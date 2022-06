Elektrobusse Parlament gibt grünes Licht: Kanton Solothurn fördert die «Dekarbonisierung» des öffentlichen Verkehrs Mit höheren Betriebsbeiträgen an die Transportunternehmen will der Kanton Solothurn die Umstellung der Busflotten auf Elektrobetrieb unterstützen. Der Kantonsrat hat die entsprechende Gesetzesanpassung durchgewunken. Urs Moser 28.06.2022, 16.00 Uhr

Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung hat gerade kürzlich die ersten zwei Elektrobusse in Betrieb genommen. Hanspeter Bärtschi

Der Kantonsrat hat eine Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (fast) oppositionslos gutgeheissen. Dabei geht es in weiten Teilen um formelle Anpassungen an neue Regelungen zur ÖV-Finanzierung in übergeordnetem Bundesrecht. Eine zentrale materielle Änderung ist aber, dass der Kanton die Umstellung der Busflotten auf Elektrobetrieb fördern will.