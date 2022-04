Solothurner Schulen suchen Lehrer – wegen Ukraine-Krieg

Einschulung Flüchtlingskinder Ukrainische Flüchtlingswelle: Für die Solothurner Schulen machbar – wäre da nicht der akute Lehrermangel Rund 300 schulpflichtige ukrainische Flüchtlingskinder sind aktuell im Kanton Solothurn. Für sie braucht es zusätzliche Deutschlektionen oder gleich Extraklassen. Für viele Schulen eine grosse Herausforderung: Denn zusätzliche Lehrpersonen sind kaum zu finden. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Schulen im Kanton haben unterschiedliche Wege gewählt, die ukrainischen Flüchtlingskinder zu unterrichten. Sandra Ardizzone

Die Schulen im Kanton Solothurn haben anstrengende Monate hinter sich. Masken, regelmässige Tests, Lehrpersonen, die wegen Quarantäne oder Isolation ausfielen. Um alle Kinder unterrichten zu können, mussten Pensen erhöht werden, die Lehrerinnen und Lehrer mussten immer wieder kurzfristig einspringen.

Und kaum hat das Coronavirus von den Schulen abgelassen, stehen diese vor einer neuen, ganz anderen Herausforderung. Über 1000 ukrainische Flüchtlinge haben mittlerweile im Kanton Solothurn Schutz gefunden. Knapp 300 davon sind schulpflichtige Kinder.

Erste Stunden bereits im Durchgangszentrum

In den kantonalen Durchgangszentren, also noch bevor die Flüchtlinge auf die Sozialregionen verteilt werden, erhalten sie bereits erste Deutschstunden. Die Lehrpersonen dort erstellen auch einen kurzen Bericht, wie weit die Kinder jeweils sind. Sobald die Schulen in den Gemeinden dann übernehmen, müssen sie zumindest nicht ganz bei null starten.

Allerdings sind die meisten der bisherigen Ukraine-Flüchtlinge gar nicht via Durchgangszentren in den Kanton gekommen. Sondern kamen direkt bei Privaten – Verwandten, Bekannten oder Gastfamilien – unter. Die Schulen mussten – oder müssen – teilweise von einem Tag auf den anderen mehrere Kinder unterrichten, die kein Wort Deutsch sprechen.

Nicht zuletzt politisch löste das einige Fragen aus: Gleich zwei Interpellationen mit Fragen zur Einschulung ukrainischer Flüchtlingskinder wurden vom Kantonsrat für dringlich erklärt.

Situation ist per se nicht aussergewöhnlich

Dabei ist diese Situation per se gar nicht aussergewöhnlich. Seien es Kinder anderer Flüchtlinge, Kinder von Zugezogenen oder von Expats: Immer wieder unterrichten Schulen Kinder mit wenigen oder gar keinen Deutschkenntnissen.

Und so sind das grobe Vorgehen und die Rahmenbedingungen gesetzlich seit Jahren geregelt. Zum einen haben Schulen das Mittel der Lektionen «Deutsch als Zweitsprache». In der Regel sind das vier bis fünf Lektionen pro Woche, während denen die Kinder einen Deutsch-Intensivkurs besuchen. Den restlichen Unterricht verbringen sie mit allen anderen Kindern in der Regelklasse.

Elisabeth Ambühl-Christen. zvg

Mit 38 Prozent beteiligt sich der Kanton an den Kosten. Schulen können jederzeit, auch während des Schuljahres, zusätzliche Lektionen beantragen. Diese werden unbürokratisch innerhalb weniger Tage bewilligt, sagt Elisabeth Ambühl-Christen, Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung beim Volksschulamt.

Fremdsprachenklassen werden nun vermehrt gegründet

Zusätzlich haben die Schulen das Mittel der «Klasse für Fremdsprachige». Das sind altersdurchmischte Klassen nur für Kinder, die noch kein oder kaum Deutsch sprechen. In der Regel besuchen die Kinder den Unterricht jeden Morgen in dieser Klasse, je nach Situation am Nachmittag dann den Regelunterricht.

Manche Schulen haben seit Jahren solche Klassen für Fremdsprachige. Andere sind nun dabei, solche zu gründen. Vorgesehen ist dieses Mittel vor allem dann, wenn gleich mehrere fremdsprachige Kinder dieselbe Schule besuchen. Vorschriften gibt es aber keine: Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie Extraklassen gründen, oder aber die Kinder im Regelunterricht integrieren.

