Elektromobilität Woran es auch im Kanton Solothurn fehlt: Ladestationen in privaten Einstellhallen Der Verkauf von Elektroautos zieht an. Aber woher den Strom für das Auto nehmen? Das Netz mit öffentlichen Ladestationen wird zwar ausgebaut, aber zu Hause «tanken» geht oft nicht. Das könnte die Elektromobilität bremsen. Eine Nachfrage bei Immobilienfirmen im Kanton Solothurn zeigt: Erkannt ist das Problem schon, aber es geniesst nicht unbedingt oberste Priorität. Peter Brotschi 12.02.2021, 05.00 Uhr

Öffentliche Stromtankstellen wie hier in Zuchwil gibt es zwar immer mehr, aber zur Förderung der E-Mobilität sollte die Infrastruktur auch in privaten Einstellhallen vorhanden sein.

Hanspeter Bärtschi

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. In der Schweiz kamen im vergangenen Jahr so viele Elektrofahrzeuge auf die Strasse wie nie zuvor. Dazu gesellen sich die Modelle mit teilelektrischem Antrieb wie die Plug-in-Hybride mit Elektro- und Verbrennungsmotor. Zusammen machten sie 2020 über 14 Prozent aller verkaufter Neuwagen aus. Dies ganz im Sinne des Bundes, ist doch die Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs einer der wichtigsten Zielsetzungen in der Energiestrategie 2050.

Käufer eines Neuwagens können heute bereits aus einer stattlichen Anzahl Elektroautos auswählen. Die Modellpalette soll in diesem Jahr um weitere 20 rein elektrische Fahrzeuge erweitert werden. Doch vor dem Kauf eines E-Autos muss im persönlichen Umfeld die Infrastruktur stimmen: Kommt man von der Autofahrt nach Hause, sollte der Anschluss an den Strom vorhanden sein.

Steckdosen gibt es höchstens für den Staubsauger

Für Besitzer von Einfamilienhäusern ist dies das kleinste Problem. Sie können sich die Ladestation installieren lassen und dem elektrischen Fahrvergnügen steht nichts mehr entgegen.

Für Bewohner von grossen Wohnüberbauungen sieht die Sache anders aus: Ihr Auto steht in aller Regel in einer Tiefgarage, zusammen mit Dutzenden anderer Fahrzeuge. Steckdosen gibt es höchstens für den Staubsauger. Für Besitzer von Stockwerkeigentum stellt sich dann die Frage, ob die Miteigentümer zur elektrischen Nachrüstung der Einstellhalle bereit sind. Und Mieter verlieren allenfalls die Investition in die Ladestation, wenn sie in eine andere Wohnung umziehen.

Das Problem ist erkannt

Eine Umfrage bei drei grossen, im Kanton Solothurn aktiven Immobilienfirmen zeigt auf, dass man sich der Problemstellung durchaus bewusst ist. «Die Nachfrage nach Ladestationen in Tiefgaragen ist im Moment noch gering, aber das Thema steht zunehmend im Fokus», sagt Marco Derungs, Leiter Immobilien-Management bei der Firma Schmid Immobilien.

Das Unternehmen aus dem luzernischen Ebikon verantwortet die Überbauung Leuenfeld in Oensingen, die im Endausbau über 500 Wohnungen umfasst und zu den grössten ihrer Art im Kanton zählt. Derungs verweist darauf, dass bei einer Nachrüstung älterer Liegenschaften die jeweilige Miteigentümergemeinschaft einen Beschluss fassen muss, da bei einer solchen Anschaffung immer zwei Kostenpositionen entstehen: Die eine Position sei für die Grundausstattung, also für Kanäle, Grundverkabelung, Lastmanagement sowie für das Lademanagement; dies betreffe die gesamte Einstellhalle und alle Miteigentümer müssten daran bezahlen.

Die zweite Position sei die Ladestation selbst, die vom jeweiligen Eigentümer zu berappen sei. Derungs hält fest, dass beim Neubau der Überbauung Leuenfeld Zentrum in Oensingen und generell bei Neuüberbauungen bereits in die Grundinfrastruktur für die E-Mobilität investiert werde, sodass ein künftiger Eigentümer nur noch seine Ladestation beschaffen müsse.

Nicht zuoberst auf der Prioritätenliste

Die Swatch Group Immobilien AG bewirtschaftet einen Immobilienpark mit rund 5000 Miet- und Pachtverträgen, darunter viele in Grenchen. Es gebe noch keine Ladestationen, auch sei die Nachrüstung von alten Tiefgaragen nicht geplant, hiess es von einem Sprecher, der nicht namentlich genannt werden wollte. In Sachen Energieeinsparung habe im Moment die energetische Sanierung der Altbauten erste Priorität.

Einer der grössten Player im Schweizer Immobilienmarkt ist die Swiss Prime Site AG mit Hauptsitz in Olten. Kommunikationsleiter Mladen Tomic bestätigt auf Anfrage, dass die Firma bereits diverse Liegenschaften mit rund 50 Ladestationen verschiedener Anbieter besitze. «Wir prüfen den Einbau von E-Ladenstationen nicht nur bei Neubauprojekten, sondern auch bei Sanierungs- und Optimierungsvorhaben», hält Tomic weiter fest. Eine Herausforderung sieht er darin, dass geeignetste Modell zu wählen. Dabei spielten Überlegungen in Richtung Technik, Abrechnungsmöglichkeiten oder Bedürfnisse der Mieter und Nutzer eine gewichtige Rolle.