Energetische Sanierungen Ein Solothurner Gesetz sollte mehr Umweltschutz bringen – wegen eines Details ist es in manchen Fällen nun sinnlos Wer sein Haus energetisch saniert, muss dafür eigentlich keine Gebühren bezahlen. In der Praxis ist es allerdings komplizierter. Selbst die kantonale Energiefachstelle und das Solothurner Verwaltungsgericht wurden sich nicht einig. Raphael Karpf 13.11.2021, 05.00 Uhr

Wer sein Haus energetisch saniert, muss eigentlich keine Gebühren bezahlen. Im Detail ist es aber kompliziert. Donato Caspari

Einen kleinen Beitrag an den Klimaschutz wollte die Solothurner Politik leisten. Die Hürden sollten abgebaut werden, damit mehr Leute ihre Häuser energetisch sanieren. Seit 2013 sind die Bestimmungen in Kraft. Doch in der Praxis: Ist es kompliziert.

Worum gehts? Wer ein Haus baut, muss Gebühren dafür bezahlen, dass es an die Wasserversorgung und an die Kanalisation angeschlossen wird. Wer sein Haus umbaut, muss diese Gebühren in den meisten Gemeinden anteilhaft nachzahlen (wenn die Gebäudeversicherungssumme zunimmt).

Ausgenommen davon sind nun seit 2013 energetische Sanierungen. Mit einer Auflage: Es müssen «besondere bauliche Massnahmen» sein, also quasi Sonderefforts für den Klimaschutz. Wer nur so umbaut, wie es das Gesetz sowieso minimal vorschreibt, soll nicht zusätzlich belohnt werden. Und noch ein weiteres Detail kam ins Gesetz: Der Bauherr oder die Bauherrin muss aufzeigen, welche baulichen Massnahmen gemäss dieser Definition «besonders» sind. Und was sie gekostet haben.

Tönt einfach? Ist es nicht. Wie eine Oltner Anwältin erfahren durfte. Sie liess ihren Altbau komplett energetisch sanieren. Eine Fotovoltaikanlage aufs Dach, die Ölheizung ersetzte sie mit einem «bivalenten Wärmeerzeugungssystem», eine Kombination von Wärmepumpe, Speicher und Speicherofen (von einem Energieexperten als «zukunftsorientiert» bezeichnet), sie isolierte Keller und Dach und ersetzte die Fenster durch Dreifach-Isolierglasfenster. Einen tiefen sechsstelligen Betrag liess sie sich das alles in allem kosten.

Kaum war sie fertig, flatterte die Gebührenrechnung ins Haus: 897.90 Franken für den Wasseranschluss. 946.10 fürs Abwasser. Dagegen wehrte sie sich. Es gehe ihr dabei nicht ums Geld, betont sie. Dieser Betrag ist im Vergleich zu den Umbaukosten sowieso marginal. «Aber ich möchte, dass die gesetzlichen Regelungen im Klimaschutz richtig umgesetzt und angewendet werden.»

PV-Anlage wird abgezogen, der Rest nicht

Eine erste Einsprache war teilweise erfolgreich: Nun zogen die Städtischen Betriebe Olten die Kosten von 25'000 Franken für die Fotovoltaikanlage ab. Alle anderen baulichen Massnahmen sah sie aber weiterhin als nicht abzugsberechtigt an, übrig blieben Gesamtgebühren von rund 1250 Franken.

Eine zweite Einsprache bei der Stadt Olten war ebenfalls nur teilweise erfolgreich: Sie musste immer noch über 1000 Franken Gebühren bezahlen.

Die Stadt Olten, die Schätzungskommission (als erste Beschwerdeinstanz) und das Verwaltungsgericht (als höchste kantonale Beschwerdeinstanz) stellten sich alle auf denselben Standpunkt: Die Frau habe wohl schon weitere «besondere bauliche Massnahmen» getroffen. Nur habe sie nicht aufgezeigt, welche genau und was diese mehr kosteten als die gesetzlichen Mindestanforderungen. Und gemäss Gesetz sei das halt ihre Aufgabe.

Was genau sind die Kriterien?

Und genau hier liegt der Hund begraben. Denn was «besondere bauliche Massnahmen» überhaupt sind, ist gar nicht genau definiert. Von ihr wird verlangt, etwas aufzuzeigen, das sie teilweise gar nicht aufzeigen kann.

