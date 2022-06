Elektrobusse Solothurn bestellt jetzt doch in Bellach: BSU und Hess lancieren ein Forschungs- und Innovationsprojekt Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung und die Carrosserie Hess AG starten ein gemeinsames Projekt. Auf dem BSU-Netz wird ein vollelektrischer, energieoptimierter Gelenkbus im Echtbetrieb getestet. Urs Moser 30.06.2022, 16.01 Uhr

Ein ähnliches Hess-Modell wie in Bern wird 2024 auch vom Busbetrieb Solothurn und Umgebung in Verkehr gesetzt Jürg Rohrbach

Etwa bis 2040, so sieht es das Förderkonzept des Kantons vor, für das diese Woche die rechtliche Grundlage gelegt wurde, sollte die «Dekarbonisierung» des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs erreicht sein. Will heissen: Dann fahren auf Solothurner Strassen nur noch Elektrobusse.

Mit der Bellacher Carrosserie Hess AG hat man in Solothurn ein Unternehmen vor der Haustür, das im Geschäft mit Elektrobussen in der ganzen Schweiz und international sehr erfolgreich ist. Hier hat aber nur Grenchen vorerst mal einen Hess-Bus im Testbetrieb. Die Oltner haben bei MAN bestellt, und beim Busbetrieb Solothurn und Umgebung BSU machte für eine Tranche von fünf Bussen – die ersten zwei wurden im Mai ausgeliefert und sind nun unterwegs – der schwedische Hersteller Scania das Rennen.

Das sorgte bei hiesigen Gewerblern und Politikern für einige Irritationen, um nicht zu sagen für einen regelrechten Shitstorm. Aber die Schweden erfüllten nun mal die Submissionskriterien eindeutig am besten, man hatte in Solothurn gar keine Wahl.

Ein rollendes Labor im ordentlichen Linienverkehr

Nun wird aber doch bald ein Hess-Bus auf dem BSU-Netz verkehren. Der Regierungsrat hat diese Woche einen Staatsbeitrag von 250'000 Franken gesprochen und damit für den BSU den Startschuss gegeben, um die Bestellung auszulösen.

Wie das, wo doch das erst am Dienstag vom Kantonsrat verabschiedete neue ÖV-Gesetz eben explizit keine direkten Investitionshilfen, sondern «nur» eine höhere Betriebskostenabgeltung für Elektrobusse vorsieht – und das auch erst ab nächstem Jahr?

Die Firma Hess und der BSU sind sich nicht etwa spinnefeind, sondern haben sich für ein Forschungs- und Innovationsprojekt zusammengetan. Dafür gibt es Fördermittel vom Bund und nun eben auch vom Kanton unter dem Titel des kantonalen Energiegesetzes, das Beiträge für die «Entwicklung und Erprobung neuer Techniken und Produkte» vorsieht, deren Realisierung «sonst aus wirtschaftlichen Gründen gefährdet wäre».

Salopp gesagt geht es dabei um Folgendes: Der vorderhand dritte Elektrobus des BSU wird zwar im ordentlichen Linienbetrieb, aber als eine Art mobiles Labor auf seinem Netz unterwegs sein. Der gelieferte Bus wird noch nicht den Status eines Serienfahrzeugs haben, die Fahrzeugentwicklung ist Teil des Forschungsprojekts.

Die Hess AG kann dabei Produkterneuerungen und -optimierungen, primär was die Senkung des Energieverbrauchs betrifft, im «Echtbetrieb» austesten, für den BSU werden die höheren Beschaffungskosten – mit rund 1,2 Millionen um die 700'000 Franken über denen für einen herkömmlichen Dieselbus – erschwinglich. In diesen sehr hohen Mehrkosten eingeschlossen ist hier allerdings auch eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch die Berner Fachhochschule (Batterietechnologie) und die ETH Zürich (Mess- und Regeltechnik).

Man rechnet mit einer Frist von etwa 18 Monaten ab Bestellung, der neue Bus sollte also im ersten Quartal 2024 in der Region Solothurn verkehren können.

Die Herausforderung liegt beim Gewicht der Batterien

BSU-Direktor Fabian Schmid erklärt: «Das Hauptproblem bei der Umstellung liegt bei der Reichweite. Die für den Linienbetrieb des BSU nötige Reichweite von täglich mindestens 200 Kilometern erreichen elektrische Gelenkbusse bis heute noch kaum.»

Beim nun zu startenden Innovationsprojekt geht es aber eben um einen solchen 18-Meter-Gelenkbus, während es sich bei den bereits bei Scania bestellten Fahrzeugen um 12-Meter-Normbusse handelt. Das ist der eine Punkt. Der andere: Der BSU setzt schon wegen der Kosten, aber auch weil sie besser zu den spezifischen Bedürfnissen des Streckennetzes passen, ganz auf sogenannte Depotlader.

Das heisst auf Busse, deren praktisch leere Batterien nach Betriebsende über Nacht wieder komplett aufgeladen werden. In exakt dieser Form, Gelenkbus nur mit Depotladung, ist das für Hess neu. Die Herausforderung liege aber weniger in der Batteriekapazität, sondern beim Gewicht, erklärt Sprecher Michel Birchmeier.

Kein Submissionsverfahren nötig

Ziel des nun lancierten Projekts ist, neue Erkenntnisse zu den «richtigen» künftigen Techniken zu gewinnen. Dabei geht es nicht nur um den Antrieb der Busse an sich, sondern auch um Fragen der sekundären Energieversorgung (Klimatisierung, Wärmeverlust beim Öffnen der Türen an Haltestellen etc.) oder des Fahrverhaltens der Busse (z. B. richtige Platzierung der sehr schweren Batterien, wenn die Fahrzeuge insbesondere auch im Winter auf Linien in abschüssigem Gelände eingesetzt werden müssen).

Weil es sich beim 18-Meter-Gelenkbus erstens um einen anderen Fahrzeugtyp als die vom BSU bereits bestellten 12-Meter-Normbusse handelt und zweitens die Beschaffung im Rahmen eines Innovations- und Forschungsprojekts erfolgt, ist dafür kein neues Ausschreibungsverfahren notwendig.

Da das Fahrzeug wie erwähnt aber quasi als mobiles Testlabor unterwegs und öfter als für den üblichen Unterhalt nötig in der Werkstatt sein wird, muss sich der BSU im Rahmen des Deals auf eine eingeschränkte Verfügbarkeit einlassen. «In einem Jahr vielleicht elf statt zwölf Monate», sagt Direktor Schmid.