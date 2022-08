Polizeiinspektorat übernimmt Aufgaben der Stadtpolizei Grenchen

Ende der Stadtpolizei Die Stadt Grenchen schafft ein Polizeiinspektorat Der Grenchner Gemeinderat hat beschlossen, für die Stadt ein neues Polizeiinspektorat zu gründen. Dieses soll sich um die verbleibenden Aufgaben der Stadtpolizei kümmern, welche Ende Jahr aufgelöst wird. 31.08.2022, 12.00 Uhr

Hôtel de Ville: Das neue Polizeiinspektorat wird im Grenchner Stadthaus eingerichtet. Andreas Toggweiler

Wenn auf den 1. Januar 2023 die Grenchner Stadtpolizei in die Kantonspolizei Solothurn integriert wird, gehen nicht alle Aufgaben in Kantonshände über. Einige der Aufgaben, die bisher die Stadtpolizei verantwortete, bleiben in Grenchen. Deshalb schafft die Stadt ein Polizeiinspektorat.