Als die Politik das Gesetz verabschiedete, verzichtete sie bewusst auf konkrete Kriterien. Daran hatte es schon damals Kritik gegeben. Das werde noch Schwierigkeiten geben, hatte die Schätzungskommission prognostiziert.

Trotzdem hielt die Regierung an ihrem Ansinnen fest. Die Gemeinden sollten jeweils den Einzelfall prüfen und beurteilen können. Als Leitplanke wurde mit auf den Weg gegeben: Eine besondere Massnahme sei alles, was übers gesetzliche Minimum hinausgeht.

Kanton und Verwaltungsgericht widersprechen sich

Doch bereits da wirds knifflig. Denn: Umbauen müssen hätte die Oltnerin nicht. Und schon gar nicht auf diese Weise. Sie hätte das Haus pinselsanieren, Dach, Fenster und Keller belassen und eine Gasheizung einbauen lassen können. Und weil sie eben nichts gemusst hätte, würde alles, was sie tat, über das gesetzliche Minimum hinausgehen, so ihr Standpunkt.

Allerdings ist das nicht nur ihrer. Ein Expertenbericht, den sie von der Energiefachstelle vom Amt für Wirtschaft und Arbeit in Auftrag geben liess, kam zum gleichen Schluss: «Die im Kanton Solothurn geltende Energiegesetzgebung kennt grundsätzlich keine Sanierungspflicht für bestehende Bauten, weder bei der Gebäudehülle noch bei der Haustechnik.» Was die Frau tat, habe sie freiwillig getan. Ergo müsste sie keine Gebühren bezahlen.

Nur: Sobald man sich entschliesst, umzubauen, gelten eben doch gewisse, minimale Vorschriften. Zum Beispiel, wie gut eine Fassade oder ein Fenster mindestens zu dämmen ist.

Auf diesen Standpunkt stellt sich nun das Verwaltungsgericht. Die Frau hätte bei jeder einzelnen baulichen Massnahme aufzeigen müssen, wie weit sie über diese Mindestanforderungen hinausgeht. Und wie hoch die Mehrkosten sind. Diesen Teil hätte sie dann bei den Gebühren abziehen dürfen.

Nur: Das im Nachhinein herauszufinden und so aufzulisten, hätte ein Vielfaches dessen gekostet, was sie eingespart hätte. Das Gesetz wird in diesem Fall also sinnlos.

Niemand für Kriterien zuständig

Ausserdem ist das gar nicht in jedem Fall möglich: Das Gesetz gibt nur minimale Vorschriften vor. Bei einfachen Umbauten mögen diese als Kriterien reichen. Wird es komplexer, allerdings nicht mehr. So geht das bivalente Heizsystem der Oltner Anwältin zum Beispiel weit darüber hinaus. Es würde noch zusätzliche Kriterien brauchen, was alles als «besondere bauliche Massnahme» gilt. Diese gibt es aber nicht. Womit wir wieder dabei wären, dass der Einzelfall geprüft werden müsste.

Genau das werde nun nicht gemacht, kritisiert die Oltner Anwältin. Der Energieexperte zeigt in seinem Bericht auf, wie die Wärmepumpe, der Speicher, der Speicherofen, Fotovoltaikanlage und Wärmedämmung zusammenhängen und wie sie als Gesamtsystem funktionieren. Das sei nun von sämtlichen Instanzen geradezu ignoriert worden, kritisiert sie. Indem sie nämlich banal von einem «Holzofen» sprechen, der nicht besonders klimafreundlich und sicherlich nicht abzugsberechtigt sei.

Eine mögliche Lösung des Problems wäre, ein gänzlich anderes Modell dafür anzuwenden, wie die Gebührenabzüge berechnet werden. Ein solches wurde im Expertenbericht, den die Anwältin in Auftrag gegeben hat, vorgeschlagen und gleich durchgerechnet. Doch das Verwaltungsgericht hält dazu fest: Es sei nicht seine Aufgabe, den Gemeinden dazu Vorgaben zu machen.

Die Oltnerin: «Wo kommen wir hin, wenn die Politik schwammige Regeln macht, die Durchsetzung nach unten delegiert und diese ihre Aufgabe auch nicht wahrnehmen? Das grenzt an Rechtsverweigerung.»