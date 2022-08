Einbürgerung Kanton Solothurn: Erfahrung einer Oltnerin

Einbürgerung Die Oltnerin Mari Vihertola sagt zum Einbürgerungsprozess: «Die Chance wahrnehmen und mitreden» Mari Vihertola, gebürtige Finnin, hat sich vor vier Jahren in Olten einbürgern lassen. Ihr Tipp an Einbürgerungswillige: den Prozess ernst nehmen, sich selbst aber nicht zu ernst. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Mari Vihertola im Oltner Stadtpark. Bruno Kissling

«Ich lebe seit 2003 in der Schweiz, erst am Zürichsee, dann in Bern und jetzt schon mehr als zehn Jahre in Olten. Eigentlich war nicht geplant, dass ich so lange bleibe. Gekommen bin ich aus beruflichen Gründen. Zuvor war ich für meinen damaligen Arbeitgeber in Deutschland, Portugal und Kanada.

Deutsch war schon immer eine Sprache, die mich fasziniert hat, sie erscheint mir herrlich logisch. So habe ich als Schülerin einen Sommer in Deutschland verbracht und war später als Au-pair und Erasmus-Studentin dort.

Das mit der Einbürgerung war meine Idee. Wenn man ein so grossartiges politisches System hat wie die Schweiz, muss man die Chance wahrnehmen und mitreden. Dann hat man auch die Berechtigung zu motzen, wenn es wirklich einmal etwas gibt, was nicht in Ordnung ist.

Kantonswohnsitzpflicht bremste den Prozess

Doch als ich anfing mich zur Schweizer Staatsbürgerschaft zu informieren, zeigte sich, dass mir noch ein Jahr Kantonswohnsitz fehlt für die Anforderungen in Solothurn. 2016, sobald die Uhr schlug und ich die Wohnsitzpflicht erfüllte, bin ich aufs Bürgerbüro gegangen, habe mich vorgestellt und gebeten, den Einbürgerungsprozess in Gang setzen zu dürfen. Gedauert hat dieser zwei Jahre, genau gesagt, zwei Jahre weniger fünf Tage.

Ich habe den Prozess im grossen Ganzen positiv erlebt. Vorstellen kann man sich das Geschehen wie zwei parallele Flussdiagramme, die untereinander immer wieder Schlaufen haben und schliesslich gemeinsam in die Einbürgerung münden. Nur die Tatsache, dass man zwei Jahre lang quasi unter einer Lupe lebt, ist belastend. Selbst eine Rechnung, die ein paar Tage zu spät bezahlt wird, kann da unter Umständen zur Gefahr für die Einbürgerung werden.

Unerwartete Schwierigkeiten gab es mit dem Deutsch-Sprachnachweis. Ich habe einen Master für Übersetzen und Dolmetschen Deutsch, hatte zuvor schon im Abitur Deutsch. Bei beiden Argumenten hiess es: Geht nicht, da sie in Finnland gemacht wurden. Schliesslich konnte ich meinen alten Goethe-Institut-Sprachtestnachweis vom Au-pair-Job einreichen, aus dem Jahr 1995. Amüsant, aber es klappte dann doch.

Aus der Verhörsituation wurde eine interessante Diskussion

Gefallen hat mir der Staatsbürgerkurs: fünf Samstagvormittage. Ob nun jemand Strassenarbeiter ist oder Professor, im Staatsbürgerkurs sind alle gleich, lernen Seite an Seite. Ich war neugierig, wen sie uns als Lehrkraft geben – und dann angenehm überrascht.

Es war der Leiter des schulpsychologischen Dienstes, ein Mann mit asiatischen Wurzeln und Adoptionsgeschichte. Er hatte Verständnis für unsere Situation als angehende Neubürger. Er sprach jeweils von unserer alten Heimat und unserer neuen Heimat und dieser Begriff trifft die Sache sehr gut. Beide existieren ja weiterhin.

Das Gespräch mit der Kantonsvertreterin zur Motivation, Schweizerin zu werden, habe ich sehr gut erlebt. Die Dame interessierte sich für mich und meine Geschichte und wir hatten ein anregendes Gespräch.

Kurios fing dann der Termin vor der Oltner Einbürgerungskommission an. Erst begleitete mich eine Angestellte drei Stockwerke die Treppe hoch und das, obwohl es einen Lift gab. Als ich später erfuhr, dass die Dame Meisterin der Sportart ‹Treppensteigen› ist, verstand ich ihre Vorliebe fürs Treppenhaus. Doch ich kam etwas ausser Atem vor dem Saal an. Dann ist auch das Setting, allein vor einer Gruppe von Leuten zu sitzen, einschüchternd.

Ich machte das Beste draus, fragte, ob sie mit Hochdeutsch zufrieden seien oder ob ich Mundart reden solle, in welchem Fall man sich mit Bahnhofbuffet-Olten-Dialekt begnügen müsse. Das sorgte für Überraschung. Schliesslich ist es gelungen, aus der ‹Verhörsituation› eine Diskussion zu machen, bei der die Kommissionsmitglieder auch untereinander debattierten. Das Wichtigste ist, sich nicht provozieren zu lassen. Man soll den Einbürgerungsprozess ernst nehmen, aber sich selbst nicht zu ernst.

Das Letzte, was ich hörte, als ich dann aus dem Saal ins stockdunkle Treppenhaus trat – es war Winter und schon spät – war schallendes Gelächter. ‹Ist das nun gut oder schlecht?›, fragte ich mich, etwas verunsichert. Es war ein gutes Zeichen, die Empfehlung mich einzubürgern, einstimmig und die Absegnung des Antrags nun auf der Zielgeraden.

Es gibt Gründe, sich nicht einbürgern zu lassen

Ich verstehe es, wenn Ausländer sich nicht einbürgern wollen, zum Beispiel, weil ihnen der EU-Pass nützlicher ist als der schweizerische oder sie ihre andere Bürgerschaft verlieren würden. Oder bei Expats, die vielleicht in ihrer eigenen Blase leben.

Doch informieren über das Schweizer Politsystem sollte man sich. Das gehört zum Respekt dem Wohnland gegenüber. Auch ich hätte mich nicht einbürgern lassen, wenn es bedeutet hätte, die finnische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Im Herzen bin ich Finnin, im Kopf Schweizerin, an meinem Küchenfenster hängt die finnische Fahne.

Mit Schweizern Freundschaften zu schliessen, ist nicht immer einfach. Denn Schweizer pflegen gern Freundschaften mit Leuten, die sie seit der Kindheit oder Schulzeit kennen. Aber wer offen auf andere zugeht und in Vereinen mitmacht, wird willkommen geheissen. Ich engagiere mich zum Beispiel als Helferin bei den Kabaretttagen oder am Buchfestival und habe früher in einem Chor gesungen.

In Sachen ‹Vernetzung› schätze ich mich besonders glücklich, dass ich Oltnerin bin. Denn Olten ist eine weltoffene Stadt mit einer spannenden Kulturszene.»