So soll nicht zuletzt auch auf die unterschiedlichen Gegebenheiten Rücksicht genommen werden, sagt Ambühl-Christen. Eine Schule hat vielleicht eher kleine Klassen mit weniger als 20 Kindern, in denen man gut zusätzliche Kinder aufnehmen kann. Eine andere hat bereits eher grosse Klassen, dafür aber noch ein freies Schulzimmer und eine Lehrperson, die eine Extraklasse übernehmen kann.

Lehrermangel ist das grosse Problem

Ob zusätzliche Lektionen oder gleich ganze Klassen: Die Grundherausforderung ist für die Schulen dieselbe: Sie brauchen ein freies Schulzimmer für den Unterricht. Und eine Lehrperson.

«Das ist die grosse Schwierigkeit für die Schulen», sagt Ambühl-Christen. Der Lehrermangel war schon vor der Krise akut. Manche Schulen suchen händeringend nach Personal.

Dazu kommt die schiere Menge an Flüchtlingen. 2015, als Folge des Syrienkriegs, kamen 1500 Flüchtlinge in den Kanton Solothurn. Nun sind es bereits über 1000 innerhalb weniger Wochen. Mittelfristig geht der Bund von rund 65'000 Flüchtlingen aus. Das würden knapp 2000 für den Kanton Solothurn bedeuten. Nur: Wie viele tatsächlich wie schnell kommen, weiss niemand.

Christian Meister, Gesamtschulleiter des Schulkreises BeLoSe (Bellach, Lommiswil, Selzach) sagt: «Die unberechenbare Zahl von betroffenen Schülerinnen und Schülern wird uns vor grosse Herausforderungen stellen.» Die regulären Klassen sind teilweise bereits voll besetzt. Dazu kommt der Lehrermangel.

Lehrermangel kann Kanton nicht selbst lösen

Hier Abhilfe schaffen kann der Kanton nur begrenzt. Das Volksschulamt vermittelt Kontakte und berät. Eine Kampagne zur Rekrutierung von Lehrpersonen wurde bereits vor dem Ukraine-Krieg gestartet. Darüber hinaus wird aktuell geprüft, ob die aktuelle Altersgrenze temporär angehoben werden kann. Momentan dürfen Lehrpersonen maximal bis 67 unterrichten.

Reicht das? Ambühl-Christen ist überzeugt, dass die Schulen auch diese Herausforderung meistern werden. Für bis zu 60'000 Flüchtlinge schweizweit sei man gerüstet. Wenn es deutlich mehr werden sollten, müsse man neue Lösungen suchen.

Was momentan erleichternd dazu kommt, und teilweise anders ist als bei anderen Flüchtlingswellen: Die ukrainischen Flüchtlinge sind willkommen. Die Solidarität, auch der Solothurner Bevölkerung, ist riesig.

So haben sich mehrere Lehrpersonen bereiterklärt, ihr Pensum aufzustocken, sagt Ambühl-Christen. Auch pensionierte Lehrerinnen und Lehrer würden vermehrt in den Schulen aushelfen, um die Situation zu stemmen. Ambühl-Christen ist nicht bekannt, dass ukrainische Kinder wegen fehlender Lehrpersonen bisher nicht unterrichtet werden konnten.

Auch für mögliche Traumata gerüstet

Diese Kinder haben in ihrer Heimat Unterschiedliches erlebt – teilweise Situationen, die man keinem Menschen zumuten möchte. Auch auf mögliche Traumata wurden die Schulen nochmals speziell hingewiesen – worauf Lehrerinnen und Lehrer Augenmerk legen sollen. Aber auch für diese Thematik sei man mit dem Schulpsychologischen Dienst – zumindest momentan – gut aufgestellt, sagt Ambühl-Christen.

Lehrerverbandspräsident Mathias Stricker. Bruno Kissling

Und auch deshalb sei es wichtig, dass die Kinder möglichst schnell mit anderen Kindern möglichst normal zur Schule gehen können. Ein normales, unbedrohtes Umfeld sei der beste Weg, mit belastenden Situationen umzugehen, sagt Ambühl-Christen.

Ob das ausreicht, davon ist Lehrerverbands-Präsident Mathias Stricker nicht überzeugt. Im aktuellen Schulblatt fordert er, dass die Ressourcen für den Schulpsychologischen Dienst aufgestockt werden.

