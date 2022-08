Einbürgerung Kanton Solothurn: Tiefe Quote

Bund und Kantone verwenden zur Erfassung der Einbürgerungen die sogenannte rohe Einbürgerungsziffer. Darunter versteht man die Personen, die das Schweizer Bürgerrecht erwerben pro 100 Niedergelassene und Aufenthalter (Inhaber der Ausweise C und B). Stichtag ist der 1. Januar. So ergibt sich vom September 2020 bis September 2021 aus 764 Einbürgerungen im Kanton Solothurn eine Einbürgerungsziffer von 1,2. Zum Vergleich: Im Aargau betrug die Ziffer im gleichen Zeitraum 1,4, es liessen sich dort also, proportional zur Bevölkerung, etwas mehr Ausländer und Ausländerinnen einbürgern, wie aus einem Regierungsratsbeschluss hervorgeht.