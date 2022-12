Kantonsrat will Coronadefizit der Spitäler nur teilweise decken

Emotionale Debatte 8 statt 12 Millionen: Solothurner Kantonsrat will die Spitäler für die Corona-Ausfälle 2021 nur teilweise entschädigen Die Solothurner Spitäler und Kliniken hatten auch 2021 coronabedingte Mehraufwände und Mindererträge. Statt diese mit zwölf Millionen zu entschädigen, wie von der Regierung vorgeschlagen, will der Kantonsrat nur acht Millionen bezahlen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.12.2022, 14.14 Uhr

Es war eine lange Diskussion. Es war eine emotionale Diskussion. Und vor allem war es eine Diskussion mit Ansage.

Einen Blankocheck wollte der Kanton der Solothurner Spitäler AG vor einem Jahr nicht ausstellen. Die soH sollte auch für das Jahr 2021 die coronabedingten Mehraufwände (insbesondere Schutzmaterial) und Mindereinnahmen (verschobene Operationen) detailliert auflisten. Anschliessend würde der Kantonsrat entscheiden, wie diese (vom Kanton bestellten) Leistungen abgegolten werden sollen. Falls überhaupt.

Denn das war im Kantonsrat alles andere als klar. Es bildeten sich im Verlauf der Debatte verschiedene Lager, deren Positionen unterschiedlicher nicht hätten sein können.

FDP kritisiert Informationspolitik der Regierung

Da war etwa die FDP, die sich düpiert fühlte. Klammheimlich seien die Berechnungsmethoden verändert worden, mit denen die Spitäler ihre Ausfälle ausweisen mussten, lautete die Kritik in Richtung der Regierung. Erst nach einem Vorstoss von FDP-Präsident Stefan Nünlist habe die Regierung für Transparenz gesorgt.

Nur: Dieser Vorstoss wurde erst im Oktober beantwortet, die vorberatenden Kommissionen beschäftigten sich aber bereits im August mit dem Geschäft. Da die Kommissionen also gar nicht alle Fakten gekannt hätten, sei die ganze Übung nochmals von vorne zu beginnen.

Eine Kritik, die Regierungsrätin Susanne Schaffner nicht gelten lassen wollte. Die Berechnungsmethoden seien jederzeit transparent gewesen. Auch wenn man das Geschäft zurückweisen würde: Es gebe keine andere Möglichkeit, die Ausfälle zu berechnen, als die vorliegende. «Es bringt nichts, noch länger darüber zu reden. Entweder man will die Entschädigung ausrichten, oder aber nicht.» Der Rückweisungsantrag der FDP fand im Rat schliesslich keine Mehrheit.

Kann sich der Kanton das leisten?

Dann war da die Position der SVP und von Teilen der FDP, die lautete, der Kanton könne es sich schlicht nicht leisten, die insgesamt 12,1 Millionen Franken an die Spitäler (ein Grossteil davon an die soH, ein kleiner Betrag auch an die Pallas Kliniken und die Privatklinik Obach) zu bezahlen. An zu viele gesunde Unternehmen sei während der Pandemie Geld ausbezahlt worden, es gelte diese «Unsitte» sofort zu beenden, forderte etwa Thomas Giger (SVP, Nuglar).

Und Simon Michel (FDP, Solothurn) meinte, die soH hätte diese Leistungen während der Pandemie sowieso erbracht, auch ohne Vorgaben des Kantons. Denn: «Leben zu retten, steht in ihrem Grundauftrag. Wieso sollte der Kanton in dieser angespannten Finanzlage einem kerngesunden Unternehmen zehn Millionen Franken überweisen, die gar nicht geschuldet sind?»

Dem widersprach Fabian Gloor (Mitte, Oensingen): Man könne doch auch nicht einen Maler engagieren, und nachdem die Wand gestrichen sei, ihn nicht bezahlen, weil das Malergeschäft finanziell gut dastehe. Das sei ein schlechtes Zeichen für Treu und Glauben des Kantons. Zudem sollten die Spitäler nicht unnötig geschwächt werden: «Als Vertretung der Öffentlichkeit sind wir in der Pflicht, die Sonderleistungen, die erbracht wurden im Dienst der Gesellschaft, zu entschädigen.»

Gloors Parteikollege Rolf Jeggli (Mümliswil) gab zu bedenken: «Ich möchte mir den Aufstand nicht vorstellen, das Gesundheitssystem wäre kollabiert.» Es sei besser gewesen, Vorsicht walten zu lassen, eine einschneidende Verordnung zu erlassen, jetzt solle man für die Entschädigung aber geradestehen.

«Schlag ins Gesicht des Gesundheitspersonals»

In einem emotionalen Statement wandte sich Marlene Fischer (Grüne, Olten) an den Rat: Die «willkürliche Kürzung der Entschädigung» sei ein Schlag ins Gesicht des Gesundheitspersonals, welches die Bevölkerung durch die Krise getragen habe. Der Vorschlag der Finanzkommission, statt der zwölf Millionen «nur» acht Millionen auszubezahlen, sei Handgelenk Mal Pi berechnet worden und unqualifiziert.

Das wiederum wollten sich mehrere Vertreter der Finanzkommission nicht gefallen lassen. Und auch Samuel Beer (GLP, Oberdorf) antwortete darauf: «Ich schätze die Arbeit des Gesundheitspersonals sehr. Aber egal wie viel Geld wir hier sprechen, dieses Geld kommt nie im Leben bei diesen Leuten an.» Weder würde das Gesundheitspersonal dadurch mehr Lohn erhalten, noch würde mehr Personal eingestellt.

Trotz der lauten Kritik folgte der Kantonsrat schliesslich sehr knapp mit 48 zu 44 Stimmen dem abgespeckten Entschädigungsvorschlag der Finanzkommission. Die bei den Spitälern bestellten Leistungen werden teilweise bezahlt, mit insgesamt 8,2 Millionen Franken. Die Vorlage kommt voraussichtlich im März vors Volk.

