch mit der Nähe zu Gösgen zu tun:

«Je näher beim Werk man sich befindet, desto grösser ist das Vertrauen.»

FDP-Nationalrat Kurt Fluri. José R. Martinez

Und wie beurteilt er den Entscheid der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, in der die FDP-Exponenten jüngst die Forderung nach neuen AKW ablehnten? Dies hänge wohl damit zusammen, ein hochemotionales Thema nicht unnötig hochschaukeln zu wollen, vermutet Fluri.

Entsprechend müsse man sich auch den anstehenden Beschluss der Delegiertenversammlung vom 12. Februar hinterfragen, da dieser bloss «unnötigen Mais» innerhalb der Partei auslöse. Eine drohende Winterlücke, und da ist sich der FDP-Nationalrat mit seinem Kollegen Müller-Altermatt aus der Mitte einig, lasse sich ohnehin nicht mit einem AKW stopfen.

