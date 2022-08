Carlos Correia hat sich stets gegen eine Einbürgerung entschieden

Einbürgerung Carlos Correia verzichtet auf den roten Pass: «Ich bin Flumenthaler, aber Schweizer werde ich nicht mehr» Aus einem Kurzbesuch seiner Schwester in der Schweiz wurde fast ein halbes Jahrhundert. Inzwischen ist Carlos Correia 71-jährig. Eine Rückkehr nach Portugal ist ausgeschlossen. Eine Einbürgerung ebenfalls. Christof Ramser Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Carlos Correia im Garten mit den Tessinertrauben, die er in Flumenthal einst als Setzlinge in die Erde brachte. Zusammen mit seiner Frau verbringt er hier viel Zeit. Bild: Bruno Kissling

«Eigentlich kam ich wegen der Familie. Das war 1977. Meine Schwester wohnte damals bereits in der Schweiz und war schwanger. Sie lud mich ein, weil ich Götti von ihrem Kind werden sollte. Ich sollte also nur zu Besuch kommen. Doch ich bin geblieben. Mein Neffe ist inzwischen ein Mittvierziger, und ich bin immer noch da. Seit 37 Jahren lebe ich in Flumenthal. Ich bin also schon fast Flumenthaler, aber noch immer kein Schweizer.

Ich habe mich stets gegen eine Einbürgerung entschieden, weil ich fand, dass sie mir keine grossen Vorteile bringt. Ich bin nämlich mit einer Schweizerin verheiratet, schon seit 1980. Damals wurden ausländische Frauen durch eine Heirat mit einem Schweizer Bürger automatisch Schweizerinnen. Das galt aber nicht für Männer. Doch durch die Heirat hatte ich ja stets die Möglichkeit, zu meiner Familie zurückkehren zu können.

Seit Portugal in der Europäischen Union ist, wollte ich mich ohnehin nicht mehr trennen von der portugiesischen Staatsbürgerschaft. Zwar ist das Doppelbürgerrecht möglich, aber ich hatte immer gehofft, dass die Schweiz der EU beitreten würde. Immerhin kann ich dank des Schengener Abkommens frei herumreisen.

Nach meinem ersten kurzen Aufenthalt in der Schweiz vor 45 Jahren ging ich nach Portugal zurück. Dort hatte ich aber keine grossen Wurzeln. Nach der Sekundarschule und einer Lehre als Chemielaborant wurde ich ins Militär für den portugiesischen Kolonialkrieg in Afrika eingezogen. Drei Jahre lang war ich in Mosambik stationiert.

Zurück in Portugal jobbte ich temporär, unter anderem im Wollgeschäft meiner Tante. Doch während der Militärzeit waren viele meiner Freundschaften in und um Lissabon, wo ich geboren wurde, verloren gegangen.

Ich kehrte zurück in die Schweiz, wo ich als junger Mann viele Freundschaften schloss. In Portugal hatte ich Französisch gelernt, heute kann ich mich in sechs Sprachen verständigen.

In meinem gelernten Beruf konnte ich aber wegen der sprachlichen Hürden nicht arbeiten. Stattdessen fand ich im Steinbruch Bargetzi in Solothurn einen guten Job als Saisonnier. Dort habe ich jeweils neun Monate als Fräser gearbeitet, über den Winter ging ich zurück nach Portugal oder wurde als arbeitslos gemeldet. Ich hatte aber immer bereits den Arbeitsvertrag für die nächste Saison in Aussicht.

Nach der Heirat erhielt ich in Solothurn eine Festanstellung als Galvaniker, und zwar in der damaligen Autophon, aus der später die Ascom wurde. 13 Jahre blieb ich dort, hatte verschiedene Jobs, die aber immer etwas mit Chemie zu tun hatten. Später ging es mir deshalb gesundheitlich nicht mehr so gut und ich brauchte ein anderes Arbeitsumfeld. Unter anderem war ich Sachbearbeiter in der Logistik.

Dann hat die Ascom in einer grossen Abbauwelle viele Arbeitsplätze gestrichen, 1992 wurde auch mir gekündet. Nach temporären Jobs fand ich eine Stelle als Chemielaborant in der Swatch in Grenchen, wo ich 20 Jahre bis zu meiner Pensionierung geblieben bin.

Das war vor sechs Jahren, inzwischen bin ich 71-jährig. Unsere Söhne sind 41- und 38-jährig und beide Doppelbürger. Schweizer sind sie seit der Geburt, weil meine Frau Schweizerin ist. Ich muss jeweils nach fünf Jahren meine Aufenthaltsbewilligung vorläufig erneuern. Das kostet mich auf der Gemeinde jeweils um die 180 Franken. Eine Einbürgerung hingegen kann bis zu mehreren tausend Franken kosten.

Ich weiss schon, dass ich als Schweizer gewisse Vorteile hätte. Bei Steuer- oder Versicherungsfragen etwa, oder um abzustimmen und zu wählen. Ich bin aber nicht so politisch. Punktuell würde es mich schon reizen, an die Urne zu gehen. Trotzdem hat mich eine Einbürgerung bloss deswegen nie gereizt. Stattdessen engagiert sich meine Frau in Flumenthal im Abstimmungs- und Wahlbüro.

Wählen kann ich stattdessen alle paar Jahre in Portugal. Aber dorthin zurückgehen? Nein. Meine Eltern und meine Schwester sind gestorben, ich habe wenig Verbundenheit, bin dort sozusagen ein Ausländer. Ich war während 15 Jahren aktiv im Vorstand der Associacao recreativa portugesa in Solothurn, aber dort habe ich mich zurückgezogen.

Viele aus der grossen portugiesischen Gemeinschaft hier sprechen zwar davon, einmal zurückzukehren, wenige sind eingebürgert. Aber dann gestaltet sich das Leben im Alltag eben doch anders als gedacht, und sie bleiben hier.»

