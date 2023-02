Einsatz für die Schwächsten Dieses Duo kannte sich vorher nicht – Das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Solothurn bekommt eine neue Geschäftsleitung Von einer männlichen Führung zu einem weiblichen Duo: Auf Beginn des neuen Jahres haben Kim Schweri und Ursina Pally Hofmann die Geschäftsleitung des Schweizerischen Roten Kreuzes des Kantons Solothurn übernommen. «Ein Glücksfall», sagen die beiden. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Ursina Pally (links) und Kim Schweri in der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes des Kantons Solothurn in Olten; unter den Augen von Gründervater Henri Dunant. Bruno Kissling

Es sei eine tolle Chance, aber auch anspruchsvoll; darin sind sich Kim Schweri und Ursina Pally Hofmann einig. Die beiden Frauen beziehen sich auf die Aufgaben, die sie mit der Geschäftsführung des Schweizerischen Roten Kreuzes des Kantons Solothurn (SRK) übernommen haben.

«Das SRK setzt sich für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons ein: Wir unterstützen, entlasten und helfen in Notsituationen – mit unseren Dienstleistungen für ältere Menschen, für pflegende Angehörige, für Familien, für Migrantinnen und Migranten sowie mit einem vielfältigen Bildungsangebot.» So steht es auf der Homepage des Vereins.

«Es gilt vor allem, Kommunikation und Koordination gut aufzugleisen», sagen Pally Hofmann und Schweri. Sie ergänzen sich dank ihren verschiedenen Schwerpunkten sehr gut: Schweri ist Wirtschaftsjuristin und hat langjährige Erfahrung im Bereich Fundraising und NGO, zudem arbeitete die früher im Bereich Kinder- und Behindertenbetreuung. Pally Hofmann ist Rechtsanwältin, hat Führungserfahrung im Gesundheits-und Versicherungswesen und war zudem als Hebamme tätig.

Beide haben also sowohl eine fundierte Ausbildung als auch viel praktische Erfahrung im Gesundheitsbereich. Oder wie sie beide es lachend sagen: «Das SRK hat mit uns zwei Leute zu einem Preis gewonnen.» Es sei auch ein Glücksfall, dass sie beide sich auf Anhieb gut verstanden hätten, so Kim Schweri. Beide wollten eine Co-Geschäftsleitung, kannten sich aber vorher nicht. Sie lernten sich erst im Bewerbungsverfahren kennen, und «es hat einfach gut gepasst, das Bauchgefühl hat gestimmt».

Sie ergänzen sich ideal

Auch vom Alter her scheint sich das Duo gut zu ergänzen: Während Pallys Tochter schon länger erwachsen ist, hat Schweri, die 38 ist, zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Die 55-jährige Pally stammt aus dem Domleschg im Kanton Graubünden und wohnt in Zürich, wo sie Partnerin in einer Anwaltskanzlei ist.

Schweri ist Aargauerin und wohnt in Untersiggenthal, dort ist sie auch im Gemeinderat. «Von dort habe ich eine direkte Zugsverbindung nach Olten», freut sie sich. Für Hobbys bleibe momentan wenig Zeit; wenn doch, ist sie gerne draussen mit der Familie, am Snowboarden, Wandern oder Klettern. Ursina Pally Hofmann macht Yoga, fährt Motorrad, geht bouldern und reiten.

Ein grosses Thema werde das Sammeln von Spenden, also das Fundraising sein, sagen beide einhellig. Die Turbulenzen an der Spitze des Schweizerischen Roten Kreuzes wirkten sich zum Glück nicht auf die operative Tätigkeit des Roten Kreuzes aus, betonen Schweri und Pally Hofmann. «Wir erbringen unsere Leistungen wie bisher, sei es mit dem Fahrdienst, dem Entlastungsdienst für pflegende Angehörige oder Kursen.»

Sie hoffen daher, weiterhin auf die Bevölkerung zählen zu können, als Freiwillige, Mitglied oder Spendende. «Sonst leiden letztlich die Schwächsten in unserer Gesellschaft, für die wir uns einsetzen.»

Corona habe zumindest im Jahr 2020 einen eher positiven Effekt gehabt bezüglich der Spenden. «Die Teuerung kann das Spendenverhalten negativ beeinflussen, was doppelt ins Gewicht fällt, da durch sie auch mehr Personen auf unsere Unterstützung angewiesen sind», so Schweri. Ebenfalls grosse Themen seien der Datenschutz und die Digitalisierung, sagt Ursina Pally Hofmann. «Wir suchen mit einem frischen Blick nach guten Lösungen.»

Wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung

Auf die schwierige Situation im Pflegebereich angesprochen, sagt Pally Hofmann: «Man muss sehr gut schauen zu den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber wir haben mit unserer Ergotherapie zum Glück nicht den gleichen Druck wie die Pflegenden.» Das SRK biete mit dem Lehrgang «Pflegehelfende SRK» einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Die Kursteilnehmerinnen, von denen viele Migrantinnen seien, hätten sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Wie ihrem Vorgänger René Spahr sei auch ihnen die Vernetzung wichtig. Spahr, der zehn Jahre die Geschäftsführung innegehabt hatte, habe ihnen das SRK Kanton Solothurn in einem sehr guten Zustand hinterlassen. Er sei offen gewesen, gut informiert und mit ganzem Herzen bei der Sache. Schweri und Pally Hofmann freuen sich, seine Nachfolge anzutreten.

