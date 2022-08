Einbürgerung: Politologe Lukas Golder zum mangelnden Interesse

Einbürgerung «Die Einbürgerung gleicht einem Spiessrutenlauf»: Das sagt Politologe Lukas Golder zum geringen Interesse am roten Pass Der Politologe Lukas Golder findet es folgerichtig, dass Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Solothurn wenig Interesse an der Schweizer Staatsbürgerschaft zeigen. Daran schuld sei der Gegensatz zwischen dem Zwang, Steuern zu zahlen und dem Verbot, lokalpolitisch mitreden zu dürfen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Der Politologe Lukas Golder. Bild: José R. Martinez

Gemessen an den Mindestanforderungen des Bundes hätten Zehntausende Ausländerinnen und Ausländer in Solothurn Anrecht auf den Schweizer Pass. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Kantons sind es mehr als in den meisten anderen Kantonen. Doch einbürgern lassen sich die wenigsten. Der Solothurner Politologe Lukas Golder, Co-Leiter von GFS Bern, erklärt, welche Faktoren als Bremsklötze der Einbürgerung fungieren und was sich dagegen unternehmen liesse.

Trotz Lockerungen in den letzten fünf Jahren bleibt die Zahl der Eingebürgerten im Kanton vergleichsweise tief. Warum?

Lukas Golder: Hierzulande wird die Staatsbürgerschaft als Errungenschaft angeschaut und nicht als etwas, das einer Person zusteht. Entsprechend hoch sind die Anforderungen und im Kanton Solothurn sind sie noch höher als in den meisten Kantonen. In dieser Frage verhält sich Solothurn weiterhin konservativ. Die tiefe Einbürgerungsquote ist politisch gewollt und damit zu respektieren. Hinzukommt:

Das Einbürgerungsverfahren wirkt selektiv und bevorteilt gewisse Gruppen.

Wer wird ausgewählt und wie geschieht das?

Es ist einfacher zu sagen, wer ausgeschlossen wird: Personen, die im Niedriglohnsektor tätig sind. Erstens werden sie durch die Kosten des Verfahrens abgeschreckt. Zweitens bewegen sie sich sozial und beruflich in einem Umfeld, das die politische Teilnahme nicht auf dem Radar hat, weil ihnen positive Vorbilder von eingebürgerten Landsleuten fehlen. Drittens hat diese durch das Verfahren benachteiligte Gesellschaftsschicht kaum zeitliche und finanzielle Ressourcen, ausreichend Deutsch zu lernen, von staatspolitischer Bildung ganz zu schweigen.

Mit der industriellen Produktion gibt es im Kanton zwar nach wie vor Jobs im Niedriglohnsegment. Der Grossteil der ausländischen Bevölkerung besteht hingegen aus möglichen Einbürgerungskandidaten. Wie stehen die Chancen, mehr von ihnen zum Einbürgerungsverfahren zu bewegen?

Nicht besonders gut. Die Schwierigkeiten bestehen in den hohen Gebühren und vor allem in der vierjährigen Gemeindewohnsitzpflicht. Die meisten Kantone haben diese auf zwei Jahre gesenkt. Denn mit der Mobilität in der Gesellschaft sind vier Jahre nicht mehr zeitgemäss. Die Gemeinden müssten Interesse daran haben, die Leute an sich zu binden, und zwar als Bürgerinnen und Bürger, die politisch ebenso mündig sind wie wirtschaftlich. Das erhöht auch die Chancen, dass sie sich langfristig vor Ort wohlfühlen und dort Steuern zahlen.

Was verstehen Sie darunter?

Wirtschaftlich mündig sind die Ausländer von dem Tag an, an dem sie für ihren Lebensunterhalt sorgen, denn sie zahlen Steuern und Sozialabgaben. Das ist eine riesige Diskrepanz zu ihrem politischen Spielraum.

Auch wenn diese Leute seit Jahrzehnten im Kanton Solothurn leben und arbeiten, haben sie keine Möglichkeit auf Gemeindeebene mitzubestimmen, was mit ihrem Steuergeld geschieht. Das kann zu Frustration führen.

Dennoch sehen sich viele Ausländer am Ziel ihrer Wünsche, wenn sie die Aufenthaltsbewilligung C erhalten haben. Nur reden tun sie scheints nicht gern über ihren fehlenden Einbürgerungswillen.

Und das wundert Sie? Wer gibt schon gern zu, dass ihm Luxusgüter lieber sind als der rote Pass. Oder welcher junge Mann will öffentlich hinstehen und sagen, dass er sich vor dem Militärdienst drückt. Solange die Aushebung für Frauen nicht obligatorisch ist, sind sie da natürlich im Vorteil (lacht). Ich könnte mir vorstellen, dass viele Ausländer sich fürchten, als Nestbeschmutzer abgestempelt zu werden, wenn sie über ihre Einbürgerungsverweigerung reden. So attraktiv ist der Schweizer Pass nicht, wenn man beispielsweise einen EU-Pass hat. Was aus Schweizer Sicht eine Errungenschaft ist, erscheint vielen als unnötig. Schweizerinnen und Schweizer haben auch ihre Themen, zu denen sie lieber schweigen, zum Beispiel politisches Desinteresse. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass ein Einbürgerungsverfahren keine angenehme Sache ist.

Inwiefern?

Die Einbürgerung gleicht einem Spiessrutenlauf. Oder anders gesagt: Wer sich heute einbürgern lässt, muss praktisch die Hosen runterlassen, um es umgangssprachlich zu sagen. Da unterscheiden sich die Kantone nicht gross voneinander.

