Serientäter Mit gezücktem Revolver ins Goldhaus: Syrer für Deliktserie zu viereinhalb Jahren plus Landesverweis verurteilt Diese Woche stand Anas H. vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern. Er musste sich für eine ganze Reihe von Delikten verantworten. Das Gericht befand ihn in fast allen Punkten als schuldig. Er muss mit einem Landesverweis von zehn Jahren rechnen.

Das Amtsgericht Solothurn-Lebern befand den Mann in fast allen Punkten für schuldig. Oliver Menge

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, gewerbsmässiger Diebstahl, bewaffneter Raubüberfall und Drohung: Das ist die lange Liste der Vergehen, wegen denen Anas H. (Name geändert) vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern antraben musste. Der Syrer reiste 2014 in die Schweiz ein und stellte einen Antrag auf Asyl. Ihm drohe Gefängnis oder die Todesstrafe, weil er mit einer kurdischen Gruppe sympathisiere, die sich gegen das Regime auflehne, macht er geltend ­– sein Antrag wurde trotzdem abgelehnt.

Dann rutschte er in die Kriminalität ab. Schon vor seinen jüngsten Delikten wurde er wegen Diebstahl und Hehlerei verurteilt. Im Frühjahr und Sommer 2020 folgten die Vergehen, wegen denen er nun vor Gericht stand. Es begann mit drei Einbruch-Diebstählen in den Avec am Bahnhof Süd und das Migrolino am Bahnhof Nord in Grenchen. Deliktsumme: 34'600 Franken.

Überfälle auf Bahnhofskiosk in Biberist und Schmuckgeschäft in Solothurn

Doch dabei blieb es nicht. Im Juli überfiel er gegen Ladenschluss den Kiosk beim RBS-Bahnhof in Biberist, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und erbeutete 2282 Franken in bar. Anderthalb Monate später war sein Vorgehen noch dreister. Während der Öffnungszeit überfiel er das Schmuckhaus Goldhaus an der Hauptgasse in Solothurn. Mit gezückter Waffe bedrohte er die beiden Verkäuferinnen und verliess dann das Geschäft wenig später mit 4000 Franken in bar und Schmuck im Wert von über 30'000 Franken.

Ausserdem musste er sich wegen Drohungen gegen eine ehemalige Freundin vor Gericht verantworten. «Wenn du der Polizei etwas Falsches sagst, hast du kein Gesicht, kein Leben, keine Familie und keine Kollegen mehr», soll er zu ihr gesagt haben. Und er werde er seine Kollegen auf sie hetzen. Die junge Frau sagte vor Gericht aus, dass sie deswegen schwere Ängste durchlebte und sich mehrere Monate nicht mehr aus dem Haus wagte. Auch die bedrohten Verkäuferinnen litten unter psychischen Problemen.

Nur von Drohung gegen Ex-Freundin freigesprochen

H. war nur teilweise geständig. Aber Staatsanwalt Michael Studer legte dem Gericht ein Puzzle an Indizien vor, um aufzuzeigen, dass der Angeklagte auch in den Fällen der Täter sei, bei denen er abstritt, aktiv beteiligt gewesen zu sein. Zudem betonte Studer, dass es der Angeklagte in Kauf genommen habe, weitere Personen zu gefährden, die zufällig ins Schmuckgeschäft hätten kommen können. Das Geschäft war zum Tatzeitpunkt ja geöffnet. H. habe also kaltblütig gehandelt, so Studer.

Der Verteidiger hielt dagegen, dass es sich bei besagter Waffe um einen nicht funktionstüchtigen Revolver gehandelt habe, der quasi «eine Antiquität» sei. Auch habe H. DNA-Spuren hinterlassen, weil er keine Handschuhe trug. Von Kaltblütigkeit könne keine Rede sein. Im Gegenteil: Asan H. sei ein ruhiger Typ, sei in U-Haft durch gute Führung aufgefallen und habe sich zuletzt auch für seine Taten entschuldigt.

Wollte der Verurteilte mit dem geklauten Geld Shishabar finanzieren?

Ganz anders die Einschätzung der Anklage. Staatsanwalt Studer verordnete beim Angeklagten eine beträchtliche kriminelle Energie. H. habe Geld beschaffen wollen für eine Anzahlung für eine Shisha-Bar in Selzach. Das wiederum bestritt der Verteidiger.

Und während der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren inklusive Eintrag ins Schengen-Infosystem forderte, plädierte die Verteidigung auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Die Drohungen gegen die ehemalige Freundin sowie weitere Delikte, bei denen H. nicht geständig war, seien nicht zu beweisen.

Nach der Beratung verkündete Amtsrichterin Nicole Mattiello das Urteil: H. wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Ausserdem zu einem Landesverweis von zehn Jahren inklusive Eintrag ins Schengeninfosystem, was allerdings von der Vollzugsbehörde noch auf Zumutbarkeit überprüft wird. Nur von der Drohung gegen seine Ex-Freundin wird er mangels Beweisen freigesprochen. Die beiden Schmuckverkäuferinnen erhalten eine Genugtuungszahlung von je 5000 Franken, die der Verurteilte berappen muss.

