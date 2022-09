Besteuerung von Solar-Subventionen: Solothurner verklagt Kanton

Einmalvergütung Blapp gegen das Steueramt zum Zweiten: Darf der Kanton Solothurn Solar-Subventionen des Bundes besteuern? Der Kanton Solothurn besteuert Bundessubventionen für den Bau von Solaranlagen als Einkommen. Der Co-Präsident der Genossenschaft Solaar findet das stossend und will gerichtlich dagegen vorgehen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Blapp, Gemeinderat von Wangen bei Olten und Co-Geschäftsführer der Solargenossenschaft Solaar. Rahel Künzler

Tempo ist das Gebot der Stunde, so scheint es. Und geht es nach der Solothurner SP, ist das Tempo der Grünen Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss nicht hoch genug. Zu lange dauere es mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, zu lange dauere es mit dem neuen Energiegesetz, zu lange.

Es sind aber nicht nur die Roten, die mehr Tempo verlangen. Sondern es gibt auch Grüne mit dieser Forderung. Etwa Martin Blapp. Der Co-Geschäftsführer der Solargenossenschaft Solaar sitzt im Gemeinderat von Wangen bei Olten. Vor dem Steuergericht hat er durchgesetzt, dass Investitionen in Batterien, in Kombination mit erneuerbaren Energien (etwa einer Solaranlage), von den Steuern abgezogen werden können.

Und nun hat er einen weiteren Gerichtsprozess gegen das Solothurner Steueramt im Sinn. Erneut mit der Absicht, den Ausbau erneuerbarer Energien durch Steuerabzüge attraktiver zu machen. Auch wenn er sagt: «Offenbar ist es bei uns im Kanton Solothurn notwendig, die Energiewende mit Gerichtsentscheiden herbeizuführen, was ich persönlich sehr bedauere.»

Wie sollen Subventionen besteuert werden?

Diesmal geht es um die Subventionen für Fotovoltaikanlagen, Einmalvergütungen genannt. Diese betragen maximal 30 Prozent der Investitionskosten und werden vom Bund ausgerichtet.

Im Kanton Solothurn werden diese Subventionen als Einkommen besteuert. Das sei bei Neubauten «stossend», findet Blapp. Denn: Investitionen, die dem Umweltschutz dienen, können grundsätzlich von den Steuern abgezogen werden. Allerdings nur bei bestehenden Häusern, nicht bei Neubauten.

Das heisst konkret für Neubauten: Die Kosten einer Solaranlage können nicht von den Steuern abgezogen werden, gleichzeitig müssen aber die Subventionen versteuert werden. Eine doppelte Bestrafung, wenn man so will. Insbesondere wenn man bedenke, dass dieses Geld eigentlich einen ganz anderen Zweck hätte: Die hohen Anfangsinvestitionen zu mindern und damit die Energiewende zu beschleunigen. Blapp: «Der Kanton Solothurn entfremdet damit den Zweck der Bundesgelder.»

Steueramt ist anderer Meinung

Beim Steueramt sieht man dies etwas anders und macht einen kurzen Exkurs ins Steuerrecht. Zuerst wird die Situation bei bestehenden Bauten erläutert. Wie erwähnt sind dort Massnahmen, die dem Umweltschutz dienen, steuerlich abzugsberechtigt. Etwa die Kosten für eine Solaranlage.

Allerdings nur die Nettokosten, also die Kosten minus Subventionen. Die Subventionen werden, wenn man so will, indirekt besteuert, rechtlich hat alles seine Richtigkeit.

Bei Neubauten ist dieser Mechanismus nun wie erwähnt nicht möglich. Grundsätzlich müssen die Subventionen aber versteuert werden, hält das Steueramt fest. Nur wie genau, hier scheiden sich die Geister.

Andere Lösungen in anderen Kantonen

Im Kanton Solothurn wird dieses Geld als Einkommen versteuert. Andere Kantone regeln das via Grundstückgewinnsteuer. Wer ein Grundstück mit Gewinn verkauft, zahlt auf den Gewinn eine Steuer. Davon abgezogen werden können wertvermehrende Investitionen (etwa die Kosten für eine Solaranlage).

Andere Kantone regeln es nun so, dass nur die Nettoinvestitionen abgezogen werden können, also die wertvermehrenden Investitionen minus Subventionen. Mit diesem Mechano ist die Subvention wieder, zumindest indirekt, besteuert, und alles hat seine Richtigkeit.

Das Ganze ist zugegebenermassen ziemlich theoretisch und abstrakt. Zentral ist am Ende die Frage: Wie sollen die Subventionen besteuert werden? Via Einkommen oder wie Grundstückgewinn?

Der grosse Unterschied: Beim Einkommen wird die Steuer beim Bau fällig. Blapp nennt das Beispiel einer jungen Familie, die ein Haus baut, deswegen finanziell sowieso stark belastet ist. «Dann muss sie auch noch Steuern auf die Subventionen zahlen. Das ist Geld, das eigentlich dazu gedacht wäre, sie zu entlasten.»

Wird die Subvention jedoch via Grundstückgewinn versteuert, wird die Abgabe, um beim Beispiel der jungen Familie zu bleiben, erst nach Jahren fällig, wenn sie auszieht und das Haus verkauft. Zudem: «Die Steuer wird nur fällig, wenn es darum geht, Gewinn zu machen», so Blapp. Alles in allem ist er der Meinung: «Es wäre viel sozialer, die Subvention auf diese Weise zu besteuern.»

Löst sich das Problem von alleine?

Tatsächlich könne man darüber streiten, welche Lösung sachgerechter sei, so das Steueramt.

Nur fragt man sich dort, wie sinnvoll diese Diskussionen überhaupt sind. Denn: Es ist, voraussichtlich per 2024, eine gesetzliche Anpassung geplant, um Neubauten wie Altbauten zu behandeln. Dann könnten auch dort die Investitionen in den Umweltschutz von den Steuern abgezogen werden, und die Diskussionen um die Besteuerung der Einmalvergütung wäre vom Tisch. Auch darum mache es nun keinen Sinn, die gängige, sachgerechte Praxis durch eine andere, ebenso sachgerechte Praxis zu ersetzen, so das Steueramt. Denn in zwei Jahren sei sowieso schon wieder alles anders.

Eine Haltung, die Blapp nicht zufriedenstellt. Die angetönte Gesetzesänderung sei alles andere als in trockenen Tüchern. Er zweifle an einer schnellen Änderung. Und selbst wenn, würde dies mindestens zwei weitere Jahre bedeuten, in denen die Subventionen wie bisher als Einkommen besteuert würden. Darum hat er sich entschieden, erneut vors Steuergericht zu gehen. Auch empfiehlt er Personen, deren Subventionen für Solaranlagen bei Neubauten nächstes Jahr besteuert werden, dagegen Rekurs einzulegen. Bis ein Gericht entschieden hat, was nun genau Sache ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen