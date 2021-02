Elektronische Identität Im März stimmt die Schweiz über die E-ID ab, Solothurn benutzt schon heute eine – fünf Fragen und Antworten Das Gesetz über die E-ID, über welches im März abgestimmt wird, spaltet schweizweit die Gemüter. Der Kanton Solothurn wendet bereits heute eine solche an; die Swiss ID. Was bedeutet die Abstimmung also für uns? Noëlle Karpf 06.02.2021, 05.00 Uhr

Auch wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, braucht ein Login - diese wird aber nicht staatlich überprüft.

Facebook, Google, Amazon – und die Liste könne endlos weitergehen. Auf verschiedenen Plattformen loggen Sie sich ein, bestellen und bezahlen Dinge, oder tauschen sich mit anderen Userinnen und Usern aus. Das tun Sie mit einer elektronischen Identität. Sie geben sich beispielsweise als Laura aus. Nur: Ob Sie dann auch wirklich die Laura sind, die Sie vorgeben zu sein, wird in der Regel nicht überprüft. Sie können sich auch als Tina ausgeben. Oder Blume123. Ihr Profil ist kein amtlicher Ausweis.

Das ist zwar auch die E-ID nicht. Ob diese eingeführt werden soll, darüber entscheidet das Stimmvolk Anfang März. Im Unterschied zu Profilen, wie man sie heute verwendet, soll die E-ID aber eindeutig jemandem zugewiesen sein: Die E-ID auf den Namen Laura gehört eben wirklich der einen Laura. Das soll gemäss Vorlage der Bund überprüfen. Die E-ID anbieten sollen private Unternehmen. Solche gibt es schon heute – beispielsweise die Swiss Sign Group AG mit Sitz im Kanton Zürich. Wer im Kanton Solothurn wohnt und vorwiegend online unterwegs ist, kennt auch ihr Produkt: die Swiss ID.

1. Was kann ich im Kanton Solothurn mit der Swiss ID?

Eine Swiss ID brauchen Sie, um sich auf dem Onlineschalter des Kantons einzuloggen. Dann können Sie eben tun, was Sie auch an einem Schalter im richtigen Leben so können: einen Betreibungsregisterauszug bestellen. Einen Grundbuchauszug erhalten. Zugriff aufs Steuerkonto. Den Onlineschalter finden Sie hier: my.so.ch.

2. Warum arbeitet der Kanton eigentlich schon jetzt mit der Swiss ID?

Die Grundlage dafür wurde im vergangenen Jahr geschaffen. Der Kantonsrat verabschiedete das Gesetz über das Behördenportal – dieses bildet die Grundlage für das Portal des Kantons; und erlaubt es der Regierung auch, E-IDs anzuerkennen. Theoretisch hätte der Kanton auch selbst eine ID kreieren können; wie das der Kanton Schaffhausen gemacht hat. Aber, so erklärt Beat Wyler von der Stabstelle E-Government. «Das ist eine grössere Geschichte, die etwas kostet und fachliches Know-how erfordert.» So habe man sich stattdessen entschieden, die ID bei einer Firma einzukaufen, die das Know-how bereits hat. Entschieden hat sich der Kanton – wie Aargau, Bern, Graubünden, Jura, St.Gallen und Wallis auch – für die Swiss ID. «Der Kanton hat gewisse Anforderungen», erklärt Wyler. «Etwa müssen Datenschutzgesetze eingehalten werden. Dann kommen nicht mehr so viele Anbieter in Frage.» Entschieden habe man sich dann für Swiss Sign, weil das Produkt auch schon genutzt werde – von rund 1,7 Millionen Menschen in der Schweiz.

3. Muss ich mir eine Swiss ID zulegen?

Wenn Sie die oben erwähnten Dienstleistungen online über das Behördenportal nutzen möchten: Ja. Nach wie vor werden diese aber auch analog angeboten – einen Umzug können Sie also nach wie vor auch am Schalter anmelden. Und das soll auch so bleiben; das ist im kantonalen Gesetz festgehalten.

4. Ändert sich das, wenn das Gesetz über die E-ID angenommen wird?

Nein, laut Beat Wyler ändert sich überhaupt nicht viel. Für Dienstleistungen der Verwaltungen kann man nach wie vor an den Schalter. Für Dienstleistungen im Behördenportal wird man sich per E-ID anmelden – wahrscheinlich mit der Swiss ID, weil die Stand jetzt wohl den Anforderungen, die bei Annahme des Gesetzes geschaffen würden, entsprechen würde. Nur: Neu würde der Bund überprüfen, ob diese Anforderungen alle eingehalten werden. Heute ist in Bezug auf das Behördenportal und die Swiss ID der Kanton zuständig.

5. Und was ist, wenn das Gesetz abgelehnt wird?

Auch dann gilt laut Wyler im Kanton: Kurzfristig würde sich nicht viel ändern. Der Kanton kann laut dem Gesetz über das Behördenportal nach wie vor mit der Swiss ID arbeiten. «Ich wage, zu behaupten: Ein schweizweites E-ID-Gesetz kommt sowieso, die Frage ist nur wann», so der Chef der Stabstelle E-Government. Dass es eine schweizweite Regelung zur E-ID brauche, sei unbestritten – «wir haben ja, wenn wir uns online bewegen, schon Dutzende elektronische Identitäten; diese wäre einfach eine weitere, eine mit hohem Vertrauenslevel. Das wird kommen».



Umstritten ist derzeit die Art und Weise, wie diese E-ID daherkommen soll. Die Gegnerschaft ist etwa der Meinung, der Bund müsse selbst eine solche anbieten – und nicht verschiedene private Unternehmen zertifizieren. Das sagen Solothurner Stimmen aus Politik und Wirtschaft zum Gesetz über die E-ID: