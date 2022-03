So viel erhalten Sie in Solothurner Gemeinden für Solarstrom

Interaktive Karte Riesige Preisunterschiede: Je nach Gemeinde lohnt sich eine Solaranlage im Kanton Solothurn finanziell – oder auch nicht Wer mit einer Solaranlage Strom produziert, speist einen Teil davon ins Netz ein und wird dafür entschädigt. Die Preise sind dabei sehr unterschiedlich. Zu tiefe Vergütungen führen dazu, dass Anlagen auf ihre Lebensdauer oftmals nicht rentabel sind. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Solarmodule werden auf einem Dach angebracht. Christian Beutler

Wer eine Fotovoltaikanlage auf seinem Dach hat, kann in der Regel nur einen Teil des produzierten Stroms selbst nutzen. Der Rest wird ins Netz eingespeist. Dafür bekommen die Haushalte von ihrem Energieversorger eine Vergütung.

Die Höhe dieser Vergütung richtet sich nach den Gestehungskosten. Das heisst: Der Energieversorger muss so viel für den Strom bezahlen, wie er ausgeben müsste, um gleichwertigen Strom auf dem Markt zu beschaffen.

Trotzdem gibt es im Kanton Solothurn riesige Preisunterschiede. Der Verband unabhängiger Energieerzeuger erhebt regelmässig die Höhe der Vergütungen schweizweit für eine durchschnittliche Anlage. Die Erhebung zeigt: Je nach Gemeinde, in der man wohnt, erhält man im Kanton 2022 dreimal mehr Geld als in anderen Gemeinden.

Eine Genossenschaft schwingt oben aus

Am meisten bezahlt die Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt (EAW), die die Gemeinden Aeschi, Etziken, Horriwil und Hüniken mit Strom versorgt. 16 Rappen pro Kilowattstunde erhält man dort. Am wenigsten bezahlt die Elektra Genossenschaft Holderbank mit 5,5 Rappen/kWh. Dazwischen gibt es fast sämtliche Abstufungen.

Der Preis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen wird der effektive Strom vergütet (im Fall der EAW acht Rappen/kWh). Und zum anderen der Herkunftsnachweis. Das ist eine Art Zertifikat, es belegt die Herkunft des Stroms. Energieversorger oder auch Private können dieses dazukaufen und sich so «sauberen Strom» auf die Fahne schreiben.

Dass die EAW nun am meisten bezahlt, hat vor allem damit zu tun, dass sie auch den Herkunftsnachweis mit je acht Rappen vergütet. Nur die Regio Energie Solothurn zahlt auch so viel. Alle anderen Stromversorger deutlich weniger, teilweise nur einen oder zwei Rappen. Und wieder andere, etwa die Elektra Genossenschaft Holderbank, bezahlen gar nichts dafür.

Man kann den Herkunftsnachweis auch selbst verkaufen. Da solche Verträge in der Regel aber jeweils nur für ein Jahr gelten, würden sie kaum Investitionssicherheit bieten, schreibt der Verband unabhängige Energieerzeuger. Zudem: Die Nachfrage sei gering, die Preise tief. Herkunftsnachweise würden keine wirtschaftliche Grundlage für Investitionen in neue Anlagen bieten.

Kleine Genossenschaften zahlen am wenigsten

Augenfällig bei den grossen Preisunterschieden ist: Die grösseren Stromversorger wie die Regio Energie, AEK, BKW oder die Primeo Energie bezahlen insgesamt um die zehn Rappen/kWh oder mehr. Kleinere Genossenschaften, die teilweise nur einzelne Gemeinden versorgen, deutlich weniger.

Die EAW ist die Ausnahme. Bei der Höhe der Vergütung spiele der genossenschaftliche Gedanke eine grosse Rolle, erklärt Präsident Urs Stuber. Man müsse nicht hohe Gewinne erwirtschaften, sei keinen Aktionären, sondern einzig den Genossenschaftlern verpflichtet. Und:

«Wenn jemand eine Fotovoltaikanlage baut, dann tut er etwas Gutes. Dann soll er auch etwas dafür bekommen.»

Vergütung ist wichtig für die Wirtschaftlichkeit

Wie viel man für selbst produzierten Strom erhält, kann entscheidend sein, ob eine Solaranlage auf ihre Lebensdauer rentabel ist oder nicht. Laut Branchenverband Swisssolar kostet eine durchschnittliche Anlage zwölf Rappen/kWh.

Martin Blapp. Hans Peter Schläfli

Martin Blapp ist CO-Geschäftsführer der Solargenossenschaft Solaar. Auch er sagt: «Wenn man weniger als zwölf Rappen/kWh bekommt, ist eine Anlage defizitär.» Gleichzeitig betont er aber auch: Als Energieversorger würde man sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn man mehr bezahlen würde. Am Ende müsse sich das Geschäft immer noch rechnen.

Das Problem dabei: Solange nicht garantiert sei, dass die Investition in eine Fotovoltaikanlage zumindest gedeckt würde, würden sich viele zweimal überlegen, ob sie in eine solche Anlage investieren oder nicht, so Blapp.

Die GLP fordert eine «Versicherung»

Das Problem sieht man auch bei der GLP. Der Ausbau erneuerbarer Energien werde aktuell stark gebremst, schreibt die Partei in der Begründung ihres Auftrags an die Regierung. Und zwar insbesondere durch die Vergütungen.

Und noch ein weiteres Problem sieht die GLP: Finanziell sind Fotovoltaikanlagen vor allem interessant, weil weniger Strom eingekauft werden muss. Je nach Tarif spart man um die 20 Rappen pro Kilowattstunde.

Und da nur ein Teil des selbst produzierten Stroms genutzt werden kann, würden sich viele Hausbesitzer eher kleinere Anlagen anschaffen, mit dem Fokus auf dem Eigenbedarf, und nicht mit dem Fokus, möglichst viel erneuerbaren Strom zu produzieren. «Doch für das Erreichen der Klimaneutralität braucht es jeden Quadratmeter Dach- und Fassadenfläche», so die GLP.

Die GLP fordert deshalb von der Regierung, dass sie eine Solarrisikoversicherung schafft. Diese soll sich an den Kosten und Grösse einer Anlage orientieren und daraus abgeleitet eine fixe Vergütung versichern. Wenn die Einnahmen aus der Anlage nach deren Laufzeit darüber sind, soll die Differenz an den Hausbesitzer gehen.

Sind sie darunter, soll der Kanton die Differenz übernehmen. «Durch diesen Mechanismus ist die Investition der Anlagebetreiberin abgesichert und es werden Anreize zu einer effektiven Bewirtschaftung gesetzt», so die GLP.

Regierung ist nicht abgeneigt

Die Regierung ist dieser Idee nicht abgeneigt, wie sie in ihrer Stellungnahme schreibt. Sie gibt unumwunden zu: Mit den aktuellen Rahmenbedingungen würden sich die Ziele der Energiestrategie 2050 nicht erreichen lassen. Gerade bei grösseren Fotovoltaikanlagen, mit Fokus auf dem Verkauf von Strom und nicht dem Eigenverbrauch, sei das Investitionsrisiko aktuell zu gross.

Und auch wenn der Bund zahlreiche Schritte in die Wege geleitet habe, das zu ändern, sei es zumindest fraglich, ob diese ausreichen würden. Die Regierung empfiehlt deswegen, den Auftrag erheblich zu erklären. Das letzte Wort hat der Kantonsrat.

