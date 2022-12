Eisige Strassen In Wisen und Beinwil: Zwei Selbstunfälle wegen Glatteis Am frühen Donnerstagmorgen, 15. Dezember, bildete sich auf einigen Strassenabschnitten im Kanton Solothurn Glatteis. In Wisen und Beinwil führte das zu Selbstunfällen. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand. 15.12.2022, 15.17 Uhr

In Wisen überschlug sich ein Auto. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 15. Dezember, war ein Automobilist um etwa 6.25 Uhr von Wisen herkommend auf der abschüssigen Hauptstrasse in Richtung Zeglingen unterwegs. Wegen Glatteis verlor er dabei die Kontrolle über das Auto. Das hatte zur Folge, dass er mit der Strassenböschung, einem Maschendrahtzaun und einem Baum kollidierte, bevor sich das Auto überschlug. Schliesslich kam es auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Der Fahrzeuglenker zog sich bei diesem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Aufgrund des Unfalls und der glatten Fahrbahn musste die Hauptstrasse zwischen Zeglingen und Wisen von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Unfallort Beinwil

Ebenfalls am Donnerstag war der Lenker eines Lieferwagens um ungefähr 7 Uhr mit Anhänger von Ramiswil her auf der Passwangstrasse in Richtung Beinwil unterwegs. Aufgrund der glatten Fahrbahn geriet die Fahrzeugkombination ins Schleudern und prallte auf der linken Strassenseite in eine Stützmauer. Dabei kippte der Anhänger auf die Seite.

Der Lieferwagen mit Anhänger geriet ins Rutschen. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Der Lieferwagen mit Anhänger rutschte anschliessend noch rund 50 Meter weiter und kam erst zum Stillstand, als der Lieferwagen am rechten Fahrbahnrand in einen Erdhaufen prallte. Verletzt wurde niemand. Die Passwangstrasse wurde durch Angehörige der Feuerwehren Mümliswil-Ramiswil und Beinwil bis gegen 9.30 Uhr gesperrt. (kps)