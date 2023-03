Baby-Schüttel-Prozess vor Solothurner Obergericht

Emotionaler Prozess Schüttelte er sein Baby, bis es fast starb? Vor dem Solothurner Obergericht schweigt der Vater Einem Mann aus dem Schwarzbubenland wird vorgeworfen, 2012 seine Tochter durch Schütteln schwer verletzt zu haben. Erstinstanzlich wurde er freigesprochen, nun steht er vor dem Obergericht. Die Beweislage ist dünn. Ornella Miller Jetzt kommentieren 14.03.2023, 19.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Obergerichtssaal in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein emotional aufgeladener Fall beschäftigt wiederum die Justiz, der vorinstanzlich Freigesprochene steht nun vor dem Obergericht. Doch nur noch für einen Teil der Vorwürfe.

Der heute 36-jährige Schweizer soll 2012 im Baselbiet seine acht Wochen alte Tochter durch Schütteln schwer verletzt haben. Bei einem Spitalbesuch Tage später waren bei ihr Verletzungen entdeckt worden, die von einem Schütteltrauma herrühren könnten. Das Baby überlebte dank mehrerer Operationen.

Der andere ursprüngliche Vorwurf: Er soll im Jahr 2010 sein anderes Kind, einen achtmonatigen Sohn, an der alten Wohnadresse im Schwarzbubenland in der Familienwohnung erstickt haben.

Erstinstanzlich wurde der Vater freigesprochen

Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein hatte Kai (alle Namen geändert) am 6. Mail 2021 von beiden Vorwürfen mangels Beweisen freigesprochen. Die Anklage lautete: vorsätzliche Tötung und mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung.

Das Verfahren gegen die anfangs auch verdächtigte Mutter und damalige Frau Kais, Rita, war schon 2017, noch vor dem erstinstanzlichen Prozess, fallengelassen worden, weil man ihr kein strafbares Verhalten nachweisen konnte.

Die Staatsanwaltschaft, welche für Kai 16,5 Jahre Gefängnis gefordert hatte, zog den Fall weiter, doch nur das Urteil betreffend der Tochter. Die Anwältin der misshandelten Tochter legte ebenfalls Berufung ein. Auch Ritas neuer Ehemann zog den Fall weiter, weil er für die Unannehmlichkeiten, die bei den Ermittlungen entstanden, eine höhere Genugtuung fordert.

Ein Fall sorgt schweizweit für Schlagzeilen

Der Fall hatte schweizweit für Aufsehen gesorgt, sogar in der Rundschau des Schweizer Fernsehens. Wohl weniger wegen der Tragik der Taten, sondern mehr noch wegen der eingesetzten Methoden, der verdeckten Ermittlung. So waren etwa Wanzen in der Wohnung installiert worden, mit denen die Verdächtigten abgehört wurden. Sogar im Schlaf- und Badezimmer.

Oder es waren über ein Jahr hinweg sechs verdeckte Ermittler eingesetzt worden, welche versuchten, engeren Kontakt mit den Eltern herzustellen, vor allem mit der Kindsmutter gelang dies. Diese Methoden waren von der Verteidigung angefochten worden, die so gewonnenen Ergebnisse dürfe man nicht verwenden. Das Solothurner Obergericht beurteilte es auch so, das Bundesgericht aber nicht. Dieses befand, der Verdacht auf massive Kindsmisshandlung habe die Observationen gerechtfertigt.

Im Berufungsprozess am Obergericht nun schwieg Kai, so wie schon am Amtsgericht. Verteidigerin Evelyne Roos erklärte, dass er das Vertrauen in den Staat verloren habe. Ausführlich redete jedoch Ritas jetziger Mann. Denn als sie überwacht wurde, lebte er bereits mit ihr in der verwanzten Wohnung zusammen.

Auch zu ihm stellten Undercover-Agenten eine vertrauensvolle Beziehung her, ein freundschaftliches Beziehungsgeflecht entstand. Er schilderte Episoden daraus und beschrieb, was die Täuschung in ihm auslöste. Er sei empört darüber, «was man sich da erlaubt hat». «Es bleibt ein Gefühl zurück, dass immer noch jemand etwas über mich ausfindig machen will.» Sie lebten darum zurückgezogen, hätten Mühe, erneut Vertrauen zu anderen aufzubauen.

Wurde das Schweigerecht umgangen?

Staatsanwalt Raphael Stüdi rechtfertigte die Methoden. Das Schweigerecht des Angeklagten sei nicht umgangen worden. Weder habe es einvernahmeähnliche Situationen gegeben, noch sei Aussagezwang ausgeübt worden, auch nicht durch psychischen Druck. Die Kontakte zu den verdeckten Ermittlern seien nicht pausenlos erfolgt.

Dass er Kai anklage, sei nur teilweise im Ausschlussverfahren erfolgt, also nach Ausschliessen der Grossmütter und Ritas als Täterinnen. Auch, weil Indizien direkt auf Kai hindeuten würden. Grosses Gewicht kommt einem abgehörten Gespräch zu, in dem Rita zu Kai sehr emotional sagte, sie möchte, dass sich jene Person, welche die Taten begangen habe, dazu bekenne.

Während ihr sehr daran gelegen sei, habe Kai eine «emotionale Gefühlskälte» gezeigt, er sei ausgewichen, sei genervt gewesen, so Stüdi. Und als der medizinische Befund kam, dass bei der Tochter keine Schäden verbleiben werden, «freute sich Kai nicht als Vater, sondern als Beschuldigter».

Das Urteil folgt am Donnerstag

Der Staatsanwalt forderte achteinhalb Jahre Gefängnis für Kai. Roos brachte viele Argumente vor. Sie wiederholte, dass die umfangreichen Ermittlungen keine Erfolge erzielt hätten. Der Zeitpunkt der Erschütterungen sei nicht so begrenzt, womit auch andere Gelegenheiten oder Personen in Frage kämen.

Die emotionale Ausdrucksfähigkeit sei individuell und nicht gleichzusetzen mit den tatsächlichen Gefühlen im Innern. Rita könne als Täterin nicht ausgeschlossen werden, die Verletzung könne etwa auch bei einem Kinderwagenunfall geschehen sein. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.