Einweihungsfahrt Der Start in eine CO2-freie Zukunft des öffentlichen Verkehrs: Erste Elektrobusse in Solothurn nehmen Betrieb auf Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung setzt die ersten zwei Elektrobusse in Fahrt. Bis 2035 soll die ganze Flotte auf Elektrobetrieb umgestellt sein. Urs Moser Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.58 Uhr

Symbolische Schlüsselübergabe: BSU-Direktor Fabian Schmid mit Scania-Schweiz-Generaldirektor Francesco Romano und Reto Pfister, dem Chauffeur der Einweihungsfahrt (v. r.). Hanspeter Bärtschi

Die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs im Kanton Solothurn kommt langsam in Fahrt. Im April wurde in Grenchen der Versuchsbetrieb mit einem ersten Fahrzeug gestartet, in Olten geht es auf den Fahrplanwechsel im Dezember los und in Solothurn wurden am Donnerstag die ersten beiden Elektrobusse in Empfang genommen. Sie verkehren ab heute auf den Linien 10 (Solothurn Hauptbahnhof–Areal Attisholz Süd) und 17 (Gerlafingen– Derendingen–Luterbach–Attisholz).

Die Elektrobusse sind am speziellen Design zu erkennen. Hanspeter Bärtschi

Als bekannt wurde, dass im Ausschreibungsverfahren des Busbetriebs Solothurn und Umgebung BSU nicht die heimische Carrosserie Hess AG in Bellach, sondern der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania das Rennen machte, setzte es einen kleinen Shitstorm ab. Gestern nun wurde aber gefeiert: Eine illustre Gästeschar nahm an der Einweihungsfahrt der ersten zwei Elektrobusse in der BSU-Flotte teil.

Nach der Inbetriebnahme des ersten Gelenkbusses in den 1980ern und der Einführung der Niederflurtechnik in den 1990er-Jahren setzte der Anlass denn auch einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Es ist der Start in eine CO 2 -freie Zukunft, bis 2035 oder vielleicht schon etwas früher soll die ganze 48 Fahrzeuge umfassende Flotte mit Alternativantrieb unterwegs sein.

Start in eine CO 2 -freie Zukunft

«Mit den e-Bussen sind wir nicht nur klimafreundlicher, sondern auch komfortabler und deutlich leiser unterwegs», zeigt sich BSU-Direktor Fabian Schmid stolz. Ein paar Zahlen zum Stichwort klimafreundlich: Mit jedem neu eingesetzten Elektrobus vermindert der BSU seinen CO 2 -Ausstoss um rund 50 Tonnen pro Jahr.

Ist einmal die ganze Flotte umgestellt, werden das jährlich rund 2500 Tonnen sein und es werden knapp eine Million Liter Diesel eingespart. Mit dieser Menge könnte ein Dieselbus eine Distanz von 2,8 Millionen Kilometern zurücklegen, also fast 70 Mal um die Erde fahren.

Grosszügige Unterstützung vom Energieversorger

Die neue Ära einzuleiten, war für den BSU eine kostspielige Sache. Elektrobusse sind (noch) erheblich teurer als herkömmliche Dieselfahrzeuge, fast doppelt so teuer. Die ersten 12-Meter-Busse, die ab heute auf dem BSU-Netz unterwegs sind, kosteten um die 700'000 Franken – das Stück.

Dass man die Investition überhaupt stemmen konnte, ist nicht unwesentlich einem Sponsor-Partner zu verdanken: Die Regio Energie Solothurn beteiligte sich mit einem namhaften sechsstelligen Betrag an der Investition. «Wir wollen eine aktive Rolle bei der Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs und der Umsetzung der Ziele der Energiestrategie 2050 wahrnehmen», so Marcel Rindlisbacher, Direktor der Regio Energie Solothurn.

Eine illustre Gästeschar stösst auf die neuen Elektrobusse an. Hanspeter Bärtschi

Ab nächstem Jahr wird das auch der Kanton tun. Die Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr, das zur Abgeltung der Mehrkosten bis zu 20 Prozent höhere Betriebsbeiträge an die Transportunternehmen bei der Umstellung auf Elektrobusse erlaubt, ist spruchreif. An der Einweihung der ersten Elektrobusse für den BSU war der Kanton durch Kjell Kolden vertreten, den Leiter öffentlicher Verkehr im Amt für Verkehr und Tiefbau.

Er sagt zum Engagement zur Förderung des öffentlichen und insbesondere des elektrifizierten öffentlichen Verkehrs: «Mit einem besseren Modalsplit zwischen öffentlichem und Individualverkehr kommen wir emissionsärmer, schneller und sicherer vorwärts.» Und: «Wir schaffen Raum für Besseres als Beton.»

Grosse Tranche folgt in fünf Jahren

Und wie geht es nun mit der Dekarbonisierung weiter? In Grenchen ist der Testbetrieb mit dem ersten Elektrobus auf drei Jahre angelegt. Beim BSU steht die nächste grosse Tranche für eine Umstellung in etwa fünf Jahren an: Dann werden 10 bis 12 Dieselbusse das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und durch Elektrofahrzeuge ersetzt.

Auch der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) hat bereits fünf Elektrobusse bestellt. Sie werden nach den Sommerferien geliefert und den Betrieb Mitte Dezember aufnehmen. Zwar wurden erst vor Kurzem auch noch einmal neue Dieselfahrzeuge in Betrieb genommen, deren Lebensdauer bei 10 bis 12 Jahren liegt. Bis 2030 sollte aber auch in Olten der «überwiegende» Teil der Flotte auf Elektrobetrieb umgestellt sein, sagt Direktor Toni von Arx. Oder allenfalls auch auf Wasserstoff, denn man sei nicht auf eine Technologie fixiert, die Strategie laute weg von fossilen Brennstoffen.

